كم يبلغ عدد سكان سوريا 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلق بالسكان والمقيمين داخل دولة سوريا لعام 2022 ، وتعرف بأنها الدولة من أهم الدول العربية فهي تقع تحديداً في غرب قارة آسيا وعلى حدودها تركيا والعراق وفلسطين والأردن ولبنان ، هي من الدول التي تطل على البحر الأبيض المتوسط وذلك ما جعل لها أهمية كبيرة ، تابعوا معنا .
سوريا – ويكيبيديا
فيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالجمهورية العربية السورية
- الاسم العربي الجمهورية العربية السورية.
- الاسم الانكليزي الجمهورية العربية السورية.
- نشيد الوطن حماة الوطن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- إحداثيات 35 ° 13′00 شمالاً 38 ° 35′00 شرقًا.
- أعلى قمة جبل حرمون.
- أدنى نقطة بحيرة طبريا.
- المساحة ١٨٥١٨٠.
- نسبة الماء 0.84٪.
- العاصمة وأكبر مدينة دمشق.
- اللغة الرسمية العربية
- الجماعات العرقية العرب – الأرمن – الأكراد – السريان.
- تسمية السكان سوريون.
- الكثافة السكانية 118.3 ن / كم².
- متوسط العمر 70.31 سنة.
- نظام الحكم جمهورية شبه رئاسية.
- رئيس الجمهورية بشار الأسد.
- نائب رئيس الجمهورية نجاح العطار.
- رئيس الوزراء حسين عرنوس.
- رئيس مجلس الشعب حمودة الصباغ.
- التشريع السلطة التشريعية – مجلس الشعب – السلطة القضائية – المحكمة الدستورية العليا.
- التأسيس والسيادة مستقل.
- تاريخ التأسيس 8 مارس 1920.
- إعلان الاستقلال 8 مارس 1920.
- يوم الإخلاء 17 أبريل 1946.
- السن القانوني 18 سنة.
- العملة ليرة سورية.
- البنك المركزي مصرف سورية المركزي.
- معدل التضخم 6.3٪.
- رقم هاتف الطوارئ 112.
ما هو عدد سكان سوريا 2022
قدر عدد سكان سوريا لعام 2022 حسب الإحصائيات بنحو 18275702 نسمة، أي ما يعادل حوالي 0.207٪ من مجموع سكان العالم. امرأة، في حين قدر معدل وفيات الرضع بنحو 11.3 حالة وفاة لكل 1000 ولادة، ومتوسط العمر في سوريا حوالي 76.06 سنة.
توزيع السكان في المدن الرئيسية في سوريا 2022
توزيع سكان سوريا حسب المدن الكبرى لعام 2022 مبيّن في الجدول التالي
عدد سكان المدينة رتبة عدد سكان المدينة
|حلب
|2،985،000
|2
|دمشق
|1،414،913
|حمص
|1،267،000
|4
|حماة
|854000
|اللاذقية
|650،500
|6
|دير الزور
|515000
|اللاذقية
|650،500
|6
|السويداء
|550.000
|دائماً
|118000
|8
|الرقة والحنان
|220،500
|امن
|103000
|10
|الحسكة
|82000
|القامشلي
|88000
|12
|درعا
|75000
|الباب
|145000
|14
|إدلب
|124000
|طرطوس
|118000
|16
|سفير
|107000
|جبلة
|80000
|18
|عفرين
|50000
|داربا
|76000
|20
|البوكمال
|64000
سكان سوريا قبل عام 2022
عدد سكان دولة سوريا قبل عام 2022 ممثلون في الجدول التالي
السنة عدد سكان سوريا الزيادة السنوية عدد سكان العالم
|2022
|17،500،658
|430523
|7،794،798،739
|2022
|17،070،135
|125.078
|7،713،468،100
|2022
|16945.057
|-150621
|7،631،091،040
|2017
|17،095،678
|– 369897
|7،547،858،925
|2016
|17465575
|-531،833
|7،464،022،049
|2015
|17997408
|-673024
|7،379،797،139
|2010
