كم يبلغ عدد بطولات محمد الشناوي خلال مسيرته ، قد سعى الكثير من المتابعين والمعجبين باللاعب المصري في مجال كرة القدم ، حول التعرف على البطولات التي حصل عليها أثناء مسيرته الكروية خلال لتحاقه مع النادي الأهلي المصري والمنتخب الجمهورية العربية المصرية من البطولات، سنتعرف على ذلك عبر السطور التالية ، تابعوا معنا .

محمد الشناوي على ويكيبيديا

هو محمد السيد محمد الشناوي الذي كان حارس مرمى النادي الأهلي المصري، وأول منتخب مصري من مولد الحامول بمحافظة كفر الشيخ بجمهورية مصر العربية، في ديسمبر. 22، 1988 م، ويبلغ من العمر 34 عامًا تقريبًا. المنتخبات الوطنية، وطوله المتميز ساعده في ذلك، حيث يبلغ طوله حوالي 191 سنتيمترا. خلال مسيرته الكروية، انتقل الشناوي بين عدد من الأندية، قبل أن يستقر في النادي الأهلي.

سيرة محمد الشناوي

يمكن تلخيص سيرة حارس مرمى منتخب مصر والأهلي محمد الشناوي في هذه السطور

الاسم الكامل محمد السيد محمد الشناوي جمعة.

الاسم المستعار محمد الشناوي.

تاريخ الميلاد 22 ديسمبر 1988 م.

مكان الميلاد الحامول كفر الشيخ مصر.

العمر حوالي 34 سنة.

الديانة مسلم.

الجنسية المصرية.

الطول 191 سم.

الوزن 86 كجم.

الألقاب الأخطبوط.

المهنة لاعب كرة قدم مع مركز حارس المرمى.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأبناء اثنان (ولدان).

الفريق الحالي الأهلي المصري.

كم عدد البطولات التي فاز بها محمد الشناوي خلال مسيرته

بلغ عدد بطولات محمد الشناوي خلال مسيرته ثلاثة عشر بطولات جميعها مع النادي الأهلي المصري، وكانت البطولات على النحو التالي

(5) بطولات الدوري المصري للمواسم 2007-2008، 2016-2017، 2017-2022، 2022-2022، 2022-2022.

عدد (2) كأس مصر موسمان 2016-2017 و2022-2022.

عدد (2) بطولة السوبر المحلية مواسم 2017-2022، 2022-2022 م.

عدد (2) دوري أبطال أفريقيا مواسم 2022-2022 و2022-2022.

رقم (2) كأس السوبر الأفريقي موسم 2022 وموسم 2022.

مسيرة محمد الشناوي الكروية

كما ذكرنا في مشوار الشناوي الكروي، فقد تنقل بين أكثر من فريق قبل أن يستقر في النادي الأهلي، وكانت مسيرته كما يلي

بدأ الشناوي مسيرته كحارس مرمى لنادي الحامول في الدوري المصري الممتاز (ب) بفرق الناشئين.

ثم انتقل للعب مع نادي شباب الأهلي من 2002 إلى 2009، وتدريجيًا لعب بفئات عمرية مختلفة، وانضم أيضًا للعب كحارس مرمى منتخب مصر تحت سن 18 عامًا.

لعب لنادي طلعت الجيش من 21/6/2009 حتى 21/6/2012 م.

لعب لنادي حرس الحدود من 21/06/2012 إلى 21/06/2013.

لعب لفريق بتروجيت من 15/07/2013 حتى 29/06/2016 م.

ثم عاد للنادي الأهلي منذ 30/06/2016 م ولا يزال معه حتى الآن، وخلال تلك الفترة فاز بعدد من البطولات المهمة في مسيرته مع النادي والتي سنناقشها بالتفصيل.

إحصائيات محمد الشناوي خلال مسيرته

يمكن تلخيص إحصائيات محمد الشناوي من المشاركات والبطولات خلال مسيرته مع الأندية على النحو التالي

فريق الموسم الدوري الكأس البطولات القارية البطولات الأخرى المجموع

منشورات اهداف منشورات اهداف منشورات اهداف منشورات اهداف منشورات اهداف منشورات

المجموع 1 0 0 0 0 0 – 1 0

المجموع 43 0 2 0-45 0

المجموع 15 0-15 0

المجموع 85 0 3 0 1 0 – 89 0

المجموع 105 0 6 0 4 0 5 0 41 0

الاهلي 2007-2008 1 0 0 0 0 0 – 1 0 طلائع الجيش 2009-2010 21 0 2 0 – 23 0 2010-2011 19 0 19 0 2011-2012 3 0 3 0 حرس الحدود 2012-2013 15 0 – 15 0 بتروجيت 2013-2014 23 0 1 0 – 24 0 2014-2015 28 0 2 0 1 0 – 31 0 2015-2016 34 0 0 0 – 33 0 الاهلي 2016-2017 3 0 3 0 0 0 5 0 11 0 2017-2022 23 0 3 0 4 0 0 0 30 0 2022-2022 23 – – – – – – – – – 2022-2022 30 – – – – – – – – – 2022-2022 26 – – – – – – – – –

مسيرة محمد الشناوي مع المنتخب المصري

شارك محمد الشناوي مع المنتخب الوطني خلال عدد من البطولات المهمة، وكانت مشاركاته على النحو التالي

عام 2022 م (8) مشاركات ومشاركة ودية.

عام 2022 م (8) مشاركات.

عام 2022 م وظيفتان (2).

2022 م (14) مشاركة.

2022 م وظيفتان (2).

محمد الشناوي وجوائز CAF 2022

جاءت جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لهذا العام، حيث أقيم حفل تكريم أفضل اللاعبين في إفريقيا بالمغرب خلال الموسم الماضي، وتم منح الجوائز هذا العام إلى

جائزة أفضل لاعب أفريقي في القارة 2022 مُنحت للحارس المصري محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر.

أفضل لاعب أفريقي 2022 ذهب اللاعب السنغالي ساديو ماني إلى ليفربول.

أفضل لاعب شاب 2022 مُنح للجزائري أشرف حكيمي من باريس سان جيرمان.

أفضل مدرب في أفريقيا 2022 مُنح للمدرب السنغالي أليو سيسي.

محمد الشناوي على انستغرام

صفحات وسائل التواصل الاجتماعي هي النافذة الكبيرة التي ينظر منها اللاعبون إلى متابعيهم. محمد الشناوي لديه حساب شخصي على انستجرام، وعدد متابعيه يتجاوز 2.4 مليون متابع من جنسيات مختلفة. من خلال هذا الحساب، يشارك الشناوي متابعيه بلحظاته الخاصة داخل وخارج الملعب، والبطولات المختلفة التي يلعبها مع النادي. ويمكن متابعة الاهلي او مع المنتخب والشناوي من خلال الرابط التالي “”.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عدد بطولات محمد الشناوي خلال مسيرته ، و محمد الشناوي على انستغرام ، ومحمد الشناوي وجوائز CAF 2022 ، و مسيرة محمد الشناوي مع المنتخب المصري .