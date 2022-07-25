كم يبلغ عمر دانه العتيبي ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول الشابة السعودية دانه العتيبي والتي استفزت الجميع في الشوارع السعودية ، وذلك بعد ظهورها في الفيديوهات غير أخلاقية متجاوزة للآداب العامة وهي من الشخصيات التي شاع ذكر إسمها في الاوقات الاخيرة نتيجة اعلانها الى الشذوذ الجنسي ، كم يبلغ عمر دانه العتيبي ، تابعوا معنا .

من هي دانة العتيبي – ويكيبيديا

دانا العتيبي هي منشئة محتوى سعودية على TikTok و YouTube مقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية. السعودية التي جعلتها تتمسك بعادات الغرب، وبدأت في تقديم محتوى غير أخلاقي يتعارض مع الثقافة العربية والإسلامية على قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب. عادت إلى بلدها أمريكا مرة أخرى.

سيرة دانة العتيبي

بعد انتشار خبر وفاة اليوتيوب دانا العتيبي، ازداد البحث عن حياتها وسيرتها، وسنقدم لكم في النقاط التالية

الاسم الحقيقي دانة بنت غازي بنت رباح العتيبي.

الاسم المستعار دانة العتيبي.

الاسم الانكليزي دانة العتيبي.

تاريخ الميلاد 1995 م.

مكان الميلاد هاواي – الولايات المتحدة الأمريكية.

محل الإقامة الولايات المتحدة الأمريكية.

الجنسية سعودي أمريكي.

المهنة مستخدم YouTube.

العرق عربي.

الديانة مسلم.

اسم الأم ناتاليا سيسبيديس.

اللغة الأم الإنجليزية.

اللغات الأخرى العربية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج براينت تيخيدا كاستيلو.

سنوات نشاطها من 2022 حتى وفاتها عام 2022.

كم عمر دانة العتيبي

كانت دانا العتيبي تبلغ من العمر 27 عامًا وقت وفاتها. ولد العتيبي عام 1995 في هاواي بالولايات المتحدة الأمريكية. قتلت دانا العتيبي على يد زوجها بريان تيجيدا كاستيلو البالغ من العمر 29 عامًا، وعندما تعرضت دانا للخيانة من قبل زوجها حملت في الشهر الثالث، وكان الطفل قد بلغ أسبوعه الثالث عشر، لكنه ووالدته لم يفعلوا ذلك. على قيد الحياة، وتوفيت فور وصولها إلى المستشفى.

من هو زوج دانة العتيبي

زوج دانا العتيبي هو مواطن أمريكي شاب يدعى براينت تيخيدا كاستيلو، جندي في مشاة البحرية الأمريكية، وبراينت يبلغ من العمر 29 عامًا، وقد تزوجت دانا من براينت قبل ثلاث سنوات، واستمر الزوجان في الظهور معًا في مقاطع فيديو على قناة دانا. حساب على تيك توك ويوتيوب، شهدت علاقتهما مؤخرًا العديد من المشاكل، حيث تقدم براينت بطلب للطلاق وقدم طلبًا منذ نوفمبر 2022، والجدير بالذكر أن دانا قُتلت على يد زوجها بعدة طعنات في رقبتها على الطريق إلى ولاية هاواي في الولايات المتحدة الأمريكية.

سبب وفاة دانة العتيبي

لقيت الفنانة السعودية الأمريكية دانا العتيبي، مصرعها بعد تعرضها للطعن عدة مرات في رقبتها من قبل زوجها براينت تيخيدا كاستيلو، إثر مشاجرة نشب بين الزوجين على طريق هاواي السريع بالولايات المتحدة الأمريكية. تركها غارقة في دمائها، ولاحقته الشرطة في النهاية في الغابة بجوار مكان الطعن، لكنه طعن نفسه بطعنة واحدة بالسكين نفسها التي قتلت دانا.

دانة العتيبي تويتر

شهدت وفاة اليوتيوبر والمتوفاة دانة العتيبة تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر حيث تسببت النبأ في حالة حزن لكثير من متابعيها، فيما رأى الجانب الآخر وقوع حادث كان مقتلها مثالاً لمن يسير في الطريق الذي كانت تتبعه دانة العتيبي في نشر محتوى غير لائق. أخلاقياً، ويمكنكم الاطلاع على آراء كثيرة حول مقتل دانة العتيبي من خلال الرابط التالي ““.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عمر دانه العتيبي ، وحساب دانة العتيبي تويتر ، و سبب وفاة دانة العتيبي ، و من هي دانة العتيبي السيرة الذاتية .