كم يبلغ عدد سكان تونس 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلق بالسكان والمقيمين داخل دولة تونس لعام 2022 ، وتعرف دولة تونس من أهم وأبرز دول القارة الأفريقية ، تُصنف على انها من الدولة القوية في القارة ،تقع شمال القارة الافريقية تحتوي على عدد كبير من السكان ، وتلك النسبة ترتفع في مناطق المدن الكبيرة ، سنتحدث عن عدد سكان تونس 2022 ، تابعوا معنا .
تونس – ويكيبيديا
تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالدولة التونسية في النقاط التالية
- القارة إفريقيا.
- العاصمة تونس.
- الرئيس قيس سعيد.
- نظام الحكم جمهورية برلمانية.
- المساحة 163.610 كيلومتر مربع.
- كود الاتصال +216.
- اللغة الرسمية العربية.
- العملة الرسمية الدينار التونسي.
- تاريخ التأسيس 20 مارس 1956.
ما هو عدد سكان تونس 2022
أظهرت الإحصائيات والدراسات أن عدد سكان تونس لعام 2022 بلغ حوالي 1،885،124 نسمة، ما يعني أن سكان الدولة التونسية يحتلون المرتبة 79 عالميا من حيث عدد السكان، ويتواجد هذا العدد على مساحة جغرافية مقدرة. تبلغ مساحتها حوالي 163610 كيلومترات مربعة.
سكان ولايات تونس
تعداد سكان ولايات تونس بالترتيب كما يلي
رقم المركز السكاني بالولاية مساحة (كيلومتر مربع) عمادات البلديات
|1
|جندوبة
|جندوبة
|401477
|3100
|9
|8
|95
|2
|حديقة منزل
|حديقة منزل
|303،032
|3،740
|9
|9
|101
|3
|بنزرت
|بنزرت
|568219
|3،750
|14
|16
|102
|4
|منوبة
|منوبة
|379.518
|1137
|8
|9
|47
|5
|أريانة
|أريانة
|576088
|482
|7
|6
|48
|6
|تونس
|تونس
|1،056،247
|288
|21
|8
|161
|7
|بن عروس
|بن عروس
|631842
|761
|12
|11
|75
|8
|نابل
|نابل
|787.920
|2840
|16
|24
|99
|9
|الكاف
|الكاف
|243156
|5،081
|11
|12
|87
|10
|سليانة
|سليانة
|223،087
|4642
|11
|10
|86
|11
|زغوان
|زغوان
|176،945
|2،820
|6
|7
|48
|12
|سوسة
|لا بأس
|674971
|2669
|16
|16
|104
|13
|القصرين
|القصرين
|439243
|8260
|13
|12
|106
|14
|سيدي بوزيد
|سيدي بوزيد
|429.912
|7400
|12
|12
|113
|15
|القرآن
|القيروان
|570559
|6712
|11
|12
|114
|16
|المهدية
|المهدية
|410812
|2878
|11
|15
|99
|17
|المنستير
|المنستير
|548828
|1،024
|13
|31
|77
|18
|قفصة
|قفصة
|337331
|7807
|11
|10
|76
|19
|سكاك
|صفاقس
|955421
|7545
|16
|16
|126
|20
|توزر
|توزر
|107،912
|5،593
|5
|6
|36
|21
|القبلية
|القبلية
|156961
|22454
|6
|6
|42
|22
|سدادة
|سدادة
|374300
|7،166
|10
|11
|73
|23
|مدنين
|مدين
|479520
|9167
|9
|8
|94
|24
|تطاوين
|تطاوين
|149453
|38889
|7
|6
|64
سكان تونس قبل عام 2022
سكان تونس قبل 2022 ممثلة في الجدول التالي
السنة عدد سكان تونس الزيادة السنوية الترتيب العالمي
|2022
|11،818،619
|123900
|79
|2022
|11،694،719
|129.518
|78
|2022
|11،565،201
|131،758
|77
|2017
|11،433،443
|129498
|77
|2016
|11،303،945
|123996
|79
|2015
|11،179،949
|108،941
|79
|2010
|10،635،244
|105695
|78
|2005
|10106771
|79684
|79
|2000
|9،708،350
|116.590
|80
|1995
|9،125،398
|176.580
|79
|1990
|8242496
|182580
|80
|1985
|7،329،594
|191111
|80
|1980
|6،374،039
|143،425
|80
|1975
|5،656،914
|118.621
|82
|1970
|5،063،809
|103،174
|82
|1965
|4،547،941
|73.941
|79
|1960
|4،178،236
|46939
|81
|1955
|3،943،540
|67647
|79
سكان تونس بعد عام 2022
يتم تمثيل سكان تونس بعد 2022 في الجدول التالي
السنة عدد سكان تونس الزيادة السنوية الترتيب العالمي
|2025
|12،346،742
|105،625
|80
|2030
|12،755،757
|81803
|81
|2035
|13.077.865
|64422
|82
|2040
|13353185
|55.064
|83
|2045
|13.597.966
|48956
|84
|2050
|13.796.600
|39727
|85
اجمل مدن تونس
أجمل مدن تونس تتمثل في النقاط التالية
- تونس.
- جزيرة جربة.
- مدينة الحمامات.
- مدينة سوسة.
- مدينة المنستير.
- مدينة توزر.
- مدينة قرطاج.
- مدينة القيروان.
أشهر سوق في تونس
أشهر أسواق تونس تتمثل في النقاط التالية
- باعة البهارات والعطور.
- سوق القماش.
- سوق الغزل.
- سوق الخردة.
- سوق الشمعدان.
- سوق العراف.
أجمل المتاحف في تونس
أجمل المتاحف في تونس تتمثل في النقاط التالية
- متحف النفيضة.
- متحف كركوان الأثري.
- متحف العادات والتقاليد.
- متحف الدين.
- قصر العلوم بالمنستير.
- متحف قابس الإثنوغرافي.
- – متحف دار بن عبدالله.
- متحف صفاقس الأثري.
وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم حول التعرف على التفاصيل المتعلقة كم يبلغ عدد سكان تونس 2022 ، و أجمل المتاحف في تونس ، أشهر سوق في تونس ، و اجمل مدن تونس ، سكان تونس بعد عام 2022 ، و سكان ولايات تونس .