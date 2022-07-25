كم يبلغ عدد بطولات الزمالك حتى الان ، سعى العديد من الافراد الذي يشجعون نادي الزمالك المصري داخل الوطن العربي حول البحث عن عدد البطولات التي توج بها نادي الزمالك بالفوز منذ تأسيسه ، ويعد النادي من النوادي المصرية القديمة ومن اعرقها ، فالسؤال هو كم يبلغ عدد بطولات الزمالك بكاس مصر حتى الان ، سنتحدث أيضًا عدد المرات التي توج فيها بالدوري المصري وكأس السوبر المصري، تابعوا معنا للمزيد من المعلومات .

نادى الزمالك المصرى

نادي الزمالك الرياضي هو ناد رياضي مصري، مقره مدينة الجيزة المصرية. يعتبر من أنجح أندية كرة القدم في إفريقيا والشرق الأوسط. كان أشهر فريق أفريقي في القرن العشرين. يشتهر النادي بشكل أساسي بفريقه المحترف لكرة القدم، والذي يلعب في الدوري المصري الدوري الممتاز، وهو أعلى دوري في نظام الدوري المصري لكرة القدم، تأسس النادي في 5 يناير 1911 باسم قصر النيل. النادي، وترأسه لأول مرة المحامي البلجيكي جورج مرزباخ، وتم تغيير الاسم بعد ذلك بعامين إلى نادي القاهرة الدولي الرياضي، ثم تغير اسم النادي عام 1941 سمي على اسم الملك فاروق المصري، وأصبح يعرف باسم نادي فاروق الأول، وبعد ثورة 1952 المصرية، غير النادي اسمه مرة أخرى إلى الزمالك.

عدد بطولات الزمالك

حقق نادي الزمالك المصري 77 بطولة طوال مسيرته التاريخية التي امتدت من 5 يناير 1911 حتى الآن. يعتبر من أنجح الأندية في تاريخ الكرة المصرية من حيث عدد البطولات المحلية. كما أنه من أنجح الأندية في تاريخ كرة القدم الأفريقية على مستوى البطولات الأفريقية. يعتبر فريق الزمالك لكرة القدم من أكثر الفرق انتصارات في دوري أبطال إفريقيا في القرن العشرين، وأكثر البطولات القارية حصدًا في القرن العشرين، كما فاز الزمالك بلقب أفضل ناد في العالم وفقًا للاتحاد الدولي للنادي. تاريخ وإحصائيات كرة القدم (IFFHS) في فبراير 2003.

عدد بطولات الزمالك المحلية

حقق نادي الزمالك المصري لكرة القدم 62 بطولة محلية في جمهورية مصر العربية منذ إنشائه وحتى الآن. الجدول التالي يوضح جميع بطولات الزمالك المحلية حسب العدد والمواسم كما يلي

اسم البطولة مرات الفوز مواسم الفوز الدوري المصري الممتاز 13 مرة 1959–60، 1963–64، 1964–65، 1977–78، 1987–88، 1991–92، 1992–93، 2000–01، 2002–03، 2003–04، 2014–15، 2022–21 كأس مصر 28 مرة 1921–22، 1931–32، 1934–35، 1937–38، 1940–41، 1942–43، 1943–44، 1951–52، 1954–55، 1956–57، 1957–58، 1958–59، 1959– 60، 1961–62، 1974–75، 1976–77، 1978–79، 1987–88، 1998–99، 2001–02، 2007–08، 2012–13، 2013–14، 2014–15، 2015–16، 2017–18، 2022–19، 2022–22 كأس السوبر المصري 4 مرات 2001، 2002، 2016، 2022 دوري حى القاهرة 14 مرة 1922–23، 1928–29، 1929–30، 1931–32، 1933–34، 1940–41، 1943–44، 1944–45، 1946–47، 1948–49، 1950–51، 1951–52، 1952– 53 كأس السلطان حسين مرتين 1921، 1922 كأس أكتوبر ذات مرة 1974

عدد بطولات الزمالك القارية

حقق نادى الزمالك إجمالى 13 بطولة قارية. وهو أحد أندية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. جميع بطولات الزمالك القارية كانت في المواسم والسنوات كما هو موضح في الجدول التالي

اسم البطولة مرات الفوز مواسم الفوز دوري ابطال افريقيا 5 مرات 1984، 1986، 1993، 1996، 2002 كأس الاتحاد الأفريقي ذات مرة 2022-19 كأس السوبر الأفريقي 4 مرات 1994، 1997، 2003، 2022 كأس الكؤوس الأفريقية للأندية ذات مرة 2000 كأس الأندية الأفرو آسيوية مرتين 1987، 1997

عدد بطولات الزمالك العربية

حقق الزمالك بطولتين عربيتين فقط، واستطاع أن يضمهما لسجله الطويل في التتويج بالألقاب والبطولات المختلفة، وتفاصيل البطولتين العربيتين اللتين فاز بهما الزمالك موضحة في الجدول التالي

اسم البطولة مرات الفوز مواسم الفوز كأس العرب للأندية الأبطال ذات مرة 2003 كأس السوبر المصري السعودي مرتين 2003، 2022

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على الاجابة كم يبلغ عدد بطولات الزمالك حتى الان ، و عدد بطولات الزمالك العربية ، و عدد بطولات الزمالك القارية ، و عدد بطولات الزمالك المحلية .