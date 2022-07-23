كم يبلغ عدد سكان وادي الدواسر 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول العالم بالتعرف على العدد الذي يتعلق بالسكان والمقيمين داخل وادي الدواسر 2022 في منطقة نجد ، وتعرف من أشهر مناطق منطقة نجد ، تُصنف على انها يسكنها العديد من المواطنين السعوديين الأصليين وبالإضافة الى الغير سعوديين ، سنتعرف على وادي الدواسر حسب آخر الإحصائيات ، تابعوا معنا .

محافظة وادي الدواسر

تعرف منطقة وادي الدواسر بأنها إحدى المحافظات الإدارية لمحافظة الرياض في المملكة العربية السعودية. الحي الحالي فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، والحاكم فهد بن عبد الله المسعود.

سكان وادي الدواسر

كان آخر تعداد سكاني معروف وموثق لسكان وادي الدواسر عام 2014، وبلغ عدد سكانه 119.7 ألف نسمة، حيث شكل هذا الرقم في ذلك الوقت 0.38٪ من سكان المملكة العربية السعودية، بينما كان عدد العائلات بلغ عدد الأسر 19665 أسرة، وشكل السعوديون الأصليون 76.24٪ من سكان المنطقة، بينما شكل غير السعوديين 23.76٪ من سكان المنطقة.

منطقة وادي الدواسر

تبلغ مساحة محافظة وادي الدواسر 48900 كيلومتر مربع، وتحتل المرتبة الثالثة كأكبر مساحة بين مناطق محافظة الرياض العشرين. المملكة العربية السعودية.

قبائل وادي الدواسر

وأشهر القبائل التي تسكن وادي الدواسر هي قبيلة العرب “الدواسر”، وأساس القبيلة منطقة نجد الجنوبية، في محافظات الأفلاج والسليل ووادي الدواسر. القبائل التي تسكن وادي الدواسر وجميعها مشتقة من قبيلة الدواسر الرئيسية هي

آل خميس بن غانم (الخماسين) يسكنون مركزي الخمسين وشمال خميسين بمحافظة وادي الدواسر.

عائلة دواس بن غانم وهم يسكنون السليل ومركز الدواسية والفراء بمحافظة وادي الدواسر.

عائلة زايد بن غانم يسكنون محافظة وادي الدواسر ومركز العويمر والهجرة “الخالدية” بوادي الدواسر والسليل.

آل سويلم بن غانم يعيشون في السليل ووادي الدواسر.

عائلة وولمان بن غانم (الولامين) يسكنون مركز الولمين والفراع بوادي الدواسر.

اسماء قرى وادي الدواسر

تضم محافظة وادي الدواسر العديد من القرى منها القديمة والأثرية. ومن أهم قرى وادي الدواسر ما يلي

قرية الصالحية.

قرية الفاو.

قرية المخارم.

قرية المصدر.

قرية الفيصية.

قرية المطلة.

قرية المطلة القديمة.

قرية شريفة.

قرية الزويرة.

قرية الظيرين.

و في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على اجابة سؤال كم يبلغ عدد سكان وادي الدواسر 2022 ، و اسماء قرى وادي الدواسر ، و منطقة وادي الدواسر ، و قبائل وادي الدواسر .