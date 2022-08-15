كم يبلغ عمر ابراهيم الحربي ، لقد اثار الهام العديد من المتابعين والمعجبين العرب حول التعرف على عمر الفنان والممثل الشهير في الوطن العربي ابراهيم الحربي ، وخاصة ما يتم التسائل من قبل المواطنين داخل المملكة العربية السعودية ، وجاءت تلك التسائلات بعد قيامه بالعديد من الأعمال السينمائية والمسرحية التي حققت نجاحًا وشهرة منذ بداية مسيرته الاحترافية الأولى من سبعينيات القرن الماضي ، تابعوا معنا .

من هو ابراهيم الحربي – ويكيبيديا

إبراهيم الحربي فنان وممثل ومنتج أفلام سعودي. ولد في دولة الكويت وتحديداً في منطقة الشام في الخامس عشر من مايو 1953 م. يبلغ من العمر 69 عامًا. يحمل الجنسية السعودية ويقيم حاليا في الكويت واعتنق الإسلام. هو متزوج من امرأة. لم يتم التعرف على هويتها، وأنجبت له ستة أطفال. أكمل دراسته في مدارس الكويت. ثم درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وتخرج منه عام 1976، وبدأ نشاطه المهني عام 1971، وشارك في العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية.

سيرة ابراهيم الحربي

وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عن الفنان والمنتج السعودي إبراهيم الحربي

الاسم الكامل ابراهيم سعد علي حسن الحربي.

مكان الميلاد مدينة الشامية، الكويت.

تاريخ الميلاد 15 مايو 1953 م.

العمر 69 سنة.

الجنسية سعودي الجنسية.

مكان الاقامة دولة الكويت.

الدين والمعتقد الإسلام.

الجنسية المملكة العربية السعودية.

المهنة والنشاط فنان، ممثل، منتج أفلام.

سنوات النشاط منذ عام 1971 م حتى الآن.

أبرز الأعمال سلسلة القصاص عام 1996.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

عدد الاولاد ستة اطفال “يوسف، احمد، جمال، خالد، سان، نورا”.

اللغة الأم العربية “اللهجة السعودية”.

كم عمر ابراهيم الحربي

إبراهيم الحربي 69 عاما. ولد في دولة الكويت في 15 مايو 1953 م. يحمل الجنسية السعودية ويقيم حاليا في الكويت مع زوجته وأبنائه الستة. حقق الفنان والمنتج السعودي إبراهيم الحربي نجاحًا وشهرة أثناء دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، وما زالت هذه الأعمال مستمرة حتى يومنا هذا، حيث قدم عددًا من الأعمال السينمائية والمسرحية الناجحة.

أبرز أعمال إبراهيم الحربي

قدم الفنان السعودي إبراهيم الحربي مجموعة من الأعمال السينمائية والمسرحية التي حققت شهرة ونجاح منذ عرضها الأول. وفيما يلي أبرز الأعمال التي قدمها الفنان منذ بداية مشواره الفني عام 1971 م وحتى الآن

مسلسلات وأفلام يلعب رصاصة الرحمة 2010 م. زوجة من سوق المناخ عام 1982 بوكريم برقبته سبع حريم سنة 2011. رجل موقوف عام 1986 بين الماضي والحب 2012 م. عنتر بن شداد عام 1987 م. لعبة المرأه رجل عام 2012 م. منزل العازب عام 1987. مذكرات عائلية جدا 2013. الشياطين الثلاثة عام 1988 م. غريب بين عائلته عام 2014. الغجر و الأحدب عام 1997 م 9 فبراير 2022. قناص خيطان عام 2002 م مساحات فارغة في 2022. WhatsApp في عام 2012 امي دلال والاولاد سنة 2022. مشهد من الزمن الجميل 2017

كم يبلغ عمر ابراهيم الحربي ، وهو احد الفنانين والممثلين الذي تميز بالعديد من الأعمال السينمائية والمسرحية من عدد من السنوات الماضية والتي حازت على إعجاب الكثير من الجمهور العرب ، مما جعله يشكل قاعدة جماهرية كبيرة في مملكة البحرين و السعودية .