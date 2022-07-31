كم يبلغ عمر الممثلة التركية توبا ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال كم يبلغ عمر الممثلة التركية توبا ، حيث أثارت الهام الجميع مما دفعت الى الضجة الاعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد التألق والتميز اللذين أظهرتهما خلال العديد من الأعمال التمثيلية في السينما التركية ، تابعوا معنا .

من هي الممثلة التركية توبا

طوبا عارضة أزياء وممثلة تركية. ولدت في اسطنبول بتركيا عام 1982. درست توبا الموضة والتصميم من جامعة معمار سنان للفنون الجميلة عام 2004 م. دور في فيلم نال إعجاب العديد من متابعيها، وفي عام 2014 ميلادي تم ترشيحها لتكون سفيرة اليونيسف للنوايا الحسنة.

سيرة الممثلة التركية طوبا

تعتبر طوبا من أشهر الممثلات في الوطن العربي، ومن أبرز المعلومات عن سيرتها الذاتية ما يلي

الاسم الكامل توبا بويو كوستين.

الاسم باللغة التركية Tuba Büyü küstün.

الاسم المستعار توبا.

تاريخ الميلاد 5 يوليو 1982.

مكان الميلاد اسطنبول، تركيا.

العمر 40.

التعليم درس الموضة والتصميم في جامعة معمار سنان، تركيا.

اللغة الأم التركية.

لغات أخرى الإنجليزية.

الجنسية تركية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الوضع العائلي مطلق.

عدد الاطفال توأمان توبراك ومايا.

المهنة ممثلة، سفيرة النوايا الحسنة لليونيسف.

سنوات العمل منذ 2003 – حتى يومنا هذا.

كم عمر الممثلة التركية توبا

الفنانة تويا تبلغ من العمر 40 عامًا. ولدت ونشأت وترعرعت في مدينة اسطنبول التركية في 5 يوليو 1982 م. أما عن أصول عائلتها، فهي تأتي إلى مدينة أرضروم التركية، حيث ينتمي والداها، ويقال إن والدها من الأتراك الذين هاجروا إلى اليونان، درست المراحل الأساسية والمتوسطة والثانوية. في المدارس التركية ثم التحقت بالجامعة لدراسة التصميم والموضة، شاركت في عدة إعلانات تجارية أثناء دراستها ؛ ثم انضممت إلى المجال الفني، وقمت بالكثير من التمثيل.

ما هو دين طوبا

تعتنق الفنانة طوبا الدين الإسلامي، هذا ما ذكرته في عدة لقاءات تلفزيونية بعد ظهورها الأخير في مسلسل العاصي، ومنذ ذلك الوقت انتشرت شائعات كثيرة عن حملها لدين آخر غير الإسلام، حيث قالت هي مسلمة وأن اسمها مشتق من القرآن الكريم، وأن عائلتها مع كل العادات الإسلامية والصلوات في جميع المناسبات والاحتفالات والأعياد الدينية التي يؤديها المسلمون في تركيا.

وفاة الممثلة التركية طوبا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي شائعات كثيرة عن وفاة الفنانة التركية توبا، وفي كل مرة ظهرت توبا تنفي هذه الشائعات وتؤكد أنها بصحة جيدة، ومنها شائعة وفاتها في حادث مروري مروع في مدينة اسطنبول التركية. لكن هذا الخبر نفته مصادر مقربة منها وأكدت أنها بصحة جيدة، انتشرت شائعة أخرى خبر وفاتها بفيروس كورونا، لكن تم نفي هذا الخبر أيضًا، وكشفت بعض المصادر عن انتشار الكثير من الأشخاص لهؤلاء. شائعات بهدف إيذاء الفنانة طوبا.

توبا وبناتها

أنجبت توبا زوجها السابق أنور صيلاك ابنتان توأمان مايا وتوبراك حيث كانت الفنانة تظهر باستمرار مع بناتها وأكد بعض محبيها عدم وجود شبه بينها وبين بناتها. الجدير بالذكر أن طوبا تزوجت من أنور بعد قصة حب طويلة، فيما شاركا في عدة قصص معًا. مسلسل ناجح، حيث أقيم حفل زفافهما في باريس عام 2011 م، لكن هذا الزواج انتهى بالانفصال بعد أن رفع دعوى قضائية للمطالبة بحضانة الطفلين.

توبا بويوكوستن إنستغرام

تمتلك الفنانة توبا حسابًا رسميًا عبر Instagram، وقد وصل عدد متابعيها إلى أكثر من 5 ملايين متابع، وتشارك عبر هذا الموقع العديد من الصور ومقاطع الفيديو لأحدث أعمالها الفنية، وصورًا لممارستها لمهنة الرسم، و القيام ببعض الاعلانات ويمكنك متابعة الفنانة توبا عبر حسابها على انستجرام. “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد شرحنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عمر الممثلة التركية توبا ، و حساب توبا بويوكوستن إنستغرام ، و توبا وبناتها ، و وفاة الممثلة التركية طوبا و ما هو دين طوبا .