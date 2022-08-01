كم يبلغ عمر دنيا بطمة ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال كم يبلغ عمر دنيا بطمة ، حيث أثارت الهام الجميع مما دفعت الى الضجة الاعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد التألق والتميز اللذين أظهرتهما خلال العديد من المنشورات عبر حسابها على انستقرام ، تابعوا معنا .

من هي دنيا بطمة – ويكيبيديا

دنيا البطمة مغنية من أصول مغربية. ولدت دنيا في مدينة الدار البيضاء بالمغرب في عائلة مهتمة بالفن والغناء. شجعتها عائلتها على دخول المجال الفني كفتاة صغيرة، وبدأت في سن السادسة. المعبود، حيث نال صوتها تصفيق لجنة التحكيم، وحصلت البطمة على المركز الثاني في هذا البرنامج، وفي نفس العام أطلقت أغنيتها الأولى “ألاش تاغب”.

سيرة دنيا بطمة

تعتبر دنيا بطمة من الوجوه الشابة والمبدعة في الوطن العربي، لذلك نذكر أهم بياناتها الشخصية من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل دنيا حميد بطمة.

الاسم التقني دنيا بطمة.

الاسم المستعار عرب أيدول برينسيس.

تاريخ الميلاد ولدت في الأول من نيسان 1991 م.

العلامة الفلكية برج الحمل.

مكان الميلاد الدار البيضاء، المغرب.

الجنسية مغربي ويحمل الجنسية البحرينية.

الديانة مسلم.

المؤهلات درس في مجال السياحة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأبناء 2 “غزال، ليلى روز”.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى يجيد اللغة الإنجليزية والفرنسية واللهجة المغربية.

المهنة مطربة.

سنوات من النشاط بدأت دنيا بطمة نشاطها الفني من عام 2011 حتى الآن.

كم عمر دنيا بطمة

دنيا بطمة تبلغ من العمر 31 عامًا تقريبًا. احتفلت مؤخرًا بعيد ميلادها الحادي والثلاثين في الأول من أبريل. إنها برج الحمل، وهي تحمل العديد من صفاتهم. هي شخصية واثقة وقيادة ومبادرة تصل إلى ما تؤمن به بكل الوسائل. يُقدر العمر الفني للبطمة بحوالي أحد عشر عامًا، حيث كان ظهورها الأول من خلال برنامج “أراب أيدول” عام 2011.

من هو زوج دنيا بطمة

زوج دنيا بطمة هو مدير منتجاتها، محمد الترك، بحريني الجنسية. تنتشر شائعات كثيرة حول زواج دنيا بطمة، كان آخرها نشر مؤخرًا عن انفصالها عن زوجها، وما زال هذا الخبر مجرد تكهنات ما لم تؤكد هذه الفنانة أو تنفي هذا الخبر.

كم عمر محمد الترك زوج دنيا بطمة

يبلغ محمد الترك حوالي 42 سنة. ولد في 27 مارس 1980. تزوج محمد الترك من منى الصابر قبل أن ينفصل عنها وعن أطفاله. رجل يكبرها بأكثر من عشر سنوات، لكن دنيا أكدت أنها اتخذت القرار الصائب لأنها تعيش حياة سعيدة في كنف عائلتها الصغيرة.

دنيا بطمة انستغرام

تتمتع دنيا بطمة بحساب ضخم على إنستجرام، بأكثر من تسعة ملايين متابع، ومعظم ما تشاركه دنيا عبر حسابها هو أحدث أعمالها الغنائية وفيديوهات من حفلاتها في الوطن العربي. ادخل إلى حساب دنيا بطمة على الإنستغرام لتطلع على آخر أخبارها من خلال النقر مباشرة على الرابط “”.

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