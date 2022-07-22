كم يبلغ عدد فروع كودو في المملكة السعودية ، في الاجابة حول السؤال الذي إنتشر عبر الاوقات الاخيرة حول التعرف على سلسلة مطاعم كودو والتي تعد من المطاعم التي تميزت بالشهرة بشكل واسع داخل المملكة العربية السعودية ، كما أن لتلك السلسة افروع متعددة في دول عربية مختلفة ، وسوف نتعلم من خلال السطور القادمة حول التعرف كم يبلغ عدد فروع كودو في المملكة السعودية ، تابعوا معنا .

ما هو كودو ويكيبيديا

كودو هي سلسلة مطاعم سعودية لها فروع عديدة داخل المملكة وخارجها. تأسست عام 1988، وتهدف كجزء من خطتها للانتشار والتوسع عالميا، وتعتمد في عملها على أسلوب المطبخ المفتوح، حيث يراقب العميل طلب طعامه أثناء تحضيره، وافتتح أول فرع من كودو مطعم بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية بتاريخ 16 أبريل 1988 م في مجمع المطاعم الواقع بشارع الثلاثين.

كم عدد فروع الكودو الموجودة في المملكة

يبلغ عدد فروع كودو في المملكة العربية السعودية حوالي 306 فروع بعضها في البحرين، وتتزايد مطاعم كودو كل عام سواء داخل المملكة أو خارجها. لديها العديد من العملاء داخل وخارج المملكة.

الوجبات التي تقدمها كودو

تتنوع الوجبات التي تقدمها مطاعم كودو ما بين الإفطار والغداء والعشاء والسندويشات والأطباق المتنوعة، وذلك بحسب ما يلي

أطباق الإفطار

نادي الإفطار.

إفطار كودو.

شرائح اللحم بالبيض.

عجة اللحم.

طبق كرواسون جبنة تركية.

أومليت مع هاش براونز.

اومليت كرواسون و بطاطا مقلية.

عشاء كرواسون سجق الدجاج.

طبق كرواسون بالجبنة و اومليت.

كرواسون سجق الدجاج مع اومليت.

ساندوتش أومليت بالجبنة.

دجاج، اومليت و صوص كرواسون جبن.

ساندويتش اومليت لحم بقري.

عجة كرواسون.

كرواسون ديك رومي و جبن.

عجة كرواسون بالجبن.

كرواسون سجق الدجاج مع الاومليت والجبن.

كرواسون مع صوص الدجاج والعجة.

الغداء والعشاء

وجبة دجاج مشوي.

وجبة دجاج مشوي.

طبق لحم مشوي.

طبق لحم أرز.

دجاج مشوي مع أرز.

دقيق أرز دجاج.

شطائر

ساندوتش دجاج حار.

ساندوتش برجر دجاج.

ساندوتش دجاج فيلي.

ساندوتش دجاج كودو.

سندويتش دجاج فيليه حار.

ساندوتش دجاج مشوي.

شطيرة لحم كودو.

شطيرة كلوب.

ساندوتش فيلي ستيك.

ساندوتش خضار.

كلاسيك برجر ساندوتش.

ساندوتش ديك رومي.

سندويتش دجاج مشوي كلاسيك.

ساندوتش برجر حار.

ساندوتش دجاج مشوي حار.

ساندوتش دجاج لافينو.

ساندوتش جونيور دجاج.

ساندوتش دجاج مشوي.

وجبات الاطفال

برغر الدجاج.

قطع دجاج.

سندوتش دجاج.

كلب بودل الدجاج.

حلويات

كيدو التوت البري مافن.

كودو مافن شوكولاتة.

كوكيز برقائق الشوكولاتة.

كعكة الشوكولاتة.

كعكة جزر.

كعكة الجبن بالفراولة.

فطيرة تفاح.

تريبل تشوكليت تشيب كوكيز.

مشروبات

كوكا كولا.

شبح.

فانتا.

قهوة.

مياه.

شاي.

مدير عام مطاعم كودو

المدير العام لمطاعم كودو في المملكة العربية السعودية هو السيد عبد المحسن اليحيى. تم تقسيم الشركة إلى سهمين. تم بيع الحصة الأولى لمديرها العام مقابل 700 مليون ريال سعودي، بنسبة تقديرية 60٪، وكانت في تحالف بين شركة TGB الأمريكية للاستثمار وشركة أبراج. كابيتال في دبي.

طرق التواصل للطلب من مطاعم كودو

يتميز طعام مطاعم كودو بقلة سعراته الحرارية، وتتميز المطاعم بالخدمة السريعة والسرعة في توصيل الطلبات، ويتم توصيل الطلب مجانًا، ويمكن طلبه من خلال ما يلي

الاتصال على الرقم الموحد 920006999 من داخل المملكة العربية السعودية.

الاتصال عبر موقع الويب التالي “”

ساعات عمل مطاعم كودو

تلتزم سلسلة مطاعم كودو بساعات العمل التالية

يتم قبول الطلبات يوميًا من الساعة 730 صباحًا حتى 130 صباحًا.

أيام الخميس تعمل من الساعة 900 صباحًا حتى 130 صباحًا.

يوم الجمعة، يبدأ العمل من الساعة 100 ظهراً حتى 130 صباحاً

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عدد فروع كودو في المملكة السعودية ، و ساعات عمل مطاعم كودو ، و طرق التواصل للطلب من مطاعم كودو ، و الوجبات التي تقدمها كودو .