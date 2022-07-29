كم يبلغ عدد ساعات اختبار كفايات المعلمات ، نتيجة التسائل من قبل الكثير من المعلمات حول التعرف على الموعد والمدة التي تتعلق مدة اختبار كفايات المعلمات 1444 ، وهو من أهم الاختبارات التي يتم اصدارها داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أن ذلك الاختبار هو أحد مفاتيح القبول للمعلمات في مجال التدريس ، والالتحاق بوزارة التعليم ، تابعوا معنا .

اختبار كفاءة المعلم

التدريس مهنة تتطلب خصائص وقدرات معينة، وإيماناً بأهمية المعلم في تشكيل مستقبل الأمة وتشكيل وعي الأجيال الشابة. وبناءً عليه، ربطت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية قضية توظيف خريجي كليات التربية أو الآداب وانضمامهم إلى قطاع التعليم بنجاحهم في اجتياز مجموعة من الاختبارات المعروفة باسم اختبارات الكفاءة التي تحدد مستوى المعلم و المهارة وحيازته على الحد الأدنى من المؤهلات التي تؤهله للتدريس. خلال هذه الاختبارات.

كم ساعة اختبار كفاءة المعلمة

المدة الزمنية لاختبار كفاءة المعلمات 90 دقيقة (ساعة ونصف) للاختبار العام، وهناك 90 دقيقة أخرى لاختبار التخصصي، وفي هذا الوقت يطلب من المدرس الإجابة على 88 سؤالاً، باستثناء المعلمات (الرياضيات والفيزياء) حيث يُطلب منهم الإجابة على 60 سؤالًا فقط … يمكن أخذ كلاهما في نفس اليوم مع استراحة بينهما، أو يمكن أخذهما في أيام مختلفة. أما مدة صلاحية هذا الاختبار فهي 5 سنوات فقط ما لم تعلن وزارة التربية والتعليم خلاف ذلك.

الفرق بين الامتحان العام والتخصص

يخضع طالب التعيين في قطاع التعليم في المملكة العربية السعودية لاختبار كفاءة عام ومتخصص، والفرق بينهما هو

الاختبار العام وهو اختبار للمعلومات الثقافية العامة للمتقدم، ويقيس المعايير التربوية والعددية واللغوية للمعلم، ويقوم به مدرسون من جميع التخصصات العلمية والأدبية.

الاختبار التخصصي ويرتبط بتخصص المعلم. يُختبر مدرس علم النفس في مواد تخصصه وهكذا ؛ تحديد مستوى المعلم وقدرته على تدريس المادة المعروضة في المسابقة.

متطلبات التسجيل في اختبار الكفاءة

الشروط بسيطة للغاية وهي أن المعلم أو المعلم قد تخرج بالفعل من الجامعة أو على وشك التخرج وإذا كانت هناك شروط أخرى تتعلق بالعمر أو غير ذلك يتم الإعلان عنها رسميًا عند إعلان موعد الاختبار من قبل السلطات الرسمية.

رسم اختبار كفاءة المعلمين 1444

هذه الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون ليست مجانية ولكن يتم دفع 100 ريال سعودي مقابل الاختبار العام للكفاءات، أما اختبار التخصص فرسومه 100 ريال أيضًا، وفي حال تخلف المتقدم عن دفع الرسوم يتم إجراء الاختبار. السعر 150 ريال سعودي كغرامة تأخير.

هيئة تقويم التعليم والتدريب تويتر

كم ساعة اختبار كفاءة المعلمات وتفاصيل أخرى يتم الإعلان عنها رسميًا من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر بمجرد الإعلان عن موعد بدء الاختبارات، ويمكن متابعة الحساب “” ؛ لمعرفة كل ما هو جديد.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عدد ساعات اختبار كفايات المعلمات ، و هيئة تقويم التعليم والتدريب تويتر ، و رسم اختبار كفاءة المعلمين 1444 ، و متطلبات التسجيل في اختبار الكفاءة ، الفرق بين الامتحان العام والتخصص .