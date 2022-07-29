كم يبلغ عدد موظفين ارامكو 2022 ، قد سعى العديد من الأشخاص حول الوطن العربي بالتعرف على العدد الذي يتعلق عدد موظفين ارامكو 2022 ، وذلك نظراً الأهمية الكبيرة التي تتمتع بها أرامكو ، والمميزات التي تتميز بها شركة ارامكو مقارنة بالشركات الأخرى ، يستدعي الرغبة في معرفة عدد الموظفين الذين يعملون في الشركة ، تابعوا معنا .

معلومات عن أرامكو السعودية

تعتبر شركة أرامكو السعودية، واسمها شركة الزيت العربية السعودية، من أبرز وأكبر الشركات العاملة في مجال الطاقة من حيث إنتاجها وتوفيرها. كما أنها تلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج المواد الكيميائية ذات الأهمية العالمية من حيث دعم التجارة ورفع المستوى المعيشي وتحسينه. يمتلك العالم طاقة متواصلة، والجدير بالذكر أن الشركة تعمل في هذا المجال منذ تأسيسها خلال العام 1933 م ومقرها الرئيسي في الظهران بالمملكة العربية السعودية.

كم عدد موظفي ارامكو 2022

يبلغ عدد موظفي أرامكو السعودية أكثر من 68 ألف موظف، حيث تعتبر من الشركات العالمية الرائدة في إنتاج الطاقة، ودائما ما تفتح باب التوظيف لاستقبال أكبر عدد من الموظفين المتميزين، بطموح غير محدود وموهوبين ذوي كفاءة عالية. النطاق، ونحن نراهم دائمًا نشيطين ونشطين، تعمل الشركة على تنفيذ العديد من المبادرات الإيجابية المتنوعة في مختلف المسارات المتعلقة بأعمال الشركة، بدءًا من بداية توظيفهم وحتى توليهم مناصب قيادية.

ما هي رواتب موظفي أرامكو السعودية

وقد تبين أن الشركة السعودية تقدم رواتب متفاوتة حسب الموظفين ومناصبهم وتميزهم ودرجاتهم الأكاديمية. كما توفر الشركة فرص عمل لخريجي الثانوية العامة براتب السنة الأولى بمعدل 3000 ريال سعودي بعد أن تعمل الشركة على تعيينهم وتدريبهم. .

كم هو رأس مال أرامكو

وكانت الشركة السعودية قد صرحت سابقًا أن لديها رأسمال قويًا يقارب 60 مليار ريال سعودي وهو المبلغ قبل الزيادة ولكن بعد الزيادة أعلنت الشركة أن رأس مال أرامكو سيصل إلى ما يقارب 75 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 20 مليار دولار امريكى. سيرتفع مستوى أسهم الشركة من 200 مليار سهم إلى 220 مليار سهم، وتجدر الإشارة إلى أن رأس مال الشركة يعتمد بشكل كبير على إنتاج النفط الطبيعي.

من هو الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو

رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة أرامكو هو أمين بن حسن الناصر، الذي تولى منصبه خلال عام 2015 م ولا يزال حاضراً. ويرأسها حاليا ياسر بن عثمان الرميان من عام 2022 حتى الآن.

ما هي شروط التوظيف في أرامكو

وتجدر الإشارة إلى أن العمل في أرامكو يتطلب من جميع المتقدمين استيفاء مجموعة من الشروط العامة المتعلقة بطلاب الدراسات العليا من الكليات، وهي كالتالي

أن يكون لكل من المتقدمين من الرجال والنساء الجنسية السعودية.

اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية والفحص الطبي.

احصل على درجة البكالوريوس.

لا تتطلب الشركة شرط خبرة لمدة ثلاث سنوات.

أن لا يقل المعدل التراكمي عن (2 من 4) أو (3 من 5) للتخصصات العلمية كالهندسة والعلوم.

ألا يقل المعدل التراكمي عن (2.5 من 4) أو (3.5 من 5) أو ما يعادلها للتخصصات الإدارية.

التسجيل الرسمي بالهيئة السعودية للمهندسين (للوظائف الهندسية).

فروع أرامكو السعودية

تمتلك الشركة مجموعة واسعة من الفروع حول العالم، ونقوم بشرح ما يلي

شركة البترول السعودية العالمية ومقرها مدينة نيويورك.

يقع مقر الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) في الرياض.

شركة البترول السعودية البحرية المحدودة، ومقرها لندن.

الشركة العربية السعودية لزيوت التشحيم ومقرها جدة.

فيلا مارين وورلد ليمتد، وتقع في دبي.

أرامكو الشرق الأقصى لخدمات الشركات المحدودة

شركة أرامكو لما وراء البحار.

خدمات أرامكو ومقرها هيوستن.

كيفية التواصل مع أرامكو

قدمت أرامكو مجموعة واسعة من طرق الاتصال المختلفة للرد على استفسارات العملاء، أو نشر العديد من الأخبار المتعلقة بمصادر النفط والطاقة، ونوضح أبرز هذه الطرق على النحو التالي

من خلال رقم الهاتف التالي +966 13-874-3333

عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

زيارة مقر الشركة أرامكو السعودية ص. 5000، الظهران 31311، المملكة العربية السعودية.

الموقع الرسمي للشركة يمكن زيارته عبر الرابط التالي “” مباشرة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عدد موظفين ارامكو 2022 ، و كيفية التواصل مع أرامكو ،و فروع أرامكو السعودية ، و شروط التوظيف في أرامكو 2022 ، و رواتب موظفي أرامكو السعودية .