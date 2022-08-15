كم يبلغ عمر الطفلة جوى استانبولي ، قد تسائل الكثير من المواطنين السوريين حول التعرف على المعلومات التي تتعلق بالفتاة جوى استانبولي ، والتي أصبحت حديث كل لسان ، نتيجة اختفاؤها ومن تم وجودها مقتولة في مكب نفايات ، وتعد قصتها واحدة من السيناريوهات الوحشية التي ما زالت مستمرة خلال الأقات الأخيرة في العالم العربي بكثرة، والتي تصور الهمجية التي يواجهها الأطفال ، فكم يبلغ عمر الطفلة جوى استانبولي ، تابعوا معنا .

قصة الفتاة المفقودة جوي اسطنبول

بدأت القصة باختفاء الفتاة جوي قبل غروب الشمس يوم الاثنين 9 أغسطس، بحسب رواية الأب طارق اسطنبولي في إحدى المقابلات الصحفية، الذي أكد أن طفله لا يذهب إلى أي مكان دون رفقة والديها، و أن آخر من رآها كانت والدته “جدة الفتاة”. وأثناء تواجده في العمل أكد أن الاختفاء حدث في غضون دقائق قليلة، ولم يمض سوى ساعات حتى شارك جميع أهالي الحي في البحث عن جوي. ولدى العثور عليها، قدم بلاغًا إلى قسم شرطة حمص الذي بذل قصارى جهده للبحث، حتى تم العثور على جثة الفتاة ملقاة في إحدى مناطق حمص.

كم عمر جوي اسطنبول

الفتاة، جوي اسطنبولي، تبلغ من العمر أربع سنوات. ولدت في مدينة حمص خلال العام 2022، بحسب ما أكده والد الطفلة السيد طارق اسطنبولي خلال تصريحاته عبر اتصال هاتفي مباشر مع إذاعة نينار إف إم السورية، وأكد والدها خلال نفس المكالمة. أن ابنته هي فقط حركاتها كأي حارة في الحي بين المنزل ومحل مجاور للحصول على المشتريات التي يحبها الأطفال، وأن الحركات الإضافية تتم فقط بحضور أمهاتها أو حضوره شخصيًا كدليل على أن الابنة لا تزال طفلة.

مقتل الطفلة جوي اسطنبول

بعد ما يقرب من أسبوع من اختفائها، أعلنت صفحة وزارة الداخلية السورية على فيسبوك، اكتشاف جثة الطفلة، جوي اسطنبولي، التي عثر عليها ميتة وملقاة في مكب تل النصر في حمص. بالنسبة للطفل المفقود، جوي، بعد ظهر يوم 8 أغسطس، عندما تمكنت والدة الفتاة من التعرف على ابنتها من خلال فستانها.

سبب وفاة الطفلة جوي اسطنبول

وأكد بيان وزارة الداخلية السورية، بناء على تقرير الطبيب الشرعي، أن سبب وفاة الطفلة جوي اسطنبولي، هو أنها أصيبت بجسم حاد على رأسها مباشرة، وأن حدثت الوفاة منذ اليوم الأول الذي اختطفت فيه الفتاة من قبل مجهولين، حيث لا تزال التحقيقات جارية للعثور على مرتكبي هذه الجريمة النكراء ومرتكبيها، وقد تم تسليم جثة الفتاة على النحو الواجب لأسرتها لدفنها بعد انتهاء الطبيب الشرعي. تقريره الجنائي بخصوص القضية.

كم يبلغ عمر الطفلة جوى استانبولي ، تعتبر الفتاة من مواليد 2018 وتبلغ من العمر 4 سنوات ، ونرجع الى سبب وفاة الطفلة جوي اسطنبولي، هو أنها أصيبت بجسم حاد على رأسها مباشرة حسب تقرير الطب الشرعي .