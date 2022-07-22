كم يبلغ عدد سكان اندونيسيا 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلق بالسكان والمقيمين داخل دولة اندونيسيا لعام 2022 ، وتعرف من الدول الكبرى في العالم من حيث عدد السكان ، تُصنف على انها الدولة الوحيدة في العالم التي تضم أكبر أرخبيل بحري، تحتوي على عدد كبير من السكان، وتلك النسبة ترتفع في مناطق المدن الكبيرة مثل العاصمة جاكرتا ، تابعوا معنا .

معلومات عن اندونيسيا

وهي دولة إسلامية كبيرة، وتعتبر صاحبة أكبر أرخبيل بحري في العالم، حيث تضم عددًا كبيرًا من الجزر التابعة لها (17508) جزر، وتحتوي على عدد كبير من السكان. وهي مصنفة كواحدة من أكبر دول العالم من حيث عدد السكان. عاصمة الدولة هي مدينة (جاكرتا)، ومن الجدير بالذكر أن إحدى جزر إندونيسيا المسماة (جزيرة جافا) تحتوي على أكثر من نصف سكان البلاد لتكون أكبر جزيرة مأهولة في العالم، ومن حيث النظام تعتبر إندونيسيا جمهورية، وتشترك تلك الدولة في حدود برية مع بابوا غينيا الجديدة بالإضافة إلى ماليزيا وتيمور الشرقية، وبسبب مساحتها الشاسعة، فإنها تشمل أيضًا حدودًا مع سنغافورة والفلبين وأستراليا. تحد الهند بحرها عبر إحدى جزرها المسماة (جزيرة أندامان ونيكوبار).

تعتبر إندونيسيا واحدة من الدول القوية اقتصاديًا وتعتبر واحدة من أقوى عشرين اقتصادًا في العالم. إنها دولة قوية ذات إنتاج عالمي جيد. وهي تحتل المرتبة (18) من حيث الناتج المحلي الإجمالي والمرتبة (15) عالمياً من حيث القوة الشرائية للاقتصاد، وهي معلومات لدينا لنوضحها لما تحمله العقول من صورة تلك الدولة على أنها فقيرة إلى الوراء، وهو ما يندفع إلى التفكير بمجرد ذكر اسم تلك الدولة، وهي صورة غير صحيحة.

سكان إندونيسيا عام 2022

يبلغ عدد سكان إندونيسيا لعام 2022 حوالي 279.276.813 نسمة، حيث تحتل إندونيسيا المرتبة الرابعة من حيث عدد السكان في العالم. سكان العالم، وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة السنوية مقارنة بالعام الماضي (2022 م) تعد من المعدلات المرتفعة عالمياً رغم تحذيرات الدولة والعمل على برامج التوعية الأسرية بضرورة التنظيم، فقد بلغت (2838168). اشخاص).

سكان إندونيسيا بعد عام 2022

ومن بين الإحصائيات المهمة التي أعدها خبراء متخصصون وفقًا لمعايير محددة تم وضعها في تلك الحسابات، كان عدد سكان إندونيسيا بعد عام 2022 م على النحو التالي

في عام 2023 م سيصل عدد سكان إندونيسيا إلى 281،844،346 مليون نسمة، بمعدل زيادة سنوية قدرها 1.04٪. وقدرت الكثافة السكانية بـ 155.58 نسمة لكل كيلومتر مربع.

2024 م بحلول عام 2024 سيكون عدد السكان 284.495.163 مليون. سيكون المعدل السنوي للزيادة 1.00٪. ستكون الكثافة 157.04 شخص لكل كيلومتر مربع.

2025 م سيصل عدد سكان إندونيسيا إلى 287.089.635 مليون، بزيادة سنوية قدرها 0.97٪. بينما ستصل معدلات الكثافة إلى 158.48 شخص لكل كيلومتر مربع.

2030 م من المتوقع أن يصل عدد سكان إندونيسيا إلى 299.198.34 مليون نسمة، بمعدل نمو سنوي يبلغ 1.07٪. ستكون الكثافة 165.16 شخص لكل كيلومتر مربع.

