كم يبلغ عمر زوج غادة مصلي ، قد أثار ضجة اعلامية عبر التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات حول التعرف على زوج الاعلامية غادة مصلي والتي تعد من الوجوه الإعلامية التي عرفت بشهرتها في الوطن العربي ، حيث تعتبر غادة مصلي من الشخصيات الشعبية جدا، كونها عملت في تقديم العديد من البرامج التليفزيونية ، مما جعل ذلك حديث المواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حول التعرف على عمر زوج غادة مصلي ، تابعوا معنا .

زوج المذيعة غادة موصلي

زوج المذيعة غادة مصلي سماح سهيل أبو السمح طيار ومدرب سعودي الجنسية. بالإضافة إلى كونه رجل أعمال معروفًا محليًا، فهو مؤسس ومالك شركة Aviator Aviation التي لها فروع داخل المملكة وخارجها. الخطوط السعودية، ولديه خبرة 15 عامًا في العمل بتلك الخطوط الجوية.

كم عمر زوج غادة مصلي

لم يُعرف العمر الحقيقي لسماح أبو السمح، زوج غادة موصلي. لا تزال المعلومات المتعلقة بهوية الأخير نادرة إلى حد ما، لكن بعض المصادر أكدت أنه معادل لزوجته من حيث العمر، لذلك أكمل مؤخرًا الأربعين، وتم ربط الأخيرين في صيف عام 2022 بعد اللقاء الأول بـ صدفة كما تعرف أبو السمح وموصلي أثناء استضافتها له في مقطعها الخاص من برنامج صباح الخير العربي، وبعد ذلك اللقاء بعد أسابيع قليلة تقدم لها أبو السمح، وبظهورها الأول بعد ذلك. وشكرت زواجها إدارة MBC التي ساهمت في معرفتها به.

غادة مسلي ويكيبيديا

غادة مصلي صحفية سعودية في الأربعين من عمرها. ولدت في جدة في 19 أكتوبر 1981 م. درست إدارة الأعمال في إحدى جامعات المملكة التي منحتها في وقت لاحق دبلوم في علم الاجتماع. بدأت غادة مسيرتها الإعلامية. في عام 2004، عن طريق الصدفة، بعد أن قدمتها امرأة في مقهى عندما زارت لبنان، للتقدم لاختبار الاختيار كمذيعة لقناة روتانا، ثم انتقلت بين عدة قنوات قبل أن تستقر في عام 2016 على قناة MBC، وعائلة يشارك مقدمو برنامجها الأشهر Good Morning Ya. عرب.

سيرة غادة موصلي

تعتبر الإعلامية غادة مصلي من أهم الشخصيات الإعلامية العربية، وتتمتع بخبرة مهنية تمتد لما يقرب من عقدين. وفيما يلي قائمة بأبرز بيانات السيرة الذاتية لغادة مصلي في الرتب التالية

الاسم والنسب غادة موصلي – باللغة الإنجليزية “غادة موصلي”.

اسم الأب عبد العزيز الموصلي.

اسم الأم غير معروف

تاريخ الميلاد 19 أكتوبر 1981 م.

محل الميلاد ولدت في جدة، وأصولها من مكة المكرمة.

العمر أربعون سنة.

مكان الاقامة الحالي العاصمة الرياض.

الجنسية سعودي الجنسية.

الديانة مسلم.

الحالة العائلية متزوج.

الدرجة العلمية بكالوريوس + دبلوم.

التخصص العلمي إدارة أعمال + علم اجتماع.

ألما الأم جامعة في المملكة.

اللغة الرسمية العربية – لهجة سعودية.

الوظيفة مقدم برنامج.

سنوات العمل بدأت غادة المصلي حياتها المهنية منذ عام 200 م – حتى الآن.

غادة مصلي انستغرام

تشارك غادة موصلي جمهورها الواسع على إنستجرام بمذكراتها الشخصية والعائلية والمهنية، وسط تفاعل كبير بينها وبين المهتمين بالمحتوى الذي تشاركه معهم. بلغ عدد متابعي حسابها الرسمي على انستجرام قرابة 132 ألف متابع، ويمكنك متابعة آخر أنشطة غادة على إنستجرام ومتابعة أخبارها من خلال زيارة الحساب مباشرة “. .

كم يبلغ عمر زوج غادة مصلي ، وهي أهم الوجوه الإعلامية على الساحة العربية في الوقت الحاضر بعد الإعلان الرسمي عن خروجها من برنامج صباح الخير ، وتخصصها في برنامج جديد لم يتم الكشف عنه حتى الآن ، وحساب غادة مصلي انستغرام .