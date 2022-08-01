كم يبلغ عمر دكتور الفاتح عمر مهدي

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من هو الفاتح عمر المهدي

الفاتح مهدي طبيب وكاتب وشاعر سوداني ولد ونشأ وترعرع في مدينة أم درمان السودانية. مستشفى معروف في منطقة أم درمان السودانية، شهده الجميع على تفانيه في عمله، بالإضافة إلى كونه مؤلفًا للكتب العلمية في مجال عمله. عانى من المرض في سنواته الأخيرة، حتى وفاته عام 2015 م.

سيرة فاتح عمر المهدي

يعد الدكتور الفاتح مهدي من أشهر الأطباء في السودان، بالإضافة إلى كونه كاتبًا وكاتبًا، وله عدة كتب علمية. وأشهر المعلومات المتعلقة بسيرته هي كما يلي

الاسم الكامل الفاتح عمر مهدي.

الاسم بالانجليزي عمر مهدي الفاتح.

الإسم المستعار د. الفاتح مهدي

الميلاد في خمسينيات القرن الماضي

العمر من المرجح أن يكون عمره في العقد الخامس من عمره.

مكان الميلاد أم درمان، السودان.

الإقامة أم درمان، السودان.

تاريخ الوفاة 2015 م.

مكان الوفاة القاهرة، العاصمة المصرية.

سبب الوفاة الإصابة بسرطان الرئة.

الجنسية سوداني الجنسية.

الجنسية السودان.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة د. وصال عابدين.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

اللهجة اللهجة السودانية.

المؤهلات العلمية حصل على بكالوريوس طب وجراحة العيون من جامعة سودانية.

المهنة طبيب وكاتب وروائي صاحب مستشفى أم درمان.

كم عمر الدكتور الفاتح عمر المهدي

يرجح سن الدكتور الفاتح مهدي بوفاته في الخمسينيات من عمره. ولد في أحد أحياء أم درمان السودانية في خمسينيات القرن الماضي. نشأ في دولة السودان، وكان الحفيد الأول للأسرة، لذلك تميزت مكانته في الأسرة. درس الفتح جميع المراحل الأساسية في المدارس السودانية، حتى وصل إلى المرحلة الجامعية، قرر دراسة طب وجراحة العيون في الجامعات السودانية، وبعد تخرجه بدأ بممارستها في عدة مستشفيات سودانية.

سبب وفاة الدكتور الفاتح عمر المهدي

توفي الدكتور الفاتح مهدي بعد معاناته الطويلة من سرطان الرئة اليمنى، حيث أوضح الدكتور الفاتح أن المرض انتشر في جميع أنحاء جسده ووصل إلى الغدة الدرقية فوق الكلية اليمنى حتى وصل إلى الرأس، لذلك بدأ يتلقى العلاج الكيميائي. في مستشفيات السودان في نهاية حياته، حتى قرر الأطباء بعد دراسة مستفيضة لضرورة السفر للخارج لاستكمال العلاج، سافر إلى العاصمة المصرية القاهرة لإجراء التحليلات اللازمة. ووجدوا أنه لا أمل له في أن يعيش طويلاً، وبعد أيام أُعلن عن وفاته في عام 2015 م.

تفاصيل وفاة الدكتور الفاتح عمر مهدي

كانت بداية مرض الدكتور الفاتح في عام 2014 م عندما كان يعاني من التهاب في الحلق واختفى صوته، فذهب إلى الطبيب لمعرفة حالته، وطمأنه أن حلقه بصحة جيدة. ولم تكن هناك مشاكل في صوته، فأرسل الطبيب لصديقه المسمى سليمان لمعرفة سبب اختفاء صوته كما توقع الفاتح أن سبب مرضه جلطة، وسأل. قام الأطباء بفحص ضغطه، وبعد فحصه من قبل صديقه الطبيب، طلب منه إجراء فحوصات، ونصحه بتلقي العلاج في الخارج حتى اكتشف لاحقًا أنه يعاني من مرض السرطان، وبعد أيام اكتشفوا ذلك. وكان المرض في مراحله الأخيرة حيث لم يستمر في الحياة سوى أشهر قليلة حتى تم إعلان وفاته عام 2015 م.

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