2035 م وسيصل عدد السكان إلى حوالي 309.764.944 مليون نسمة، بمعدل زيادة سنوية قدرها 0.70٪. ستصل الكثافة السكانية إلى 170.99 نسمة لكل كيلومتر مربع.



سكان إندونيسيا قبل عام 2022

هذه إحصائيات عن تعداد سكان إندونيسيا قبل عام 2022، مع ملاحظة عن الزيادة السنوية في العدد عن العام السابق، والتي سنشرحها من خلال ما يلي

سكان إندونيسيا لعام 2022 وصل إلى حوالي 276.361 مليون شخص.

سكان إندونيسيا عام 2022 م يقدر عدد السكان بنحو 273.523.615 مليون نسمة، بمعدل زيادة سنوية قدرها 1.07٪. الكثافة 150.99 شخص لكل كيلومتر مربع.

2022 م يقدر عدد السكان بنحو 270.625.568 مليون نسمة بمعدل زيادة سنوية قدرها 1.10٪. تبلغ الكثافة 149.39 نسمة لكل كيلومتر مربع.

2022 م يبلغ عدد السكان 267.670.543 مليون نسمة بمعدل زيادة سنوية 1.14٪. بينما كانت الكثافة 174.76 نسمة لكل كيلومتر مربع.

2017 م يقدر عدد السكان بـ 264.650.963 مليون نسمة. بمعدل زيادة سنوية 1.18٪. الكثافة 146.09 شخص لكل كيلومتر مربع.

2016 م يبلغ عدد السكان 261.556.381 مليون نسمة بمعدل زيادة سنوية 1.23٪. تبلغ الكثافة 144.38 شخصًا لكل كيلومتر مربع.

2015 م عدد السكان 258.383.256 مليون نسمة. بمعدل زيادة سنوية 1.33٪. تبلغ الكثافة 142.63 شخص لكل كيلومتر مربع.

2010 م يبلغ عدد سكان إندونيسيا 241834.215 مليون نسمة. بمعدل زيادة سنوية 1.34٪. تبلغ الكثافة 133.49 شخص لكل كيلومتر مربع.



عدد سكان إندونيسيا قبل عام 2000

يحرص الكثير من علماء الإحصاء السكاني على الاطلاع على القائمة التالية لسكان إندونيسيا قبل عام 2000 م، وكانت كالتالي

2000 م عدد السكان 211.513.823 مليون نسمة، معدل الزيادة السنوية 1.14٪. الكثافة السكانية 116.76 نسمة لكل كيلومتر مربع.

1995 م عدد السكان 196.934.260 مليون نسمة، معدل الزيادة السنوية 165٪. الكثافة السكانية 108.71 نسمة لكل كيلومتر مربع.

1990 م عدد السكان 181،413.402 مليون نسمة، معدل الزيادة السنوية 1.92٪. الكثافة السكانية 100.14 نسمة لكل كيلومتر مربع.

1985 م عدد السكان 164.982.451 مليون نسمة، معدل الزيادة السنوية 2.27٪. الكثافة السكانية 91.07 نسمة لكل كيلومتر مربع.

1980 م عدد السكان 147447.836 مليون نسمة، معدل الزيادة السنوية 1.36٪. الكثافة السكانية 81.39 نسمة لكل كيلومتر مربع.



معلومات عن سكان إندونيسيا

ينقسم السكان في إندونيسيا إلى ما يقرب من (300) عرقية، أكبرها هو ما يعرف بالأسترونيزية، والتي يمكن اعتبارها أصل العرق الإندونيسي.

يبلغ عدد المواليد في إندونيسيا حوالي (13048) مولوداً يومياً.

بينما بلغ عدد الوفيات اليومية حوالي (4،992) حالة وفاة يومياً.

أما متوسط ​​الكثافة السكانية فقد بلغت نسب (153) نسمة لكل كيلومتر مربع.

يمكن تقدير عدد وفيات الإناث (2.3) ولادة لكل امرأة.

في حين بلغ عدد وفيات الرضع حوالي (19.9) حالة وفاة لكل 1000 ولادة جديدة.

