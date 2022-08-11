كم يبلغ عدد سكان مدينة الرس 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلق بالسكان والمقيمين داخل مدينة الرس 2022 في المملكة العربية السعودية ، وتعرف بأنها تميزت منطقة الرس عن العصور القديمة حتى الآن بكونها مركزًا تجاريًا مهمًا في المنطقة ، وما جعلها مميزة أراضيها الخصبة ومناخها المعتدل ، تابعوا معنا للتعرف على مدينة الراس و أهم معالم محافظة الرس .

كم يبلغ عدد سكان راس 2022

يبلغ عدد سكان مدينة الرس حوالي 87،644 نسمة، والجدير بالذكر أن هذه المدينة تقع في منطقة القصيم وتحديداً جنوب غرب بريدة، وهي ثالث أكبر مدينة في المنطقة من حيث عدد السكان، وأكبر مدينة من حيث من المنطقة. قبل سبعة عشر قرنًا، أي قبل الرسالة النبوية. يعتقد المؤرخون أن بداية تأسيس الرس تعود إلى هجرة القبائل العربية من عشقر إلى الرس بهدف الانخراط في التجارة.

كم عدد القرى هناك

تضم محافظة الرس أكثر من 400 قرية مما يجعلها من أكبر مدن منطقة القصيم. خلص بعض المؤرخين في الماضي إلى أن الرس كانت مدينة قديمة في العصر الجاهلي، وكان العرب يعتبرونها مصدرًا لمياه القبائل. محافظة الرس

روضتين.

تمساح.

شنانة.

افتراضية.

قصر البطاح.

عشيرة – قبيلة.

مفرق بن زيدون.

البقيع الجنوبية.

الريش المصقول.

سبب تسمية الرس بهذا الاسم

الرس في اللغة العربية يعني “البئر القديم”، وقد أطلق عليها العرب هذا الاسم. بسبب ماضيها الذي كان مورداً طبيعياً للعديد من القبائل العربية، كان يسكنها في الماضي عدد من القبائل، أبرزها قبائل بني لام، ثم قبائل عنزة. خصوبتها ومواردها ومناخها، ويذكر أن رجلاً يُدعى “أبو الحسين” كان قد سكن الرس مع أبنائه. مما لا شك فيه أن هذه السمات العديدة لبلدة الرس جعلتها هدفاً للغزاة.

أهم معالم محافظة الرس

الرس مدينة خاصة جدا. لما تتمتع به من تاريخ طويل، بالإضافة إلى مناخها المعتدل وخصوبتها العالية في أراضيها، فهي تضم العديد من المعالم السياحية سواء كانت تاريخية أو طبيعية، وهي مركز تجاري مهم في الوقت الحاضر. يمكن توضيح أبرز ملامح الراس في النقاط التالية

برج شنانة التاريخي

من أشهر معالم مدينة الرس، حيث تم تشييده في أوائل القرن الثاني عشر الهجري بهدف مراقبة القبائل المجاورة، ويبلغ ارتفاع هذا البرج حوالي 27 مترًا، كما يضم عشرة طوابق مبنية من الطين. والقش، والجدير بالذكر أنه تم تجديده عام 1400 هـ، وأعيد بناؤه عام 1422 هـ.

قلعة الجادية التراثية

تقع هذه القلعة على طريق الملك فهد بحي الجداعية. يضم العديد من الغرف والقاعات والمرافق التراثية، بالإضافة إلى سوق شعبي، وأكثر من عشرين ألف قطعة أثرية تاريخية. مما يجعلها من أكبر المتاحف في منطقة القصيم. كما يستقبل حوالي مليون سائح سنويًا.

نفق ابراهيم باشا

وهو نفق عسكري تم بناؤه إبان حصار الحملة العثمانية بقيادة إبراهيم باشا لاحتلال مدينة الرس عام 1232 هـ. .

تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عدد سكان مدينة الرس 2022 حسب آخر الإحصائيات السكانية ، كما تطرقنا إلى أبرز المعلومات التاريخية والثقافية عن مدينة الرس ، وتعرفنا على سبب تسميتها بهذا الاسم.