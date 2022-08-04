كم يبلغ عدد سكان العراق 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلق بالسكان والمقيمين داخل دولة العراق لعام 2022 ، وتعرف دولة العراق من أهم وأبرز دول أقدم الحضارات في العالم، ومنها حضارات سومر وأكاد وبابل وآشور ، تُصنف في المرتبة السادسة والثلاثين على مستوى العالم من حيث عدد سكان 2022 ، تابعوا معنا .

ما هو عدد سكان العراق 2022

يقدر عدد سكان العراق بحوالي 42104000 مليون نسمة حسب آخر إحصائيات الأمم المتحدة لعام 2022 م. والجدير بالذكر أن هذا يجعل العراق في المرتبة السادسة والثلاثين على مستوى العالم من حيث عدد السكان، وتبلغ الكثافة السكانية حوالي 93 نسمة لكل كيلومتر مربع. تمتلك العاصمة بغداد النسبة الأكبر بين باقي المحافظات، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 7.2 مليون نسمة.

نسبة الذكور إلى الإناث في العراق

تشير آخر إحصائية إلى أن نسبة الذكور في العراق تمثل 51٪ مقابل 49٪ للإناث، ومتوسط ​​العمر في البلاد يصل إلى 21 سنة، في حين أن متوسط ​​العمر المتوقع بين الولادة والوفاة للشعب العراقي هو 71.08 سنة. لكلا الجنسين، بحسب وزارة التخطيط العراقية، يعيش غالبية سكان العراق في المناطق الحضرية، بنسبة 69.9٪، مقابل 30.1٪ من سكان الريف.

عدد محافظات العراق

تنقسم دولة العراق إدارياً إلى 18 محافظة، تخضع ثلاث منها لسلطة إقليم كوردستان. العاصمة بغداد هي المنطقة الأكثر كثافة سكانية في البلاد، على الرغم من أنها أصغر محافظة بمساحة 4555 كيلومتر مربع. هناك أيضًا محافظة البصرة، والتي تضم جميع موانئ العراق الستة باعتبارها المحافظة الوحيدة. والتي لها منفذ إلى الخليج، بينما محافظة الأنبار هي أكبر محافظة في العراق من حيث المساحة، ومن بين أقل المحافظات من حيث عدد السكان.

سكان محافظات العراق

العاصمة بغداد هي أكبر محافظات العراق من حيث عدد السكان، بينما محافظة المثنى هي الأقل من حيث عدد السكان في العراق، على الرغم من أنها من بين أكبر المحافظات في المنطقة. فيما يلي آخر الإحصائيات السكانية لأبرز مدن ومحافظات جمهورية العراق لعام 2022 م بالتقريب

بغداد 7.3 مليون.

البصرة 2.6 مليون نسمة.

الموصل الجديدة 2.1 مليون نسمة.

البصرة القديمة 2.015 مليون نسمة.

الموصل 1.7 مليون.

أربيل 933 ألف نسمة.

كركوك 601.433 الف نسمة.

كربلاء 434.450 نسمة.

سامراء 158508 نسمة.

معلومات عن دولة العراق

تقع جمهورية العراق في غرب آسيا، تحدها تركيا من الشمال، والجمهورية الإيرانية من الشرق، ومنطقة الخليج العربي والكويت من الجنوب الشرقي، والمملكة العربية السعودية من الجنوب، وسوريا من الغرب. يعتبر العراق من أقدم دول العالم، وهو موطن أكبر الحضارات القديمة، وفيما يلي أبرز المعلومات المميزة لجمهورية العراق

كانت الأراضي التي يتكون منها العراق الآن تُعرف باسم بلاد ما بين النهرين.

يتكون العراق من 19 محافظة فعلية، وليس 18 كما هو معروف رسميًا.

الدينار العراقي هو العملة الرسمية لجمهورية العراق، ويعاني من ارتفاع معدلات التضخم.

العراق بلد نفطي ولديه خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم.

يحتل الجيش العراقي المرتبة 34 بين أقوى الجيوش في العالم.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على إجابة سؤال كم يبلغ عدد سكان العراق 2022 ، معلومات عن دولة العراق ، سكان محافظات العراق ، و عدد محافظات العراق ، و نسبة الذكور إلى الإناث في العراق .