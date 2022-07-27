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كم يبلغ عدد سكان تونس 2022

كتب alwanفي آخر تحديث
كم يبلغ عدد سكان تونس 2022
كم يبلغ عدد سكان تونس 2022

كم يبلغ عدد سكان تونس 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلق بالسكان والمقيمين داخل دولة تونس  لعام 2022 ، وتعرف دولة تونس من أهم وأبرز دول القارة الأفريقية ، تُصنف على انها من الدولة القوية في القارة ،تقع  شمال القارة الافريقية تحتوي على عدد كبير من السكان ،  وتلك النسبة ترتفع في مناطق المدن الكبيرة ، سنتحدث عن عدد سكان تونس 2022 ،  تابعوا معنا .

تونس – ويكيبيديا

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالدولة التونسية في النقاط التالية

  • القارة إفريقيا.
  • العاصمة تونس.
  • الرئيس قيس سعيد.
  • نظام الحكم جمهورية برلمانية.
  • المساحة 163.610 كيلومتر مربع.
  • كود الاتصال +216.
  • اللغة الرسمية العربية.
  • العملة الرسمية الدينار التونسي.
  • تاريخ التأسيس 20 مارس 1956.

ما هو عدد سكان تونس 2022

أظهرت الإحصائيات والدراسات أن عدد سكان تونس لعام 2022 بلغ حوالي 1،885،124 نسمة، ما يعني أن سكان الدولة التونسية يحتلون المرتبة 79 عالميا من حيث عدد السكان، ويتواجد هذا العدد على مساحة جغرافية مقدرة. تبلغ مساحتها حوالي 163610 كيلومترات مربعة.

سكان ولايات تونس

تعداد سكان ولايات تونس بالترتيب كما يلي

رقم المركز السكاني بالولاية مساحة (كيلومتر مربع) عمادات البلديات

1 جندوبة جندوبة 401477 3100 9 8 95
2 حديقة منزل حديقة منزل 303،032 3،740 9 9 101
3 بنزرت بنزرت 568219 3،750 14 16 102
4 منوبة منوبة 379.518 1137 8 9 47
5 أريانة أريانة 576088 482 7 6 48
6 تونس تونس 1،056،247 288 21 8 161
7 بن عروس بن عروس 631842 761 12 11 75
8 نابل نابل 787.920 2840 16 24 99
9 الكاف الكاف 243156 5،081 11 12 87
10 سليانة سليانة 223،087 4642 11 10 86
11 زغوان زغوان 176،945 2،820 6 7 48
12 سوسة لا بأس 674971 2669 16 16 104
13 القصرين القصرين 439243 8260 13 12 106
14 سيدي بوزيد سيدي بوزيد 429.912 7400 12 12 113
15 القرآن القيروان 570559 6712 11 12 114
16 المهدية المهدية 410812 2878 11 15 99
17 المنستير المنستير 548828 1،024 13 31 77
18 قفصة قفصة 337331 7807 11 10 76
19 سكاك صفاقس 955421 7545 16 16 126
20 توزر توزر 107،912 5،593 5 6 36
21 القبلية القبلية 156961 22454 6 6 42
22 سدادة سدادة 374300 7،166 10 11 73
23 مدنين مدين 479520 9167 9 8 94
24 تطاوين تطاوين 149453 38889 7 6 64

سكان تونس قبل عام 2022

سكان تونس قبل 2022 ممثلة في الجدول التالي

السنة عدد سكان تونس الزيادة السنوية الترتيب العالمي

2022 11،818،619 123900 79
2022 11،694،719 129.518 78
2022 11،565،201 131،758 77
2017 11،433،443 129498 77
2016 11،303،945 123996 79
2015 11،179،949 108،941 79
2010 10،635،244 105695 78
2005 10106771 79684 79
2000 9،708،350 116.590 80
1995 9،125،398 176.580 79
1990 8242496 182580 80
1985 7،329،594 191111 80
1980 6،374،039 143،425 80
1975 5،656،914 118.621 82
1970 5،063،809 103،174 82
1965 4،547،941 73.941 79
1960 4،178،236 46939 81
1955 3،943،540 67647 79

سكان تونس بعد عام 2022

يتم تمثيل سكان تونس بعد 2022 في الجدول التالي

السنة عدد سكان تونس الزيادة السنوية الترتيب العالمي

2025 12،346،742 105،625 80
2030 12،755،757 81803 81
2035 13.077.865 64422 82
2040 13353185 55.064 83
2045 13.597.966 48956 84
2050 13.796.600 39727 85

اجمل مدن تونس

أجمل مدن تونس تتمثل في النقاط التالية

  • تونس.
  • جزيرة جربة.
  • مدينة الحمامات.
  • مدينة سوسة.
  • مدينة المنستير.
  • مدينة توزر.
  • مدينة قرطاج.
  • مدينة القيروان.

أشهر سوق في تونس

أشهر أسواق تونس تتمثل في النقاط التالية

  • باعة البهارات والعطور.
  • سوق القماش.
  • سوق الغزل.
  • سوق الخردة.
  • سوق الشمعدان.
  • سوق العراف.

أجمل المتاحف في تونس

أجمل المتاحف في تونس تتمثل في النقاط التالية

  • متحف النفيضة.
  • متحف كركوان الأثري.
  • متحف العادات والتقاليد.
  • متحف الدين.
  • قصر العلوم بالمنستير.
  • متحف قابس الإثنوغرافي.
  • – متحف دار بن عبدالله.
  • متحف صفاقس الأثري.

 

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم حول التعرف على التفاصيل المتعلقة كم يبلغ عدد سكان تونس 2022 ، و أجمل المتاحف في تونس ، أشهر سوق في تونس ، و اجمل مدن تونس  ، سكان تونس بعد عام 2022 ، و سكان ولايات تونس .

 

 