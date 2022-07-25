كم يبلغ عدد المعلمين في السعودية 1444 ، قد تسائل العديد من الاشخاص من من يسكنون ويقيمون داخل المملكة العربية السعودية ويعملون داخل وزارة التربية والتعليم حول التعرف على كم يبلغ عدد المعلمين في السعودية 1444 ، كون ان مجال التعليم لديه مكانته الخاصة بين الوزارات حول العالم ، ويعتبر التعليم من الأشياء التي يهتم بها الكثير من الأشخاص داخل المملكة ، تابعوا معنا .

قرار تخفيض عدد المعلمين في السعودية

وبحسب التصريحات المعلنة لوزارة التربية والتعليم، تتجه الإدارة إلى تقليص عدد المعلمين في المدارس ؛ بحجة وجود فائض في عدد المعلمين، وأن المشاكل الأخرى سببها التوزيع الخاطئ للكادر البشري من المعلمين والمعلمات. كما تم الإعلان عن إحالة 20 ألف معلم على التقاعد في العام الدراسي 1444/1443 هـ. بالنسبة للشيخوخة، وفيما يتعلق بالمنافسة على تعيين معلمين جدد في الهيئة، تم تقديم عدد 645000 متقدم، وكانت البيانات أن عدد المقبولين يجب أن يساوي عدد المحالين إلى المعاش أو أكبر قليلاً ؛ وقد تسبب ذلك في خوف المواطنين من استمرار كفاءة جودة التعليم.

كم عدد المعلمين في المملكة العربية السعودية 1444

يبلغ عدد المعلمين في المملكة العربية السعودية قرابة نصف مليون معلم، وبحسب آخر الإحصاءات الدورية بلغ عدد المعلمين 519356 معلمًا، منهم 37816 من غير السعوديين، في حين بلغ عدد المعلمين المتبقيين 480.900 مدرسًا سعوديًا، وعدد المعلمين السعوديين. يبلغ عدد الطلاب حوالي 6 ملايين، وهذا يخلق مشكلة نقص المعلمين، لكن الوزارة تحاول تغطية الحصص التعليمية دون عيب، وفق عدة أمور مثل التوزيع الديموغرافي.

توزيع المعلمين حسب المحافظات في المملكة العربية السعودية

بعد أن أوضحنا كم عدد المعلمين في المملكة العربية السعودية عام 1444 ومن خلال النقاط التالية نستعرض الأرقام التقريبية لعدد المعلمين بحسب آخر البيانات المعلنة

مجموع معلمي محافظة الرياض 122161.

منطقة مكة المكرمة 110919.

محافظة المدينة المنورة 37236.

محافظة الشرقية 67765.

محافظة عسير 49323.

محافظة الباحة 12277.

محافظة جازان 28677.

محافظة تبوك 17005.

محافظة الحدود الشمالية 7766.

محافظة حائل 1648.

محافظة الجوف 12543.

محافظة القصيم 33061.

منطقة نجران 19597.

كم عدد مدارس المملكة العربية السعودية 1444

يبلغ عدد المدارس في المملكة حوالي 26934 مدرسة حسب إحصائية عام 2022 وهذا العدد في تزايد مستمر. لأن الدولة تدعم إنشاء منشآت تعليمية لديها درجة من المعرفة والكفاءة تؤهلها لمساعدة الطلاب على تحقيق مستويات عالية من العلم والمعرفة، وتشير بعض المصادر إلى أن عدد المدارس حاليا يتجاوز 30 ألف مدرسة، حيث لنسبة الطلاب والطالبات في مختلف المراحل التعليمية في التعليم العام. ويمكن العثور عليها في المملكة من خلال الرابط “”.

عدد الأساتذة الجامعيين في المملكة العربية السعودية 1444

بالحديث عن عدد المعلمين في المملكة العربية السعودية 1444 لمرحلة البكالوريوس نوضح أن الإحصائيات كالتالي

عدد أساتذة الجامعات السعودية (ذكور) 675.

عدد الأساتذة الجامعيين غير السعوديين (ذكور) 650.

عدد أساتذة الجامعات السعودية (اناث) 291.

عدد الأساتذة الجامعيين غير السعوديين (اناث) 347.

إجمالي عدد أساتذة الجامعات 39،063.

إحصاءات التعليم الجامعي السعودي

أما بالنسبة لعدد الأساتذة في الجامعات والكليات في المملكة العربية السعودية، وعدد الطلاب المسجلين والإداريين والفنيين والخريجين … وآخرها كان العام الدراسي 2017/2022. للوصول إلى هذه الإحصائيات يمكن القيام بذلك على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط ““.

في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عدد المعلمين في السعودية 1444 ، و قرار تخفيض عدد المعلمين في السعودية ، و توزيع المعلمين حسب المحافظات في المملكة العربية السعودية ، و عدد الأساتذة الجامعيين في المملكة العربية السعودية 1444 ، و إحصاءات التعليم الجامعي السعودي .