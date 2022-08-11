كم يبلغ عدد سكان سوريا 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلق بالسكان والمقيمين داخل دولة سوريا لعام 2022 ، وتعرف بأنها الدولة من أهم الدول العربية فهي تقع تحديداً في غرب قارة آسيا وعلى حدودها تركيا والعراق وفلسطين والأردن ولبنان ، هي من الدول التي تطل على البحر الأبيض المتوسط وذلك ما جعل لها أهمية كبيرة ، تابعوا معنا .

سوريا – ويكيبيديا

فيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالجمهورية العربية السورية

الاسم العربي الجمهورية العربية السورية.

الاسم الانكليزي الجمهورية العربية السورية.

نشيد الوطن حماة الوطن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إحداثيات 35 ° 13′00 شمالاً 38 ° 35′00 شرقًا.

أعلى قمة جبل حرمون.

أدنى نقطة بحيرة طبريا.

المساحة ١٨٥١٨٠.

نسبة الماء 0.84٪.

العاصمة وأكبر مدينة دمشق.

اللغة الرسمية العربية

الجماعات العرقية العرب – الأرمن – الأكراد – السريان.

تسمية السكان سوريون.

الكثافة السكانية 118.3 ن / كم².

متوسط ​​العمر 70.31 سنة.

نظام الحكم جمهورية شبه رئاسية.

رئيس الجمهورية بشار الأسد.

نائب رئيس الجمهورية نجاح العطار.

رئيس الوزراء حسين عرنوس.

رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ.

التشريع السلطة التشريعية – مجلس الشعب – السلطة القضائية – المحكمة الدستورية العليا.

التأسيس والسيادة مستقل.

تاريخ التأسيس 8 مارس 1920.

إعلان الاستقلال 8 مارس 1920.

يوم الإخلاء 17 أبريل 1946.

السن القانوني 18 سنة.

العملة ليرة سورية.

البنك المركزي مصرف سورية المركزي.

معدل التضخم 6.3٪.

رقم هاتف الطوارئ 112.

ما هو عدد سكان سوريا 2022

قدر عدد سكان سوريا لعام 2022 حسب الإحصائيات بنحو 18275702 نسمة، أي ما يعادل حوالي 0.207٪ من مجموع سكان العالم. امرأة، في حين قدر معدل وفيات الرضع بنحو 11.3 حالة وفاة لكل 1000 ولادة، ومتوسط ​​العمر في سوريا حوالي 76.06 سنة.

توزيع السكان في المدن الرئيسية في سوريا 2022

توزيع سكان سوريا حسب المدن الكبرى لعام 2022 مبيّن في الجدول التالي

عدد سكان المدينة رتبة عدد سكان المدينة

حلب 2،985،000 2 دمشق 1،414،913 حمص 1،267،000 4 حماة 854000 اللاذقية 650،500 6 دير الزور 515000 اللاذقية 650،500 6 السويداء 550.000 دائماً 118000 8 الرقة والحنان 220،500 امن 103000 10 الحسكة 82000 القامشلي 88000 12 درعا 75000 الباب 145000 14 إدلب 124000 طرطوس 118000 16 سفير 107000 جبلة 80000 18 عفرين 50000 داربا 76000 20 البوكمال 64000

سكان سوريا قبل عام 2022

عدد سكان دولة سوريا قبل عام 2022 ممثلون في الجدول التالي

السنة عدد سكان سوريا الزيادة السنوية عدد سكان العالم

2022 17،500،658 430523 7،794،798،739 2022 17،070،135 125.078 7،713،468،100 2022 16945.057 -150621 7،631،091،040 2017 17،095،678 – 369897 7،547،858،925 2016 17465575 -531،833 7،464،022،049 2015 17997408 -673024 7،379،797،139 2010 21362.529 600271 6،956،823،603 2005 18361176 390.066 6،541،907،027 2000 16،410،848 413.071 6،143،493،823 1995 14،345،492 379864 5،744،212،979 1990 12،446،171 359508 5،327،231،061 1985 10،648،632 343،572 4،870،921،740 1980 8،930،774 279012 4،458،003،514 1975 7،535،714 237.035 4،079،480،606 1970 6350541 195481 3،700،437،046 1965 5373137 159925 3،339،583،597 1960 4،573،512 132402 3،034،949،748 1955 3،911،501 99634 2،773،019،936

عدد السكان المتوقع لسوريا بعد عام 2022

سيكون التعداد السكاني المتوقع لسوريا بعد عام 2022 كما يلي

السنة عدد سكان سوريا الزيادة السنوية عدد سكان العالم

2025 23.061.973 1112263 8،184،437،460 2030 26،676،565 722918 8،548،487،400 2035 28،579،588 380605 8،887،524،213 2040 30153281 314،739 9،198،847،240 2045 31،693،482 308،040 9،481،803،274 2050 33129321 287168 9،735،033،990

التوزيع الديموغرافي في سوريا قبل الحرب

التوزيع الديمغرافي لسكان سوريا قبل الحرب مبين في الجدول التالي

التوزيع الديموغرافي في سوريا قبل 2011

1 دمشق 860.000 894000 1،754،000 96 8.2٪ 1،599 1096.94 2 حلب 2،359،000 2،509،000 4،868،000 94 22.8٪ 18500 263.14 3 ريف دمشق 1،376،000 1،460،000 2،836،000 94 13.3٪ 18.032 157.28 4 حمص 881000 922000 1،803،000 96 8.4٪ 42223 42.70 5 حماة 799000 829000 1،628،000 96 7.6٪ 8883 183.27 6 اللاذقية 499000 509000 1،008،000 98 4.7٪ 2،297 438.83 7 إدلب 734000 767000 1،501،000 96 7.0٪ 6097 246.19 8 الحسكة 751000 761000 1،512،000 99 7.1٪ 23334 64.80 9 دير الزور 611000 628000 1،239،000 97 5.8٪ 33،060 37.48 10 طرطوس 393000 404000 797000 97 3.7٪ 1،892 421.25 11 الرقة والحنان 451000 493000 944000 91 4.4٪ 19616 48.12 12 درعا 506000 521000 1،027،000 97 4.8٪ 3،730 275.34 13 السويداء 189000 181000 370.000 104 1.7٪ 5،550 66.67 14 القنيطرة 44000 46000 90.000 96 0.4٪ 1،861 48.36 المجموع 10453000 10924000 21377000 96 100.0٪ 186674 114.52

اجمل مناطق سوريا

تعد سوريا من أجمل الدول العربية على الإطلاق، حيث تتميز بالعديد من المناطق الطبيعية الخضراء، الممتزجة بالعديد من المناطق الأثرية ذات العبير التاريخي المميز، بالإضافة إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط ​​المحاذية لتلك الدولة العربية الجميلة، ومن خلال النقاط التالية سنتعرف على أجمل مناطق سوريا

مدينة دمشق.

هدم.

الكسب والبؤس.

قلعة.

مدينة حلب.

جزيرة ارواد.

بصرى الشام.

بلدة صلنفة.

وفي الختام تعرفنا على أبرز المعلومات التي تتعلق كم يبلغ عدد سكان سوريا 2022 ، إذ ان الجمهورية السورية هي إحدى الدول المهمة في الشرق الأوسط ، وبالإضافة إلى أجمل المناطق السياحية في سوريا.