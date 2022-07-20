كم يبلغ عدد سكان حفر الباطن 2022 ، في ظل البحث والتسائلات حول العدد الذي يتعلق بالسكان الذي يخص مدينة حفر الباطن لعانم 2022 ، إذ أن المملكة العربية السعودية تعد من دول الخليج المهمة في منطقة الخليج العربي ، ضمن 136 محافظة، على مساحة تقدر بنحو 2.150.000 كيلومتر مربع، ومن أشهر هذه المحافظات وأبرزها محافظة حفر الباطن بالإضافة إلى مراكز وقرى تلك المحافظة ، تابعوا معنا .

محافظة حفر الباطن – ويكيبيديا

محافظة حفر الباطن هي إحدى محافظات المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. تقع على مساحة حوالي 144 كيلومتر مربع. الجدير بالذكر أنها تبعد عن مدينة الرياض بحوالي 500 كيلومتر، وتقع داخل تلك المحافظة من أشهر مدن المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية “مدينة الملك خالد العسكرية” وحاكم حفر الباطن هو الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، منذ 27 ديسمبر 2022 م.

كم يبلغ عدد سكان حفر الباطن عام 2022

وأشارت الإحصاءات إلى أن عدد سكان منطقة حفر الباطن في عام 2022 تجاوز 390.282 نسمة، وهذا العدد كبير نسبيًا مقارنة بالمساحة التي تتمتع بها هذه المحافظة والتي لا تتجاوز 144 كيلومترًا مربعًا. جدير بالذكر أن محافظة حفر الباطن شهدت تطورًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.

مناخ حفر الباطن

شتاء منطقة حفر الباطن بارد جدا وصيفها حار وجاف قليلا. وتتراوح درجة حرارة تلك المنطقة خلال فصل الصيف بين 35 55 درجة مئوية، بالإضافة إلى أن الرياح المحيطة بتلك المنطقة شديدة الغبار. تعتبر المنطقة عاصمة الربيع، لما تتمتع به من مناخ رائع مقارنة بمناخ المملكة العربية السعودية.

مراكز وقرى محافظة حفر الباطن

تتمثل مراكز وقرى محافظة حفر الباطن في النقاط التالية

مركز القيصومة (15 كم شرق).

مركز السداوي (80 كم شرقا).

مركز سوبان (120 كم شرقا).

مركز الصيرة (160 كم شرق).

مركز الصفيري (17 كم غرب).

قلط (65 كم غرب).

درب الجمال (قرية عميش بن طولة غرب 67 كم).

النظيم (الوجان) (80 كم غرباً).

هجرة أم أشر (150 كلم جنوباً).

مركز أم قليب (70 كم جنوب شرقي).

مركز الذبية (55 كم جنوب).

مركز المتاهة الجنوبية (80 كم).

هجرة البرازي (103 كلم شمال).

مركز النايفة.

الفاو الشمالية (40 كم).

أم رقيبة (150 كم).

مركز المناخ.

مركز الخبراء.

مركز أم كداد.

مركز الحراء.

مركز المطرقة.

مركز Samode.

طليعة الهجرة.

مركز راقي.

شفاء.

حماتية.

– الغسام (السلمانية).

مركز النزهة الصحي.

الرعاية الصحية بحفر الباطن

يقدم المسؤولون عن شؤون محافظة حفر الباطن خدمات عديدة ومختلفة، مثل خدمات الرعاية الصحية المتميزة، حيث يوجد العديد من المراكز والمستشفيات المتميزة داخل تلك المحافظة، ومن بين تلك المستشفيات والمراكز ما يلي

مستشفى الملك خالد العام.

مستشفى الصحة العقلية.

مستشفى النقاهة.

مستشفى القوات المسلحة.

مستشفى حفر الباطن المركزي.

مستشفى النساء والتوليد.

مستشفى نور خان.

مستشفى المعالي.

تتمثل أهم المجمعات التجارية في محافظة حفر الباطن في النقاط التالية

مجمع عقاري.

مجمع المركز الوطني.

مجمع سارة مول.

مجمع سارة القديم.

مجمع الغيث وخربوش.

مجمع الراجحي مول.

مجمع بلايس مول.

أسواق هايبر بنده.

أسواق الباندا.

أسواق المزرعة.

أسواق العثيم.

أسواق العقيل.

أسواق العزيزية.

أسواق التميمي.

سيتي ماكس.

أجمل الأماكن السياحية في حفر الباطن

أجمل الأماكن السياحية في محافظة حفر الباطن

حديقة وحديقة أبو موسى الأشعري.

حديقة الملك فيصل.

منتزه الأمير سلطان.

مسيرة الكلية التقنية.

المكان هو مول.

اكسترا مول.

الراجحي مول.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر النقاط السابقة حول التعرف على كم يبلغ عدد سكان حفر الباطن 2022 ، و أجمل الأماكن السياحية في حفر الباطن ، و الرعاية الصحية بحفر الباطن ، و مراكز وقرى محافظة حفر الباطن .