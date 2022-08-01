كم يبلغ عمر زوج دنيا بطمة

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من هي دنيا بطمة – ويكيبيديا

دنيا بطمة مغنية مغربية، من مواليد 1 أبريل 1991، عن عمر يناهز 31 عامًا، وهي من عائلة فنية، حيث أن والدها هو الفنان حميد بطمة، وعمها الراحل العربي بطمة، أحد مؤسسيها. من الفرقة المغربية ناس الغيوان، وابنتها خالها الفنان خانسا بطمة، وابن عمها الفنان طارق بطمة. شاركت دنيا في برنامج مسابقة Arab Idol خلال موسمه الأول، وفازت بالمركز الثاني فيه، وسمىها القاضي المطرب راغب علامة بلقب Arab Idol Princess.

سيرة دنيا بطمة

سيرة دنيا بطمة تتضمن المعلومات الهامة التالية

الاسم الكامل دنيا حميد بطمة.

الاسم التقني دنيا بطمة.

الاسم المستعار عرب أيدول برينسيس.

تاريخ الميلاد ولدت في الأول من نيسان 1991 م.

العلامة الفلكية برج الحمل.

مكان الميلاد الدار البيضاء في المغرب العربي.

الجنسية مغربي وبحريني.

دين الاسلام.

المؤهلات درس في مجال السياحة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج محمد الترك.

عدد الاولاد اثنان غزال وليلى روز.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية والفرنسية.

المهنة مطربة.

سنوات النشاط منذ 2011 م وحتى الآن.

كم عمر زوج دنيا بطمة

زوج دنيا بطمة هو محمد الترك، 42 سنة. ولد في السابع والعشرين من آذار 1980 م. يعمل محمد الترك مدير أعمال للفنانة دنيا بطمة البحرينية. تزوجها عام 2013 م، وتزوجها من قبل منى الصابر. أنجبت الفنانة حلا الترك، ثم انفصلت عن دنيا. أنجب زوجته دنيا، المولودة الأولى غزال، عام 2017، والمولودة الثانية ليلى روز، عام 2022.

كم عمر دنيا بطمة

دنيا بطمة تبلغ من العمر 31 عامًا. ولدت في الدار البيضاء في المغرب العربي في الأول من أبريل من عام 1991 م. ولدت في برج الحمل. كما بدأت مسيرتها الفنية في الغناء خلال عام 2011 عندما كانت في العشرين من عمرها. عام، حيث استمر 11 عامًا، ويقدم أعمالًا فنية متنوعة بين الغناء والتمثيل.

دنيا بطمة انستغرام

تنشط الفنانة دنيا بطمة على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث تشارك متابعيها بأهم أعمالها الفنية وصورها الشخصية خلال حفلاتها والعديد من الأنشطة المختلفة، ويتابعها أكثر من 9 ملايين متابع من جميع أنحاء الوطن العربي على إنستغرام، ويمكن متابعتها من خلال الرابط المباشر التالي “”

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