كم يبلغ عدد سكان نيبال 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلق بالسكان والمقيمين داخل دولة نيبال لعام 2022 ، وتعرف دولة نيبال من أهم وأبرز دولة آسيوية ، تُصنف على انها من الدولة القوية في القارة ،وواتماندو هي عاصمتها الإدارية والاقتصادية ، واللغة النيبالية هي اللغة الرسمية للبلاد ، سنتحدث عن عدد سكان نيبال 2022 ، تابعوا معنا .

معلومات عن دولة نيبال

تعتبر نيبال دولة آسيوية ذات نظام حكم جمهوري. وهي مقسمة إلى أربع مناطق المنطقة الشرقية، والمنطقة الوسطى، والمنطقة الغربية، وأقصى المنطقة الغربية. تعتبر مركزا اقتصاديا وثقافيا في الدولة. تعتبر نيبال دولة غير ساحلية، أي لا يوجد بها أي بحار، وعملتها الرسمية هي الياقوت النيبالي، وحيث أن اقتصادها يعتمد على القطاع الزراعي بأكمله، مثل زراعة القمح وقصب السكر والجوت والأرز والفواكه، وقطاع تصدير الأخشاب إلى شبه القارة الهندية، وقطاع تربية الحيوانات، وقطاع الرعي، وقطاع الصناعة، وقطاع السياحة.

ما هو عدد سكان نيبال

تعتبر دولة نيبال واحدة من أكثر الدول كثافة سكانية في العالم. بلغ عدد سكان نيبال في عام 2022 ما يقرب من 30264462 مليون نسمة، وزاد بمقدار 600 ألف نسمة اعتبارًا من عام 2022، حيث بلغ عدد السكان في عام 2022 29.675 مليون نسمة، وفقًا للعديد من المصادر. تحتل الدولة المرتبة التاسعة والأربعين من حيث عدد السكان حول العالم، ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 35.32 مليون نسمة بحلول عام 2049، لكن من المتوقع أن يتقلص عدد السكان، ويتباطأ بشكل كبير بسبب الهجرة الخارجية وانخفاض معدل الخصوبة.

سكان المدن الرئيسية في نيبال

تحتوي نيبال على عدد كبير من المدن المختلفة والكبيرة من حيث المساحة والسكان، وسيأتي التوزيع السكاني للمدن الرئيسية لعام 2022 على النحو التالي

اسم المدينة سكان كاتماندو 1،442،271 بوخارا 200000 باتان 183310 بيراتناغار 182324 بيرجانج 133.238 الظهران 108600 بهاراتبور 107157 جاناكبور 93767 بوتوال 91733 ماهيندرانجار 88381

أين تقع نيبال

تقع في جنوب آسيا الوسطى. تقع بين الهند والصين. إنها دولة غير ساحلية لا توجد بها مناطق ساحلية أو مناطق بها مسطحات مائية كبيرة داخل حدودها. نيبال هي أيضا موطن لثمانية من أعلى عشرة جبال في العالم. كما أنها موطن لواحد من أعمق الخوانق، تم تصنيف نيبال في المرتبة 93 من حيث أكبر دولة في العالم من حيث حجم الأرض، والجدير بالذكر أن أعلى قمة في نيبال تقع فوق مستوى سطح البحر هي جبل إيفرست، بينما أدنى نقطة في نيبال هي كيشانا كوال، التي ترتفع حوالي 70 مترًا فوق مستوى سطح البحر.

منطقة نيبال

تعتبر نيبال من الدول الواقعة في شبه القارة الهندية، حيث تبلغ مساحة نيبال حوالي 147.181 كيلومتر مربع، بالإضافة إلى أنها تعتبر موقعًا استراتيجيًا مهمًا، حيث تضم بعضًا من أعلى الجبال في العالم. . كما تحدها الهند من جوانبها الثلاثة الشرقية والجنوبية والغربية. كما أن لديها العديد من المواقع السياحية التي تعتبر مقصدًا لكثير من الزوار، خاصة لمحبي السياحة في القارة الآسيوية، حيث تكثر المعابد والمقدسات البوذية والهندوسية.

النيبال بلد مسلم

لا، لكنها تضم ​​4.4٪ مسلمين من سكانها، لكنها دولة ذات أغلبية هندوسية، حيث تؤثر بشدة على بنيتها الاجتماعية وسياستها، حيث يقدر عدد الهندوس في نيبال بنحو 21551492 نسمة، أي ما يمثل 81٪ من السكان. دخل الإسلام إليها منذ العصور القديمة من خلال التجارة في شبه القارة الهندية الباكستانية، والجدير بالذكر أن ارتباط المسلمين بنيبال ازداد في عهد الإمبراطور المغولي أكبر الذي أرسل بعثات إسلامية إلى البلاد، وذلك كانت في عام 1491 م، ومنطقة تيراي هي موطن لحوالي 97٪ من السكان المسلمين.

عدد المسلمين في النيبال

حيث يعيش خليط من الهندوس والبوذيين وبعض المسلمين في هذه المدينة، يعتبر الإسلام ثالث أكبر ديانة في دولة نيبال، بعدد مليون ومائتي مسلم، أي بنسبة 4.4٪، بينما باقي السكان هم إما الهندوس بنسبة 81.3٪، أو الدين البوذي بنسبة 9٪، أو الكيرانث بنسبة 3.1٪، كما هو معلوم أن هناك أناسًا يتبعون الديانة المسيحية، حيث يؤمن 1.4٪ بالديانة، بالإضافة إلى وجود العديد من الديانات الأخرى ويؤمن بها حوالي 0.5٪، والجدير بالذكر أن هناك أناس لا يتبعون أي دين، وعددهم 0.2٪.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عدد سكان نيبال 2022 ، عدد المسلمين في النيبال ، النيبال بلد مسلم و منطقة نيبال ، و سكان المدن الرئيسية في نيبال وأين تقع في قارة اسيا.