|21362.529
|600271
|6،956،823،603
|2005
|18361176
|390.066
|6،541،907،027
|2000
|16،410،848
|413.071
|6،143،493،823
|1995
|14،345،492
|379864
|5،744،212،979
|1990
|12،446،171
|359508
|5،327،231،061
|1985
|10،648،632
|343،572
|4،870،921،740
|1980
|8،930،774
|279012
|4،458،003،514
|1975
|7،535،714
|237.035
|4،079،480،606
|1970
|6350541
|195481
|3،700،437،046
|1965
|5373137
|159925
|3،339،583،597
|1960
|4،573،512
|132402
|3،034،949،748
|1955
|3،911،501
|99634
|2،773،019،936
عدد السكان المتوقع لسوريا بعد عام 2022
سيكون التعداد السكاني المتوقع لسوريا بعد عام 2022 كما يلي
السنة عدد سكان سوريا الزيادة السنوية عدد سكان العالم
|2025
|23.061.973
|1112263
|8،184،437،460
|2030
|26،676،565
|722918
|8،548،487،400
|2035
|28،579،588
|380605
|8،887،524،213
|2040
|30153281
|314،739
|9،198،847،240
|2045
|31،693،482
|308،040
|9،481،803،274
|2050
|33129321
|287168
|9،735،033،990
التوزيع الديموغرافي في سوريا قبل الحرب
التوزيع الديمغرافي لسكان سوريا قبل الحرب مبين في الجدول التالي
التوزيع الديموغرافي في سوريا قبل 2011
|1
|دمشق
|860.000
|894000
|1،754،000
|96
|8.2٪
|1،599
|1096.94
|2
|حلب
|2،359،000
|2،509،000
|4،868،000
|94
|22.8٪
|18500
|263.14
|3
|ريف دمشق
|1،376،000
|1،460،000
|2،836،000
|94
|13.3٪
|18.032
|157.28
|4
|حمص
|881000
|922000
|1،803،000
|96
|8.4٪
|42223
|42.70
|5
|حماة
|799000
|829000
|1،628،000
|96
|7.6٪
|8883
|183.27
|6
|اللاذقية
|499000
|509000
|1،008،000
|98
|4.7٪
|2،297
|438.83
|7
|إدلب
|734000
|767000
|1،501،000
|96
|7.0٪
|6097
|246.19
|8
|الحسكة
|751000
|761000
|1،512،000
|99
|7.1٪
|23334
|64.80
|9
|دير الزور
|611000
|628000
|1،239،000
|97
|5.8٪
|33،060
|37.48
|10
|طرطوس
|393000
|404000
|797000
|97
|3.7٪
|1،892
|421.25
|11
|الرقة والحنان
|451000
|493000
|944000
|91
|4.4٪
|19616
|48.12
|12
|درعا
|506000
|521000
|1،027،000
|97
|4.8٪
|3،730
|275.34
|13
|السويداء
|189000
|181000
|370.000
|104
|1.7٪
|5،550
|66.67
|14
|القنيطرة
|44000
|46000
|90.000
|96
|0.4٪
|1،861
|48.36
|المجموع
|10453000
|10924000
|21377000
|96
|100.0٪
|186674
|114.52
اجمل مناطق سوريا
تعد سوريا من أجمل الدول العربية على الإطلاق، حيث تتميز بالعديد من المناطق الطبيعية الخضراء، الممتزجة بالعديد من المناطق الأثرية ذات العبير التاريخي المميز، بالإضافة إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط المحاذية لتلك الدولة العربية الجميلة، ومن خلال النقاط التالية سنتعرف على أجمل مناطق سوريا
- مدينة دمشق.
- هدم.
- الكسب والبؤس.
- قلعة.
- مدينة حلب.
- جزيرة ارواد.
- بصرى الشام.
- بلدة صلنفة.
وفي الختام تعرفنا على أبرز المعلومات التي تتعلق كم يبلغ عدد سكان سوريا 2022 ، إذ ان الجمهورية السورية هي إحدى الدول المهمة في الشرق الأوسط ، وبالإضافة إلى أجمل المناطق السياحية في سوريا.