كم يبلغ عمر الفنان عمر الديني ، لقد تسائل العديد من المتابعين والمعجبين بالفنان اللامع عمر الديني ، والذي حظية بإلهام لافت في الأوقات الأخيرة ، وهو من الأشخاص المعروفين وأشهر الوجوه في المملكة العربية السعودية ، ب حيث بدأ في عالم الشهرة منذ دخوله مجال التمثيل عام 1997 ، ومن ثم دخل مجال الإخراج والإنتاج بعد ذلك، وقد عرفنا عنه بالفعل ، تابعوا معنا .

من هو عمر الديني على ويكيبيديا

اشتهر الفنان عمر أحمد الديني بأنه مخرج ومؤلف بالإضافة إلى كونه ممثلاً. يحمل الديني الجنسية السعودية. ولد في المملكة العربية السعودية، وولد في 16 سبتمبر 1973 م. ومن المعروف أن الديني يعمل نائباً لمدير عام شركة الصدف للإنتاج، وقد ساهم الممثل عمر الديني في إنتاج العديد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة والناجحة. شارك في مسلسل “كلام الناس” ومسلسل “ساري سراء”، وساهم أدائه لشخصية مامادو في تحقيق شهرة كبيرة له، لأن هذه الشخصية من أشهر الشخصيات التليفزيونية في السعودية.

سيرة عمر الديني

وتمثلت سيرة الفنان السعودي عمر الديني بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل عمر أحمد الديني.

مولود 16 سبتمبر 1973.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

المهنة ممثل، مخرج، مؤلف.

التحصيل العلمي غير معروف.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة غير معروف.

اللغة الأم العربية.

سنوات النشاط منذ 1997 – حتى الآن.

كم عمر الفنان عمر الديني

يبلغ عمر الفنان السعودي “عمر الديني” 48 سنة. ولد في السادس عشر من سبتمبر عام 1973. نشأ في مدينة جدة غربي المملكة العربية السعودية. بعد أن أتم الرابعة والعشرين من عمره، بدأ مسيرته الفنية كممثل، وشارك في مسلسل “لمن يهمه الأمر”، ثم توقف لمدة عام قبل أن يكمل سيرته الذاتية عند مشاركته في مسلسل “الفارس القائد”. “، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الناجحة تقريبًا سنويًا.

عمل الفنان عمر الديني في التمثيل

بدأت مسيرة الفنان السعودي عمر الديني عام 1997، عندما كان يبلغ من العمر 24 عامًا فقط، ومنذ تلك الفترة وحتى الآن شارك في العديد من المسلسلات والأعمال التليفزيونية، ويعرض الجدول أهم مشاركات عمر الدين. – لذيذة كما يلي

مسلسل جنرال لواء أهل البلد 2013 كلام الناس 2012 من الماضي 2012 أين أنت 2011 يقول في الثمانينات 2011 بيني وبينك 2010 سليم ودزينة من الحريم 2010 بيني وبينك 3 2009 بيني بينك 2 2008 الجيران ولكن 2005 غروب الشمس الماضي 2005 طاش ما طاش 13 2005 خريطة أم ركان 2004 أيام الشتات 2003 خطوات على الجبال 2002 طاش ما طاش 10 2002 قلوب ورقية 2001 والعكس صحيح 2000 الفارس الشجاع 1999 إلي من يهمه الامر 1997

عمل عمر الديني في الإخراج والإنتاج

ساهم الفنان عمر الديني في إنتاج وإخراج العديد من الأعمال الفنية نتيجة تجربته الكبيرة كمنتج ومخرج. ومن أهم أعماله في مجال الإخراج والإنتاج ما يلي

اسوار 1 (انتاج).

الملك فاروق (انتاج).

اسوار 2 (انتاج).

الخادمة (إنتاج).

دريمز رابح (إنتاج).

أيام ميراج (إنتاج).

السقنة في قلوبينا (إنتاج).

أسوار 3 (إنتاج).

سلسلة أحاديث الناس (الإنتاج والإخراج).

عندما يزهر الخريف (الإنتاج والإخراج).

طريق المعلمات (الإنتاج الفني).

بين عشية وضحاها (إنتاج فني).

ظل حلم (مخرج).

شارك شات (مخرج).

عندما يكتمل القمر (خروج).

سريع (خروج).

سوق الدم (إنتاج فني).

وفي الختام تعرفنا على كم يبلغ عمر الفنان عمر الديني ، و عمل عمر الديني في الإخراج والإنتاج ، و عمل الفنان عمر الديني في التمثيل ، إضافة إلى ذكر أهم أعماله في التمثيل والإخراج والإنتاج.