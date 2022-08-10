كم يبلغ عمر زوج هنادي الكندري ، لقد تسائل العديد من الأشخاص المتابعين والمعجبين بالفنانة هنادي الكندري ، والذي حظية على إلهام لافت في الأوقات الأخيرة ، كونها من الشخصيات المعروفة وهي أحد أشهر الفنانين في دولة الكويت، الذين يتمتعون بشهرة كبيرة ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا بين مختلف شعوب منطقة الخليج العربي ، وجاء ذلك لما تتمتع به من مهارات مميزة وقدرات تمثيلية عالية ، تابعوا معنا .

من هي هنادي الكندري

هنادي الكندري ممثلة ومقدمة برامج كويتية في الأربعينيات من عمرها. ولدت في 19 مارس 1987. بدأت هنادي مشوارها الفني في عام 2008 م، بعد أن حققت نجاحًا ساحقًا في برنامج “رأيك شباب”، ثم التحقت بمجال الكوميديا ​​وتفوقت فيه. بشكل مثير للإعجاب، ساعدها في جذب الكثير من الاهتمام. يشار إلى أن هنادي الكندري حصلت على الشهادة الثانوية فقط، ورغم ذلك حققت نجاحًا غير مسبوق.

سيرة هنادي الكندري

وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالفنانة الكويتية هنادي الكندري

الاسم الحقيقي هنادي الكندري.

اسم الأب عبد اللطيف الكندري.

اسم الأم غير معروف.

الاسم المستعار هنادي الكندري.

الإسم المستعار أم يوسف.

تاريخ الميلاد التاسع عشر من آذار 1987 م.

مكان الميلاد الكويت – الكويت.

الجنسية كويتي الجنسية.

محل الاقامة الدائم العاصمة الكويتية – الكويت.

الدين والمعتقد الإسلام.

المذهب غير معروف.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج وجنسيته محمد الحداد – كويتي.

التعليم شهادة الثانوية العامة.

اللغة الأم العربية – لهجة كويتية.

لغات أخرى لا يوجد.

الوظيفة مقدمة وممثلة.

سنوات العمل بدأت هنادي الكندري مسيرتها المهنية منذ عام 2008 وحتى اليوم.

كم عمر زوج هنادي الكندري

زوج هنادي الكندري، المخرج والممثل الكويتي محمد الحداد، يبلغ من العمر نحو 40 عاما، إذ ولد في الرابع والعشرين من يناير 1982 م، والحداد هنادي يكبرها بنحو خمس سنوات، مثل هنادي. من مواليد التاسع عشر من مارس عام 1987 م، كان ينبغي للزوجين الإعلان عن علاقتهما في عام 2014.

من هو زوج هنادي الكندري

زوج الممثلة الكويتية هنادي الكندري هو المخرج محمد الحداد. .

سيرة محمد الحداد

أهم المعلومات عن زوج هنادي الكندري ما يلي

الاسم الكامل محمد حسين الحداد.

تاريخ الميلاد 24 يناير 1982 م.

مكان الميلاد الكويت.

العمر 39 سنة.

الجنسية كويتي.

الديانة مسلم.

التحصيل الأكاديمي درس وتخرج من الإخراج.

الحالة الاجتماعية متزوج.

الزوجة هنادي الكندري.

الأبناء آدم، إيفا، ماريا.

المهنة ممثل، مخرج.

سنوات النشاط 2009 م – حتى الآن.

اللغة الأم العربية.

أهم أعمال هنادي الكندري

ومن أهم أعمال الفنانة هنادي الكندري ما يلي

سلسلة مذكرات عائلية جدا.

سلسلة المجموعة البشرية.

أقسم مسلسل حياتي.

سلسلة الشباب المطلق.

المسلسل لن يطلب الطلاق.

سلسلة لايف تايم فريندز.

مسلسل بسمة منال.

سلسلة المنطقة المحرمة.

سلسلة الملامح.

مسلسل أحببتك منذ الصغر.

مسلسل اماني العمر.

سلسلة العطور.

اللعب درب السلامة.

مسرحية محبوبة.

مسرحية ختم الملوك.

لعب مصنع الكرتون.

مسرحية بيت الحلو.

مسرحية ليلى وذيب.

تلعب أحلام الشوارع

العب توتا والقرود.

عروض الشارقة

لعب الحلم.

ليلة سعيدة اللعب.

الروايات الرسمية لمحمد الحداد

وتمثلت حسابات الفنان محمد الحداد، زوج الفنانة هنادي الكندري، في النقاط التالية

حساب محمد الحداد على انستجرام “.

حساب محمد الحداد على سناب شات “.

حسابات هنادي الكندري

وتمثلت حسابات الفنانة هنادي الكندري في النقاط التالية

حساب هنادي الكندري على انستجرام “.

حساب هنادي الكندري على سناب شات “.

وفي الختام شرحنا لكم اهم المعلومات حول كم يبلغ عمر زوج هنادي الكندري ، والتي تعد من الفنانات الكويتية التي عرفت بشهرتها لما لها من قاعدة جماهرية في مختلف دول الخليج العربي ، وأوضحنا روابط حسابات الثنائي على منصات التواصل الاجتماعي.