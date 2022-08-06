كم يبلغ عدد مرات زواج أيتن عامر ، لقد تسائل العديد من المتابعين والمعجبين بالفنانة والممثلة أيتن عامر حول البحث عن عدد مرات الزواج التي تتعلق بالفنانة أيتن عامر ، وتعد من الشخصيات الفنية في الوطن العربي المشهورة ، مما اثار ذلك السؤال اهتمام الكثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وتعد أيتن عامر من أجمل الفنانات في الوسط الفني ، يتكرر اسمها في وسائل الإعلام ، تابعوا معنا .

من هي ايتن عامر – ويكيبيديا

آيتن عامر ممثلة مصرية من مواليد الإسكندرية بجمهورية مصر العربية عام 1986 م. حياتها الفنية كنموذج ثم توقفت عن المشاركة في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية بالإضافة إلى أفلام مختلفة في السينما المصرية والعربية.

سيرة آيتن عامر

تعتبر آيتن عامر من الفنانين البارزين في الوطن العربي، ومن أبرز المعلومات عن حياتها الشخصية ما يلي

الاسم الكامل سمر احمد محمد عبد الغفار عامر.

الاسم التقني أيتن عامر.

أسماء الأخوات وفاء عامر.

مكان الميلاد الإسكندرية، جمهورية مصر العربية.

تاريخ الميلاد 22 نوفمبر 1986 م.

العمر الحالي 36 سنة.

الجنسية مصري.

دين الاسلام.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج محمد عز العرب.

أسماء الأولاد أيتن، يوسف.

الهوايات الغناء والتصوير.

سنوات النشاط منذ 2004 م حتى الوقت الحاضر.

الجوائز جائزة الإبداع من مهرجان القنوات الفضائية.

كم مرة تزوجت آيتن عامر

تزوجت آيتن عامر مرة واحدة في حياتها، وزوجها الحالي هو محمد عز العرب، مصور مصري. ولد بالعاصمة المصرية القاهرة عام 1981 م. بدأ حياته العملية كمصور مساعد، وشارك في عدة أعمال في أكثر من سلسلة. ثم عمل كمدير للتصوير. تمت خطوبته على آيتن في عام 2015 م، وبعد أشهر من الخطوبة أقيم حفل زفافهما، ونتج عن هذا الزواج حقيقة أنها أنجبت ولدين، وأظهرت آيتن لجمهورها تفاصيل لقاءها بزوجها، وقالت إن اللقاء الأول بينهما كان أثناء تصوير مسلسل السبع. الوصايا، وكان أول انطباع لها عنه أنه سخيف مثقل بالدماء. ثم وقعت في حبه بعد لقائها الثاني معه، وكان ذلك أثناء تصوير فيلم زنقة ستات.

حقيقة طلاق آيتن عامر من زوجها

تداولت مواقع إخبارية خبر انفصال آيتن عامر عن زوجها، بعد نحو 8 سنوات من زواجها ؛ ومنذ ذلك الحين، تصدرت آيتن مؤشرات البحث، وقالت القنوات الإخبارية إن سبب الانفصال كان وجود خلافات عائلية، وأن الطلاق حدث قبل أيام، فيما أكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي نبأ طلاق آيتن. من خلال نشر صورة عبر ميزة الاستوري على انستجرام، وهذه الصورة تنتمي إلى خبر طلاق دان بالزيرين، وعلق عليها. على الصورة، إيموجي ساخر، وعلى الرغم من ظهور هذه الأخبار والشائعات، إلا أن الفنانة آيتن عامر لم تدل بأي تصريح حول حقيقة طلاقها من زوجها.

أعمال آيتن عامر الفنية

قدمت آيتن عامر العديد من الأعمال الفنية، ومن أشهر أفلامها ما يلي

مسلسل آيتن عامر

مسلسل المتهم يا أبي.

سلسلة لحظة الميلاد.

زفاف لوسيفر.

سلسلة أحزان مريم.

فرحة العمدة.

مسلسل الزوجة الرابعة.

سلسلة كابوس.

سلسلة كيد المرأة.

مسلسل من قتل هند علم.

سلسلة Covid 25.

مسلسل بيوت الاسرار.

سلسلة خفة اليد

أفلام آيتن عامر

فيلم شارع الهرم.

ذهب الفيلم بشكل جيد.

فيلم 30 فبراير.

فيلم ساعة ونصف.

فيلم Zanqa Stat.

فيلم، يا إلهي، يا خطيتي.

سالم ابو اخته.

فيلم على جسدي.

فيلم Bedlam.

ايتن عامر انستغرام

آيتن عامر لديها حساب رسمي عبر إنستجرام، وقد وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 12 مليون متابع، تشارك من خلاله العديد من مقاطع الفيديو المضحكة لشخصيات تقلدها، بالإضافة إلى مقاطع فيديو وصور لشقيقتها وفاء عامر، وبعض من العمل الفني الذي شاركت فيه وحقق نجاحا كبيرا في الوطن العربي يمكنكم متابعة الفنانة ايتن عامر على حسابها على انستجرام.

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