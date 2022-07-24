كم يبلغ عدد مرات زواج جينيفر لوبيز ، لقد تسائل العديد من الأشخاص حول التعرف على المعلومات التي تتعلق بحياة الفنانة الأمريكية جينيفر لوبيز والتي أثارت الهام الجميع في الشوارع العربية في هوليوود خلال الساعات القليلة الماضية، تزامنا مع الإعلان الرسمي عن عودة الأمور إلى طبيعتها بين الفنانة الامريكية جينيفر لوبيز وبين بن أفليك، بعد عدد من السنوات الانفصال، حيث تسائل الأفراد على مواقع التواصل نشطت في التعرف على الهوية الحقيقية لجنيفر لوبيز، تابعوا معنا .

كم مرة تزوجت جينيفر لوبيز

النجمة جينيفر لوبيز تزوجت أربع مرات خلال حياتها، أقامت خلالها عدة علاقات مواعدة لم تنته بالزواج، ويمكن تلخيص مراحل حياتها الخاصة على النحو التالي

ديفيد كروز بدأت لوبيز حياتها في المواعدة مع ديفيد كروز لما يقرب من 10 سنوات، وهو صديقها في المدرسة الثانوية واستمرت العلاقة حتى منتصف التسعينيات.

أوجاني نوا تزوجته لوبيز، وهي نادلة كوبية، واستمر الزواج لمدة عام تقريبًا، من فبراير 1997 حتى يناير 1998.

شون كومبس مغني راب ومنتج أسطوانات كانت تربطها به علاقة متقطعة استمرت بين 1999-2001.

كريس جود راقص احتياطي سابق في فرقتها، تزوجته من سبتمبر 2001 حتى يونيو 2002.

بن أفليك الفنانة ورجل الأعمال الأمريكي الذي واعدته من صيف 2002 حتى 2004، لكنهما توقفا بسبب ملاحقة وسائل الإعلام لهما.

مارك أنتوني مغنية أمريكية، كان زواجها منه أطول زيجات لها، حيث تم خطوبتهما من يونيو 2004 حتى يونيو 2014.

كاسبر سمارت يانكيز أليكس الأول هو راقصتها الاحتياطية والثاني لاعب بيسبول عالمي، وقد واعدتهما سراً وكذلك علاقتها مع رودريغيز التي وصلت إلى أعتاب الزواج، لكنهما انفصلا دون أسباب، وكانت قدمها مؤخرًا بن أفليك.

زوج جنيفر لوبيز الحالي

زوج جينيفر لوبيز الحالي هو بنيامين جيسا أفليك، ممثل ومخرج ومنتج أمريكي، يبلغ من العمر 49 عامًا. ولد في بيركلي في 15 أغسطس 1972. نال العديد من الجوائز الدولية سواء في الإخراج أو التمثيل. بدأ حياته المهنية. في سن مبكرة، من خلال البطولة التعليمية “رحلة ميمي” بين 1984 – 1988، عُرف فنياً كبطل كوميدي، مع عدد من الأنشطة الإنسانية من خلال مبادرة شرق الكونغو. سياسيا، هو ديمقراطي.

جينيفر لوبيز – ويكيبيديا

جينيفر لوبيز جينيفر جينيفر راقصة ومغنية وممثلة أمريكية. بدأت حياتها المهنية كراقصة باليه عام 1991 في مسلسل In Living Color، لكن بدايتها الحقيقية كممثلة كانت بعد ذلك بعامين وكان أول دور رئيسي لها في فيلم Selena عام 1997، وفي عام 1999 بدأت كموسيقية ثم كممثلة. مغنية، تنحدر من عائلة رومانية كاثوليكية، درست إدارة الأعمال في كلية باروخ في نيويورك أثناء عملها في منصب محمي، لكن حبها للتمثيل جعلها تترك المدرسة وتدرس دورات في استوديو Phil Black Dance Studio.

سيرة جينيفر لوبيز

عانت لوبيز في طفولتها من الفقر، لكنها أصبحت اليوم واحدة من ألمع نجوم هوليود من أصحاب الثروات، وتتطلع في المستقبل لفتح خطوط الموضة ومستحضرات التجميل والعطور، فضلًا عن التخطيط للتوسع في العمل الإنساني. فيما يلي النقاط البارزة في سيرة لوبيز، وهي

الاسم والنسب جينيفر لوبيز – باللغة الإنجليزية “جينيفر لوبيز”.

اسم الأب ديفيد لوبيز.

اسم الأم جوادالوبي رودريغيز.

الاسم المستعار جينيفر لين أفليك.

تاريخ الميلاد 24 يوليو 1969 م.

مكان الميلاد نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

محل الإقامة الحالي لوس أنجلوس.

العمر 53 سنة.

الجنسية أمريكي.

الديانة الروم الكاثوليك.

الحالة العائلية متزوج.

المؤهلات درست إدارة أعمال فصل دراسي واحد.

اللغة الرسمية الأمريكية.

المهنة راقصة ومغنية وممثلة.

سنوات العمل بدأت جينيفر لوبيز حياتها المهنية كراقصة عام 1991 – حتى اليوم.

كم عمر جينيفر لوبيز

بلغت لوبيز مؤخرًا 53 عامًا، ولدت في مدينة نيويورك في 24 يوليو 1969 م، نشأت في عائلة كاثوليكية متشددة، وهي ابنة ديفيد لوبيز، فني كمبيوتر في إحدى الشركات الكبرى، من زوجته غوادالوبي رودريغيز، ربة منزل كان عليها العمل كمندوب مبيعات. ثم عملت Tupperware كمدرس في صالة الألعاب الرياضية للأطفال. بعد انفصالها عن زوجها في التسعينيات، أصبحت جينيفر الأخت الوسطى في عائلتها بين شقيقتين. بدأت حياتها محبة للرياضة والجمباز قبل أن تتحول إلى الرقص.

في الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عدد مرات زواج جينيفر لوبيز ، و كم عمر جينيفر لوبيز ، و زوج جنيفر لوبيز الحالي ، والسيرة الذاتية للفنانة الامريكية جنيفر لوبيز .