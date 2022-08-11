كم يبلغ عدد سلسله بساتين عربستان ، قد سعى العديد من الأفراد ممن أعجبوا بقصة رواية بساتين عربستان ، للكاتب اسامة المسلم ،حول البحث عن عدد سلسله بساتين عربستان مما يتعلق بتلكة الرواية ، وتعد الرواية قد حققت نجاحًا كبيرًا منذ نشر جزئها الأول قبل سبع سنوات للكاتب السعودي الهاوي أسامة المسلم والذي أصبح من الاشخاص المهمًين في عالم الكتابة في وقت متأخر من حياته ، لكنه استطاع أن يبتكر ويجعل روايته من أشهر الروايات في الوطن العربي ، تابعوا معنا .

ما هو مسلسل بساتين عربستان

كتب بساتين عربستان سلسلة روايات تتحدث عن ملحمة حدثت منذ أيام الجهل قبل الإسلام. تروي أحداث الملحمة أحداث قصة حرب وانتقام بين امرأتين إحداهما عربية (دجاع) والأخرى فارسية (أفصار)، وتبدأ أحداث الرواية بتجنيد المرأتين. لمجموعات السحرة. وبعد ذلك تبدأ الحرب بينهما، وتجدر الإشارة إلى أن الرواية من تأليف الكاتب السعودي أسامة المسلم الذي نشر أول كتاب منها خلال العام 2015، ولاقت رواجًا كبيرًا في منطقة الخليج العربي.، حتى تم تصنيفها كواحد من الكتب الأكثر مبيعًا.

كم عدد سلسلة بساتين عربستان

يبلغ عدد سلسلة بساتين عربستان 6 كتب روائية، حيث أصدر الكاتب أسامة المسلم المسلسل في جزأين، ويتكون كل جزء من ثلاثة كتب. خلال الخامس من مارس 2022 م، وجميع كتب المسلسل بأسمائها المختلفة كالتالي

الكتاب الأول بساتين عربستان 2015.

الكتاب الثاني عصبة الشياطين 2016.

الكتاب الثالث رياح الحجر 2016.

الكتاب الرابع باسم “العرجاء” 2022.

الكتاب الخامس Hybrid Witch عام 2022.

الكتاب السادس عرين الأسد 2022 م.

من هو أسامة المسلم كاتب مسلسل بساتين عربستان

يُعرف الكاتب أسامة المسلم بأنه من أشهر كتاب الرواية في المملكة العربية السعودية، ويبلغ من العمر 45 عامًا. وروايته الأولى “رواية الخوف” التي نشرها لمركز الأدب العربي عام 2015، وحققت أيضًا نسبة مبيعات عالية.

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