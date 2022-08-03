كم يبلغ عمر احسان المنذر ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي كم يبلغ عمر احسان المنذر ، وهو احد الأسئلة التي سادت في الفترة الأخيرة نتيجة اشتهاره بالموسيقار الراحل إحسان المنذر منذ طفولته بحبه للموسيقى ، رغم انتقاله من المجال الموسيقي إلى الدراسة الجامعية إلا أنه عاد ليكتشف موهبته في العزف والتلحين ، تابعوا معنا .

من هو إحسان المنذر – ويكيبيديا

إحسان المنذر ملحن وموسيقي لبناني. ولد في بيروت عام 1947 م. أحب الموسيقى والفن منذ أن كان طفلاً صغيراً، بعد أن أهداه والده الأكورديون بسبب تفوقه في المدرسة. التحق بمعهد الموسيقى بعد أن نال إعجاب العديد من الفنانين. أسس الاستوديو الخاص به عام 1992 م حيث جهزه بأفضل التقنيات القديمة والحديثة. سجل العديد من الأعمال الغنائية وسجل الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام، بما في ذلك The Kidnapped.

سيرة احسان المنذر

يعتبر إحسان المنذر من أشهر الشخصيات الفنية في الوطن العربي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم الكامل احسان المنذر.

تاريخ الميلاد مواليد 1947 م.

العمر 75 سنة.

مكان الميلاد بيروت عاصمة الجمهورية اللبنانية.

محل الإقامة بيروت، لبنان.

تاريخ الوفاة 3 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة المعاناة من مرض عضال.

الجنسية يحمل الجنسية اللبنانية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة كارول شهود.

عدد الأبناء طفلان فراس وآية.

المؤهلات الأكاديمية درس الغناء والموسيقى في معهد الموسيقى بلبنان.

المهنة ملحن وموسيقي.

سنوات النشاط من 1992 م حتى 2022 م.

كم عمر احسان المنذر

كان إحسان المنذر حين توفي في الخامسة والسبعين من عمره. ولد في العاصمة اللبنانية بيروت عام 1947 م. نشأ الفنان إحسان في بيروت مع عائلته من أصل لبناني، والتحق بالمدرس اللبناني ليكمل جميع المراحل العلمية. أحب الغناء منذ طفولته وبدأ في العزف على العديد من الآلات. بعد وصوله إلى الجامعة نصحه عدد من الفنانين بدخول معهد الموسيقى.

إحسان المنذر ما جنسيته

إحسان المنذر يحمل الجنسية اللبنانية. ولد ونشأ وترعرع في دولة لبنان. ولم يذكر أنه تركها. كما أنهى جميع مراحله التعليمية في لبنان. وذكر في عدة لقاءات تلفزيونية أن والديه من أصل لبناني، ومارس هوايته في التلحين والموسيقى منذ أن كان في السابعة من عمره. التحق بالعديد من معاهد الموسيقى للتعمق في الفن.

سبب وفاة احسان المنذر

رحل الموسيقار إحسان المنذر بعد صراع طويل مع مرض عضال، صباح الأربعاء 3 أغسطس 2022 م، حيث أفادت بعض المصادر المقربة منه أنه يعاني من هذا المرض كثيرا، وكان يتردد باستمرار في ذلك. مستشفيات المدينة من أجل تلقي العلاج، لكن هذا المرض تطور معه في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى وفاته، ومع وفاته فقدت الموسيقى العربية أشهر الملحنين بعد مسيرة ناجحة ورافقته إلى العديد من النجوم في الوطن العربي.، والتي ساهمت بشكل أساسي في نجاحهم الفني. وبوفاته انتشر الحزن في أوساط الوسط الفني، بما في ذلك راغب ريلا الذي قال معلقا على وفاته إنه صديق الحياة.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف كم يبلغ عمر احسان المنذر ، و سبب وفاة احسان المنذر ، و إحسان المنذر ما جنسيته ، و من هو إحسان المنذر – ويكيبيديا .