كم يبلغ عمر أحمد نشيت ، لقد تسائل العديد من المتابعين والمعجبين بأحمد نشيت ، والذي حظية بإلهام لافت في الأوقات الأخيرة ، وهو من الأشخاص المعروفين بصانعي المحتوى على منصة اليوتيوب في دولة البحرين، فهو أيضًا متخصص في مجال برمجة وتصميم الألعاب الإلكترونية، ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين ، تابعوا معنا .

من هو احمد نشأت على ويكيبيديا

يعتبر أحمد نشيت من أهم المتخصصين في مجال اليوتيوب والألعاب الإلكترونية والتصميم والبرمجة، وهو صانع محتوى شهير. الجدير بالذكر أن أحمد نشيت من أصل بحريني الجنسية، وتلقى نشيط تعليمه الأكاديمي في إحدى كليات العلوم المصرفية، ومن أهم وأبرز البرامج التي قدمها أحمد نشيت برنامج تخمين اليوتيوب، والذي يعتبر واحداً من أنجح الشخصيات بين الشباب في الوطن العربي.

أحمد نشأت معلومات السيرة الذاتية

أهم المعلومات المتعلقة بمُبدع المحتوى البحريني أحمد نشيت في النقاط التالية

الاسم احمد النشط.

مكان الميلاد المنامة عاصمة البحرين.

سنة الميلاد 1987.

العمر حاليا 35 سنة.

الجنسية مسؤول عن الجنسية البحرينية.

مكان الإقامة دبي التي تعتبر مدينة مستخدمي YouTube.

الديانة مسلم.

الحالة الاجتماعية أعزب، غير متزوج.

الجامعة جامعة الخليج بالبحرين.

تخصصه الجامعي علوم مصرفية وتصميم وبرمجة الألعاب.

المهارات، وأهم الأشياء الإبداعية قام بتقليد أصوات الشخصية، وبالتالي عمل في العديد من أفلام الرسوم المتحركة بتقليد أصواتهم. عرض البرامج. صانع محتوى يوتيوب. طبخ.

الجوائز جائزة Nickelodeon لأفضل صانع محتوى لعبة 2022. عدد من الجوائز من البحرية والحكومة الإماراتية.

المهنة صناع المحتوى على منصة اليوتيوب للعرب.

كم عمر احمد نشأت

يبلغ صانع محتوى الألعاب الإلكترونية ومبتكرها، أحمد النشط، نحو 35 عامًا. ولد عام 1987 في البحرين في مدينة المنامة بالبحرين. يُعرف أحمد النشيت بإتقانه في مجال برمجة الألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى شغفه بإنشاء محتوى تصميم إلكتروني على منصة اليوتيوب.

ابرز انجازات مدون اليوتيوب احمد نشيط

ومن أهم وأبرز إنجازات أحمد نشيط ما يلي

أسس موقع Dvlgame المتخصص بنشر أحدث وأبرز إصدارات الشركات العالمية فيما يتعلق بالألعاب الإلكترونية.

درس وتخصص في العلوم المصرفية.

يمتلك مهارة تصميم وبرمجة الألعاب.

عمل في العديد من الشركات مثل مايكروسوفت وديزني.

تقليد ممتاز لأصوات الشخصيات.

شارك في إطلاق لعبة Call of Duty.

تم تصنيفه من بين أكثر 100 شخصية مؤثرة في الشرق الأوسط.

يوتيوب احمد نشيت

صاحب المحتوى أحمد النشيت يمتلك قناة رسمية على منصة اليوتيوب يطلق من خلالها جميع مقاطعه المتعلقة بمجال التصميم والبرمجة، ويتابع أحمد عبر تلك القناة أكثر من مليون ونصف متابع من جميع أنحاء العالم العربي. العالم، ويمكن الوصول إلى هذه القناة مباشرة “”.

انستجرام احمد نشيت

يمتلك الناشط الاجتماعي أحمد نشيت حسابًا رسميًا موثقًا بالعلامة الزرقاء على منصة إنستجرام، من خلال هذا الحساب، يتابعه أكثر من مليون ونصف متابع، حيث يمتلك أحمد النشط قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا، ويمكن أن يكون هذا الحساب الوصول إليها مباشرة “”.

وفي الختام تعرفنا على كم يبلغ عمر أحمد نشيت ، كما تعرفنا على مبتكر المحتوى ومبرمج الألعاب الإلكترونية أحمد النشيت، كما وصلنا إلى هو يبلغ من العمر حوالي 35 عامًا ، حساب يوتيوب احمد نشيت ، وحساب انستجرام احمد نشيت ، و ابرز انجازات مدون اليوتيوب احمد نشيط .