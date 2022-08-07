كم يبلغ عدد سكان اسرائيل 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلق بالسكان والمقيمين داخل دولة اسرائيل المزعومة لعام 2022 ، وتعرف بأنها الدولة التي أنشأت بشكل غير قانوني حيث أنها تتعارض مع لوائح القوانين والمواثيق الدولية ، هي من الدول المتقدمة وتحتوي على التقدم العلمي والتكنولوجي ، ويميزها الإحصائيات السكانية التي تتزايد من حين لاخر ، تابعوا معنا .

الكيان الصهيوني المحتل إسرائيل

الكيان الصهيوني المحتل، أو ما يسمى سياسيًا باسم النظام الصهيوني، هو مصطلح يستخدم للتعبير عما يسمى إسرائيل، الدولة المزعومة التي نشأت مع ظهور الصهيونية وهجرة اليهود من جميع أنحاء العالم إلى أراضي فلسطين، الدولة التي أقيمت بالاستيطان والمجازر الدموية ضد الفلسطينيين، ودعم الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، عليها أن تسرق أرض فلسطين.

ما هو عدد سكان اسرائيل 2022

بلغ عدد سكان إسرائيل “فلسطين المحتلة” عام 2022 نحو 9.449 مليون نسمة، بحسب بيانات صادرة عن الأمم المتحدة، حيث أفادت المنظمة أن عدد السكان خلال الأول من تموز (يوليو) 2022 بلغ قرابة 9.5 مليون نسمة، ونسبة من هذا العدد. زيادة عدد السكان ملاحظة من المتوقع أن يصل عدد السكان إلى 12.72 مليون بحلول عام 2050.

الكثافة السكانية في فلسطين المحتلة

إسرائيل، على الرغم من أنها غير معترف بها دوليًا، هي واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية في العالم، حيث تحتل المرتبة 101 من حيث عدد سكان العالم، وبناءً على ذلك، قدرت الإحصائيات الكثافة السكانية بـ 1022 شخصًا لكل ميل مربع، أي ما يعادل حوالي 395 شخص لكل كيلومتر مربع، يحتل المرتبة 30 في العالم من حيث الكثافة السكانية.

توزيع السكان في المدن الفلسطينية المحتلة

التوزيع السكاني في المدن الفلسطينية المحتلة “ما يسمى بإسرائيل” يتمثل في النقاط التالية

مدينة القدس 801 ألف نسمة.

مدينة يافا “تل أبيب” 432.892 نسمة.

القدس الغربية 400.000 الف نسمة.

مدينة حيفا 267.300 ألف نسمة.

مدينة قرية ملبس “بتاح تكفا” 247.956 ألف نسمة.

أشدود، أشدود 224.656 نسمة.

مدينة أم خالد الفلسطينية، نتانيا 224.471 ألف نسمة.

مدينة ريشون لتسيون “عيون العالم العربي” 220.492 ألف نسمة.

مدينة “ابن البرق” بني براك 204.639 ألف نسمة.

مدينة حولون 196.282 نسمة.

كل الدول التي لا تعترف بإسرائيل كدولة

الدول التي لا تعترف بإسرائيل كدولة ممثلة في الجدول التالي

1 جزر القمر 2 ماليزيا 3 الصومال 4 إيران 5 سلطنة عمان 6 الكويت 7 كوبا 8 جيبوتي 9 سوريا 10 جزر مولدوفا 11 الأمور المالية 12 تونس 13 النيجر 14 غينيا 15 فنزويلا 16 إندونيسيا 17 كوريا الشمالية 18 باكستان 19 بنغلاديش 20 لبنان 21 قطر الدائرة 22 بروناي 23 ليبيا 24 المملكة العربية السعودية 25 أفغانستان 26 العراق 27 الجزائر 28 إلى من

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عدد سكان اسرائيل 2022 ” الاحتلال الصهيوني ” ، وتعد اسرائيل عبارة عن بعض المدن الفلسطينية والتي أقيمت عليها كمدينة يافا وتل الربيع وعكا …الخ ، وهنالك عدد كبير من الدول حول العالم لم يعترف بها حتى الأن .