كم يبلغ عمر العميد خميس محمد سهل ، في وقت الإجابة على التسائلات التي إنتشرت خلال الاوقات الأخيرة حول التعرف على العميد خميس محمد سهل أحد رجال الأمن داخل مملكة البحرين والمسؤولين عن الحفاظ على المال العام للملكة عبر إستخدام منصبه ومن ثم تم دمج اسم هذه الشخصية مع قضية الفساد مما جعل المقيمين وساكني المملكة أن يدهشو نتيجة سماع الخبر ، تابعوا معنا .

العميد خميس محمد سهل ويكيبيديا

العميد خميس محمد سهل من الشخصيات المشهورة في مجال السياسة في الوطن العربي. شغل العديد من المناصب السياسية والإدارية في مملكة البحرين، كان من أهمها منصب وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية في البحرين. حقق العديد من الإنجازات التي جعلته شخصية شعبية بين المواطنين. بما في ذلك إقامة احتفال كبير بيوم الطبيب البحريني. تقديراً لواجباتهم وجهودهم في المهنة.

سيرة خميس محمد سهل

تتضمن سيرة العميد الركن خميس محمد سهل المعلومات التالية

الاسم الكامل خميس محمد سهل.

العمر 46 سنة.

سنة الميلاد 1976 م.

الجنسية بحريني.

بلد الجنسية البحرين.

اللغات العربية.

دين الاسلام.

الوظيفة وكيل مساعد للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية البحرينية.

كم عمر العميد خميس محمد سهل

العميد خميس محمد سهل 46 سنة. يعتبر من الشخصيات البارزة والمهمة التي احتلت مكانة كبيرة في مملكة البحرين. صدر قرار جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خلال العام 2022 م بتعيين العميد الركن خميس محمد سهل خميس وكيلاً مساعداً للشؤون الإدارية بوزارة الداخلية البحرينية.

حقيقة اعتقال العميد خميس الساحل

أعلنت وزارة الداخلية في البحرين نبأ إحالة العميد الركن خميس الساحل في اليوم الحادي والعشرين من شهر يوليو / تموز 2022 م إلى النيابة العامة، بعد سلسلة من الاتهامات الموجهة إليه تتعلق بالفساد. وأكدت وزارة الداخلية تورط العميد خميس في عدد من القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري. كما أنه أخل بالواجبات المنوطة به مما أدى إلى إيقافه واعتقاله.

مكلفه العميد خميس محمد سهل

ووجهت سلسلة من التهم المتعلقة بالفساد إلى العميد خميس الساحل، حيث استخدم منصبه ونفوذه في الفساد الإداري والحصول على أموال من مصادر غير مشروعة. لذلك أوقفته الجهات المسؤولة عن العمل واعتقلته وبدأت التحقيق معه حتى صدور حكم بحقه.

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