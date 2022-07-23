كم يبلغ عدد سكان النرويج 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلق بالسكان والمقيمين داخل دولة النرويج لعام 2022 ، وتعرف من الدول الكبرى في العالم التي تقع شرق اوروبا ، تُصنف على انها من الدولة القوية في القارة الاوروبية ، تحتوي على عدد كبير من السكان ، وتلك النسبة ترتفع في مناطق المدن الكبيرة مثل ، سنتحدث عن عدد سكان النرويج 2022 ، تابعوا معنا .

النرويج

تتمثل أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بالنرويج في السطور التالية

الاسم العربي مملكة النرويج.

الاسم النرويجي Kongeriket Norge.

إحداثيات 65 ° شمالاً 11 ° شرقاً.

أعلى قمة Galdhopegen.

أدنى نقطة البحر النرويجي.

المساحة 385207 كيلومترات مربعة.

العاصمة أوسلو.

اللغة الرسمية بوكمال – لغات سامي – ني نوشك – النرويجية.

عدد السكان 5425270.

متوسط ​​العمر 82.50976 سنة.

الحكم نظام الحكم هو ملكية دستورية – ديمقراطية تمثيلية.

النظام الملكي في النرويج Harald V.

رئيس وزراء النرويج جوناس جار ستور.

الفرع التشريعي البرلمان النرويجي.

السلطة التنفيذية حكومة النرويج.

تاريخ التأسيس 7 يونيو 1905.

معدل البطالة 3٪.

متوسط ​​الدخل 51.489 دولار.

السن القانوني 18 سنة.

سن التقاعد 67 سنة.

العملة الكرونة النرويجية.

البنك المركزي البنك النرويجي.

معدل التضخم 3.5٪.

كم يبلغ عدد سكان النرويج عام 2022

قدر عدد سكان النرويج لعام 2022 بنحو 5470.095 نسمة، أي حوالي 5.5 مليون نسمة، أي ما يعادل حوالي 0.07٪ من إجمالي سكان العالم، بحسب الإحصائيات الرسمية التي أعدتها الدولة. كما أشارت هذه الإحصائيات إلى أن معدل المواليد يقدر بنحو 14 ألف مولود سنويًا، ويقدر معدل الوفيات بنحو 13.01 ألف شخص، ومتوسط ​​العمر في تلك الدولة حوالي 40 عامًا.

سكان النرويج عبر التاريخ

يتم تمثيل سكان النرويج عبر التاريخ في الجدول التالي

السكان عبر التاريخ

رقم السنة٪ ± التغيير

15001665173518011855190019502000201020132060 (توقعات)

140.000 – 440.000 0.07٪ 616109 0.02٪ 883603 0.02٪ 1،490،047 0.03٪ 2،240،032 0.02٪ 3،278،546 0.02٪ 4،478،497 0.02٪ 4،858،199 0.00٪ 5،096،300 0.00٪ 7032687 0.02٪

من خلال الجدول التالي سنناقش التقسيمات الإدارية للنرويج

01020304050607080910111213141516171819

اوستفال ساربسبورج فريدريكستاد أكشوس أوسلو باروم أوسلو مدينة أوسلو أوسلو يدمرك حمر حمر أوبلان ليلهامر ليلهامر بوسكيرود درامن درامن احتفالي تونسبيرغ ساندفجورد Telemark عار عار كنت غدرا أرندال أرندال أنا غادر مسيحيون مسيحيون روجالان ستافنجر ستافنجر هوردالان بيرغن بيرغن سوغن وفيوردان ليكانجر معقل مور ورومسدال مولدها أوليسوند جدار ترونديلاغ تروندهايم تروندهايم نور ترونديلاغ شتاينشاير مضيفة نورلان بودو بودو ترومس ترومسو ترومسو فينمارك فادسو ألتا

افضل المناطق السياحية في النرويج

أفضل المناطق السياحية في النرويج هي

قلعة وقلعة آكيرشوسي.

كاتدرائية القطب الشمالي.

كنيسة عكير القديمة.

البرلمان النرويجي.

كنيسة بورجوند ستاف.

Cablefog.

قلعة غنهوسو بير.

سولا رونكيرك.

منارة تونغا.

سيتم تمييز أي فيل.

مقبرة ايجانس.

جامعة أوسلو.

كاتدرائية ستافنجر.

كنيسة ليلهامر.

المقر الملكي.

كنيسة طاقم جول.

فيلا ليسوف وأول بول.

كنيسة مريم.

مبنى ليدال.

نصب البحار.

تروندهايم.

بيرغن.

ترومسو.

أوسلو.

سفالبارد.

جزر فوتين.

ستافنجر.

شبه جزيرة.

متحف سفن الفايكنج.

شلال سبع أخوات.

طريق ترولستيجن.

شاطئ سولا ستراند.

الحدائق النباتية في أوسلو.

قصر ملكي.

وفي النهاية لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر المعلومات المهمة حول التعرف على كم يبلغ عدد سكان النرويج عام 2022 ، و افضل المناطق السياحية في النرويج ، و سكان النرويج عبر التاريخ .