نسبة الفئات العمرية من سكان إندونيسيا 2022

قُدِّر متوسط ​​العمر الفعلي في إندونيسيا بنحو (72.32) سنة وهي نسبة تحتوي على طاقات شابة وفئات عمرية مناسبة للنهوض بسوق العمل والاقتصاد، وكانت تلك النسب بين السكان على النحو التالي

الأعمار (من 1 إلى 14 سنة) عدد الذكور 34.224.282 نسمة، وعدد الاناث 33.022.222 نسمة. وتبلغ نسبة هذه الفئة مقارنة بعدد سكان إندونيسيا (27٪).

الأعمار (15-64 سنة) عدد الذكور 83.194.042 نسمة، وعدد الاناث 82.385.050 نسمة. وكانت نسبة هذه الفئة بالنسبة لسكان إندونيسيا (66.6٪).

الأعمار (65 سنة فأكثر) عدد الذكور 6926.153 نسمة، عدد الاناث 8893.299 نسمة. وتبلغ نسبة هذه الفئة مقارنة بنسبة سكان إندونيسيا (6.4٪).



توزيع السكان في اندونيسيا حسب المدن

يوجد عدد من المدن الإندونيسية التي تتميز بمعدلات سكانية عالية وكثافة عالية مقارنة ببعض المدن والبلدات الأخرى، حيث تعد إندونيسيا من أكثر الدول الآسيوية كثافة سكانية، ومدنها على النحو التالي

مدينة جاكرتا هي عاصمة البلاد وجبهة سياسية واقتصادية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 8.540.121 مليون نسمة.

مدينة سورابايا من المدن الإندونيسية الكبرى، يبلغ عدد سكانها حوالي 2374.658 مليون نسمة.

مدينة ميدان إحدى المدن الإندونيسية المهمة، ويقدر عدد سكانها بـ 1.750.971 مليون.

مدينة باندونغ عدد سكان تلك المدينة حسب الاحصاءات 1699.719 مليون.

مدينة بيكاسي تعد إندونيسيا من المدن المهمة، حيث بلغ عدد سكانها عام 2022 1.520.119 مليون نسمة.

مدينة ديبوك عدد سكان إندونيسيا في تلك المدينة 1.198.129 مليون نسمة.

مدينة بادانغ يقدر عدد سكان مدينة بادانج بحوالي 840352 ألف نسمة.

مدينة باليك بابان يبلغ عدد سكان مدينة بابان حوالي 700.000 ألف نسمة.

مدينة سيتوبوندو يبلغ عدد سكان سيتوبوندو حوالي 600000 شخص.

مدينة جامبي يقدر عدد سكان تلك المدينة بحوالي 420.323 ألف نسمة.



دين الشعب في اندونيسيا

تضم إندونيسيا مجموعة من الأديان والطوائف، ويتوزع سكان إندونيسيا وفقًا لأصولهم العرقية ولغاتهم وثقافاتهم المختلفة، التي ينتمون إليها على الأديان التالية

الدين الإسلامي إنه الدين الأكبر في تلك البلدان. ينتشر الدين الإسلامي في إندونيسيا على مختلف الثقافات والأعراق القومية. تعد نسبة المسلمين في إندونيسيا أكبر عدد من السكان، وهي حوالي (88.8٪ من إجمالي سكان إندونيسيا).

الديانة البوذية ويوجد عدد من أتباع الديانة البوذية في إندونيسيا حيث نسبتهم (0.7٪ من إجمالي السكان).

الديانات الأخرى تضمن الحكومة الإندونيسية حرية الدين وتعترف بأربع ديانات الإسلام والمسيحية والهندوسية والبوذية. حيث يمكن اعتبار المسيحية على أنها أحدث ديانة وصلت إلى إندونيسيا، وقد بدأ هذا الدين مع الغزو الأوروبي لذلك البلد.



و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على اجابة سؤال كم يبلغ عدد سكان اندونيسيا 2022 ، و دين الشعب في اندونيسيا ، وتوزيع السكان في اندونيسيا حسب المدن ، و نسبة الفئات العمرية من سكان إندونيسيا 2022 ، و معلومات عن اندونيسيا .