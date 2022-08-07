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كم يبلغ عمر الفنان عمر الديني

كتب alwanفي آخر تحديث
كم يبلغ عمر الفنان عمر الديني
كم يبلغ عمر الفنان عمر الديني

كم يبلغ عمر الفنان عمر الديني ، لقد تسائل العديد من المتابعين والمعجبين بالفنان اللامع عمر الديني ، والذي حظية بإلهام لافت في الأوقات الأخيرة ، وهو من الأشخاص المعروفين وأشهر الوجوه في المملكة العربية السعودية ، ب حيث بدأ في عالم الشهرة منذ دخوله مجال التمثيل عام 1997 ، ومن ثم دخل مجال الإخراج والإنتاج بعد ذلك، وقد عرفنا عنه بالفعل ، تابعوا معنا .

من هو عمر الديني على ويكيبيديا

اشتهر الفنان عمر أحمد الديني بأنه مخرج ومؤلف بالإضافة إلى كونه ممثلاً. يحمل الديني الجنسية السعودية. ولد في المملكة العربية السعودية، وولد في 16 سبتمبر 1973 م. ومن المعروف أن الديني يعمل نائباً لمدير عام شركة الصدف للإنتاج، وقد ساهم الممثل عمر الديني في إنتاج العديد من المسلسلات التلفزيونية الشهيرة والناجحة. شارك في مسلسل “كلام الناس” ومسلسل “ساري سراء”، وساهم أدائه لشخصية مامادو في تحقيق شهرة كبيرة له، لأن هذه الشخصية من أشهر الشخصيات التليفزيونية في السعودية.

سيرة عمر الديني

وتمثلت سيرة الفنان السعودي عمر الديني بالمعلومات الموثقة التالية

  • الاسم الكامل عمر أحمد الديني.
  • مولود 16 سبتمبر 1973.
  • مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.
  • الجنسية سعودي الجنسية.
  • الدين يعتنق الدين الإسلامي.
  • المهنة ممثل، مخرج، مؤلف.
  • التحصيل العلمي غير معروف.
  • الحالة الاجتماعية متزوج.
  • اسم الزوجة غير معروف.
  • اللغة الأم العربية.
  • سنوات النشاط منذ 1997 – حتى الآن.

كم عمر الفنان عمر الديني

يبلغ عمر الفنان السعودي “عمر الديني” 48 سنة. ولد في السادس عشر من سبتمبر عام 1973. نشأ في مدينة جدة غربي المملكة العربية السعودية. بعد أن أتم الرابعة والعشرين من عمره، بدأ مسيرته الفنية كممثل، وشارك في مسلسل “لمن يهمه الأمر”، ثم توقف لمدة عام قبل أن يكمل سيرته الذاتية عند مشاركته في مسلسل “الفارس القائد”. “، بالإضافة إلى العديد من الأعمال الناجحة تقريبًا سنويًا.

عمل الفنان عمر الديني في التمثيل

بدأت مسيرة الفنان السعودي عمر الديني عام 1997، عندما كان يبلغ من العمر 24 عامًا فقط، ومنذ تلك الفترة وحتى الآن شارك في العديد من المسلسلات والأعمال التليفزيونية، ويعرض الجدول أهم مشاركات عمر الدين. – لذيذة كما يلي

مسلسل جنرال لواء
أهل البلد 2013
كلام الناس 2012
من الماضي 2012
أين أنت 2011
يقول في الثمانينات 2011
بيني وبينك 2010
سليم ودزينة من الحريم 2010
بيني وبينك 3 2009
بيني بينك 2 2008
الجيران ولكن 2005
غروب الشمس الماضي 2005
طاش ما طاش 13 2005
خريطة أم ركان 2004
أيام الشتات 2003
خطوات على الجبال 2002
طاش ما طاش 10 2002
قلوب ورقية 2001
والعكس صحيح 2000
الفارس الشجاع 1999
إلي من يهمه الامر 1997

عمل عمر الديني في الإخراج والإنتاج

ساهم الفنان عمر الديني في إنتاج وإخراج العديد من الأعمال الفنية نتيجة تجربته الكبيرة كمنتج ومخرج. ومن أهم أعماله في مجال الإخراج والإنتاج ما يلي

  • اسوار 1 (انتاج).
  • الملك فاروق (انتاج).
  • اسوار 2 (انتاج).
  • الخادمة (إنتاج).
  • دريمز رابح (إنتاج).
  • أيام ميراج (إنتاج).
  • السقنة في قلوبينا (إنتاج).
  • أسوار 3 (إنتاج).
  • سلسلة أحاديث الناس (الإنتاج والإخراج).
  • عندما يزهر الخريف (الإنتاج والإخراج).
  • طريق المعلمات (الإنتاج الفني).
  • بين عشية وضحاها (إنتاج فني).
  • ظل حلم (مخرج).
  • شارك شات (مخرج).
  • عندما يكتمل القمر (خروج).
  • سريع (خروج).
  • سوق الدم (إنتاج فني).

 

وفي الختام تعرفنا على كم يبلغ عمر الفنان عمر الديني ، و عمل عمر الديني في الإخراج والإنتاج ، و عمل الفنان عمر الديني في التمثيل ، إضافة إلى ذكر أهم أعماله في التمثيل والإخراج والإنتاج.