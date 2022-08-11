كم يبلغ عمر ركين سيلاوي ، لقد تسائل العديد من الأشخاص المتابعين والمعجبين بالفنانة الشابة ركين ، والتي اشتهرت وعرفت السمعة الرائعة والشعبية الواسعة في مختلف مناطق الوطن العربي ، والذي حظية على إلهام لافت في الأوقات الأخيرة ، ويرجع ذلك الى شخصيتها ودورها في مسلسل الشهير بنات الروابي، وهو مسلسل حقق نجاحًا ساحقًا، مما دفع صناعيه إلى إنتاج عدة مواسم جديد ، تابعوا معنا .

من هي ركين السيلاوي – ويكيبيديا

ركين سعد السيلاوي ممثلة أردنية، ولدت ونشأت في عمان عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية. تمتلك علامة روابي أبو غزاله التجارية، وتجدر الإشارة إلى أن ركين بدأت تخترق عالم الفن في سن العاشرة، بالإضافة إلى أنها حاصلة على بكالوريوس في الدراما من جامعة إكستر في بريطانيا، وشاركت ركين في العديد من التمثيل. ورش عمل، وخبراتها الأولى كانت من خلال مسلسل بوابة القدس، ثم شاركت في المسلسل الدرامي العياد البيضاء، وحققت من خلاله نجاحاً باهراً واصلت من خلاله عملها الفني.

سيرة ركين سعد

تتمثل سيرة الفنانة الأردنية ركين سعد في النقاط التالية

الاسم العربي ركين سعد السيلاوي.

الميلاد السادس عشر من ديسمبر 1989 م.

العمر 32 سنة.

مكان الميلاد عمان – الأردن.

الجنسية الأردن.

الأب سعد السيلاوي.

المهنة ممثلة مسرحية – تليفزيونية – سينمائية.

اللغات العربية.

سنوات النشاط منذ 2010 – حتى الآن.

كم عمر ركين السيلاوي

تبلغ ركين السيلاوي من العمر 32 عامًا تقريبًا، ولدت في 15 ديسمبر 1989 م في إحدى مناطق المملكة الأردنية الهاشمية. الأردن في الوقت الحاضر.

أهم أعمال ركين السيلاوي

قدمت الفنانة ركين السيلاوي العديد من الأعمال الفنية، ومن أهم هذه الأعمال ما يلي

مدرسة الروابي للبنات.

الحبيب صراع الخادمات.

حجم الأسرة.

واحة غروب الشمس

سمرقند.

بالأميال.

طوق الأسفلت.

بالأميال.

أكاديمية واتس.

شحذ الطول.

شارة المرح.

جميلة.

بالأميال.

عمر.

سهام العرب.

بوابة القدس.

انتهت اللعبة.

حلم ليلة الربيع العربي.

بعيداً.

ليلة.

ركين السيلاوي انستغرام

الفنانة ركين السيلاوي لديها حساب رسمي على منصة إنستجرام، هذا الحساب موثق بالعلامة الزرقاء، ويتابعها عبر هذا الحساب أكثر من 830 ألف متابع من جميع أنحاء العالم. العديد من الأعمال الفنية إلى جانب بعض الصور المتعلقة بمغامراتها الشخصية، ويمكن الوصول إلى هذا الحساب مباشرة “”.

وفي الختام تحدثنا عبر السطور السابقة حول كم يبلغ عمر ركين سيلاوي ، والتي تعد من الفنانات التي عرفت بين جمهورها بذات السمعة الطيبة والذي جعل لها شعبية كبيرة بين دول الخليج العربي أجمع ، ورابط إلى حسابها الرسمي على منصة Instagram.