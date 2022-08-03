كم يبلغ عدد بطولات ماجد عبدالله ، قد سعى الكثير من المتابعين والمعجبين باللاعب المهاجم السعودي الملقب بالجوهرة العربية في مجال كرة القدم ، حول التعرف على البطولات التي حصل عليها أثناء مسيرته الكروية ، حيث اختير كأفضل لاعب كرة قدم في تاريخ المملكة العربية السعودي حسب إنجازاته وبطولاته وألقابه، فضلاً عن الأرقام القياسية التي حققها طوال فترة رئاسته ، تابعوا معنا في التالي .

من هو ماجد عبدالله على ويكيبيديا

ماجد عبد الله، لاعب كرة قدم سعودي متقاعد، لعب لنادي النصر والمنتخب السعودي. يعتبر عبد الله الهداف التاريخي للمملكة العربية السعودية. من خلال مشاركته في 117 مباراة سجل اثنين وسبعين هدفا على مستوى النادي. كما أنه الهداف القياسي للنصر وأفضل هداف. الدوري السعودي للمحترفين على الإطلاق. يعتبر ماجد عبد الله من أعظم المهاجمين في غرب آسيا عبر التاريخ. تم ترشيحه لجائزة لاعب القرن، بالمرتبة الثالثة، وقضى كامل مسيرته في نادي النصر، حيث سجل 189 هدفًا في الدوري في مسيرة استمرت 21 عامًا، واعتزل ماجد عبدالله. كرة القدم عام 1998، بعد الفوز في نهائي كأس الكؤوس الآسيوية ضد سوون سامسونغ بلووينجز.

سيرة ماجد عبدالله

وتمثلت السيرة الذاتية للاعب المعتزل ماجد عبدالله بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل ماجد احمد عبدالله محمد.

اسم الأب احمد عبدالله.

تاريخ الميلاد 1 نوفمبر 1959 م.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

العمر 62 سنة.

الطول 1.88 م (6 قدم 2 بوصة)

مركز اللعب مهاجم.

مسيرة الشباب من 1975 حتى 1977.

الحياة المهنية من 1977 حتى 1998.

المنتخب الوطني أول منتخب سعودي (1977-1994).

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كم عدد الجوائز التي يمتلكها ماجد عبدالله

وبلغ عدد البطولات التي فاز بها 15 بطولة رسمية، جزء منها مع نادي النصر السعودي، والجزء الآخر مع المنتخب الوطني السعودي الأول. جميع البطولات التي حققها ماجد خلال مسيرته كانت على النحو التالي

مع انتصار السعودية

الدوري السعودي الممتاز (4 مرات) 1979-80، 1980-81، 1988-89، 1994-95.

كأس الملك السعودي (4 مرات) 1981، 1986، 1987، 1990.

بطولة كأس الخليج للأندية (مرتين) 1996، 1997.

كأس الكؤوس الآسيوية (مرة واحدة) 1997-1998.

مع أول منتخب سعودي

كأس آسيا (مرتان) 1984، 1988.

الميدالية الفضية في دورة الألعاب الآسيوية (مرة واحدة) عام 1986.

وصيف كأس الأمم العربية (مرة واحدة) 1992.

إنجازات ماجد عبدالله من الفيفا

فيما يلي إنجازات ماجد عبدالله المعترف بها من قبل الاتحاد العالمي لكرة القدم “الفيفا”

صدارة هدافي نادي النصر السعودي التاريخي.

هداف المنتخب السعودي لكرة القدم.

هداف الدوري السعودي 6 مرات.

الهداف التاريخي للدوري السعودي.

أفضل لاعب في آسيا 1984-1985-1986.

أهداف ماجد عبدالله مع المنتخب الوطني بالتفصيل

– مجموع اهداف اللاعب الدولي ماجد عبدالله مع المنتخب السعودي 72 هدفا. أما عن تفاصيل الأهداف فهي كما هو موضح بالجدول التالي

اهداف ماجد عبدالله مع المنتخب السعودي عام اعواد الكبريت أهداف 1978 3 0 1979 6 7 1980 7 9 1981 11 4 1982 10 3 1983 0 0 1984 16 15 1985 7 3 1986 10 8 1987 0 0 1988 23 11 1989 7 2 1990 3 2 1991 0 0 1992 2 1 1993 9 6 1994 3 1 المجموع 117 72

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عدد بطولات ماجد عبدالله ، و أهداف ماجد عبدالله مع المنتخب الوطني بالتفصيل ، و إنجازات ماجد عبدالله من الفيفا ، عدد الجوائز التي يمتلكها ماجد عبدالله .