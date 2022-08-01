كم يبلغ عمر الحبيب أبوبكر المشهور

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من هو الشهير ابو بكر

أبو بكر العداني بن علي الشهير عالم إسلامي ومفكر وكاتب. ولد في مدينة الأحور اليمنية عام 1947 م. نشأ في أسرة مهتمة بعلوم الدين، وتلقى دروسه الأولى على يد والده الداعية الشهير السيد علي بن أبي بكر بن علوي الذي حفظ القرآن في شبابه. بدأ حياته المهنية في المجال التربوي حيث عمل مدرسًا في مدرسة ميمونة. انتقل أبو بكر الشهير إلى المملكة العربية السعودية وعمل هناك لأكثر من اثني عشر عامًا كخطيب في مساجد جدة، ثم عاد ليستقر في اليمن. سافر في رحلات دعوية وله كتب في الفقه. إسلامي.

سيرة حبيب ابو بكر الشهيرة

يعتبر المفكر الإسلامي أبو بكر العداني من أشهر علماء المسلمين، ونقدم له أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل أبو بكر العداني ابن علي الشهير.

اسم الشهر أبو بكر العداني.

محل الميلاد من مواليد أهوار / محافظة أبين / اليمن.

الإقامة اليمن ولكنه انتقل إلى الأردن في أيامه الأخيرة.

تاريخ الميلاد 1946 – 1447 م

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

النسب ينتهي نسبه بالإمام الحسين بن علي بن أبي طالب.

عقيدة أهل السنة والجماعة.

المهنة مدرس وداعية وكاتبة.

المؤهلات حاصل على إجازة في اللغة العربية، ودكتوراه في الفقه الإسلامي.

علما الأم جامعة عدن / اليمن.

الجنسية يحمل الجنسية اليمنية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

تاريخ الوفاة 28 يوليو 2022 م.

مكان الوفاة الأردن / عمان.

اللغة الأم العربية الفصحى.

اللغات الأخرى اللهجة اليمنية والإنجليزية.

كم عمر حبيب ابو بكر الشهير

كان عمر حبيب أبو علي الشهير عند وفاته حوالي 75-76 سنة. ولد عام 1366 هـ ويوافق 1947-48 م. جدير بالذكر أن الداعية الشهير الحبيب أبو بكر سافر في رحلات تبشيرية إلى الدول العربية الإسلامية خلال فترة عمله في خدمة الإسلام.

موقع حبيب ابو بكر الشهير

يمتلك الحبيب أبو بكر الشهير موقعاً إلكترونياً خاصاً باسمه يسرد جميع دروسه الدعوية وسيرته المهنية وآخر الأخبار بشكل عام من خلاله، ويستفيد منه طلاب العلم لأنه غني بالمواد العلمية والكتب الإلكترونية. ومواعظه وآرائه. .

سبب وفاة الشهير حبيب ابو بكر

سبب وفاة حبيب أبو بكر الشهير هو معاناته في الفترة الأخيرة من المرض، حيث سافر هذا الشيخ إلى العاصمة الأردنية عمان لإجراء الفحوصات اللازمة، لكنه رقد على السرير الأبيض في مستشفيات عمان لعدة أيام.، عندما وافته المنية يوم الأربعاء 27 تموز 2022 م. وكانت مواقع التواصل تعج بسيرة هذا الشيخ، حيث انتشرت الدعاء على أسرته وأولاده وعائلته بالصبر والسلوان.

الحساب الشهير للحبيب أبو بكر على تويتر

ينشر الشيخ حبيب أبو بكر الشهير روابط لمحاضراته حول مواضيع مختلفة في الفقه والسيرة النبوية، كما أنه يحكم على بعض أقوال العلماء السابقين أو من جيله. الشيخ حبيب أبو بكر الشهير بالضغط مباشرة على رابط “.

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