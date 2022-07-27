كم يبلغ عدد سكان تونس 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلق بالسكان والمقيمين داخل دولة تونس لعام 2022 ، وتعرف دولة تونس من أهم وأبرز دول القارة الأفريقية ، تُصنف على انها من الدولة القوية في القارة ،تقع شمال القارة الافريقية تحتوي على عدد كبير من السكان ، وتلك النسبة ترتفع في مناطق المدن الكبيرة ، سنتحدث عن عدد سكان تونس 2022 ، تابعوا معنا .

تونس – ويكيبيديا

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالدولة التونسية في النقاط التالية

القارة إفريقيا.

العاصمة تونس.

الرئيس قيس سعيد.

نظام الحكم جمهورية برلمانية.

المساحة 163.610 كيلومتر مربع.

كود الاتصال +216.

اللغة الرسمية العربية.

العملة الرسمية الدينار التونسي.

تاريخ التأسيس 20 مارس 1956.

ما هو عدد سكان تونس 2022

أظهرت الإحصائيات والدراسات أن عدد سكان تونس لعام 2022 بلغ حوالي 1،885،124 نسمة، ما يعني أن سكان الدولة التونسية يحتلون المرتبة 79 عالميا من حيث عدد السكان، ويتواجد هذا العدد على مساحة جغرافية مقدرة. تبلغ مساحتها حوالي 163610 كيلومترات مربعة.

سكان ولايات تونس

تعداد سكان ولايات تونس بالترتيب كما يلي

رقم المركز السكاني بالولاية مساحة (كيلومتر مربع) عمادات البلديات

1 جندوبة جندوبة 401477 3100 9 8 95 2 حديقة منزل حديقة منزل 303،032 3،740 9 9 101 3 بنزرت بنزرت 568219 3،750 14 16 102 4 منوبة منوبة 379.518 1137 8 9 47 5 أريانة أريانة 576088 482 7 6 48 6 تونس تونس 1،056،247 288 21 8 161 7 بن عروس بن عروس 631842 761 12 11 75 8 نابل نابل 787.920 2840 16 24 99 9 الكاف الكاف 243156 5،081 11 12 87 10 سليانة سليانة 223،087 4642 11 10 86 11 زغوان زغوان 176،945 2،820 6 7 48 12 سوسة لا بأس 674971 2669 16 16 104 13 القصرين القصرين 439243 8260 13 12 106 14 سيدي بوزيد سيدي بوزيد 429.912 7400 12 12 113 15 القرآن القيروان 570559 6712 11 12 114 16 المهدية المهدية 410812 2878 11 15 99 17 المنستير المنستير 548828 1،024 13 31 77 18 قفصة قفصة 337331 7807 11 10 76 19 سكاك صفاقس 955421 7545 16 16 126 20 توزر توزر 107،912 5،593 5 6 36 21 القبلية القبلية 156961 22454 6 6 42 22 سدادة سدادة 374300 7،166 10 11 73 23 مدنين مدين 479520 9167 9 8 94 24 تطاوين تطاوين 149453 38889 7 6 64

سكان تونس قبل عام 2022

سكان تونس قبل 2022 ممثلة في الجدول التالي

السنة عدد سكان تونس الزيادة السنوية الترتيب العالمي

2022 11،818،619 123900 79 2022 11،694،719 129.518 78 2022 11،565،201 131،758 77 2017 11،433،443 129498 77 2016 11،303،945 123996 79 2015 11،179،949 108،941 79 2010 10،635،244 105695 78 2005 10106771 79684 79 2000 9،708،350 116.590 80 1995 9،125،398 176.580 79 1990 8242496 182580 80 1985 7،329،594 191111 80 1980 6،374،039 143،425 80 1975 5،656،914 118.621 82 1970 5،063،809 103،174 82 1965 4،547،941 73.941 79 1960 4،178،236 46939 81 1955 3،943،540 67647 79

سكان تونس بعد عام 2022

يتم تمثيل سكان تونس بعد 2022 في الجدول التالي

السنة عدد سكان تونس الزيادة السنوية الترتيب العالمي

2025 12،346،742 105،625 80 2030 12،755،757 81803 81 2035 13.077.865 64422 82 2040 13353185 55.064 83 2045 13.597.966 48956 84 2050 13.796.600 39727 85

اجمل مدن تونس

أجمل مدن تونس تتمثل في النقاط التالية

تونس.

جزيرة جربة.

مدينة الحمامات.

مدينة سوسة.

مدينة المنستير.

مدينة توزر.

مدينة قرطاج.

مدينة القيروان.

أشهر سوق في تونس

أشهر أسواق تونس تتمثل في النقاط التالية

باعة البهارات والعطور.

سوق القماش.

سوق الغزل.

سوق الخردة.

سوق الشمعدان.

سوق العراف.

أجمل المتاحف في تونس

أجمل المتاحف في تونس تتمثل في النقاط التالية

متحف النفيضة.

متحف كركوان الأثري.

متحف العادات والتقاليد.

متحف الدين.

قصر العلوم بالمنستير.

متحف قابس الإثنوغرافي.

– متحف دار بن عبدالله.

متحف صفاقس الأثري.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم حول التعرف على التفاصيل المتعلقة كم يبلغ عدد سكان تونس 2022 ، و أجمل المتاحف في تونس ، أشهر سوق في تونس ، و اجمل مدن تونس ، سكان تونس بعد عام 2022 ، و سكان ولايات تونس .