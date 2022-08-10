كم يبلغ عمر سلمى الشوادفي ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي سلمى الشوادفي وكم عمرها ومن هو اسلام محمد فتحي والذي قام بقتلها ، حيث جاء ذلك الخبر بشكل صاعق للشارع المصري ، حيث قام الطالب اسلام محمد فتحي ، بقتل الفتاة سلمي عبر 17 طعنة لها وخمسة عشر طعنة في جسدها من الأمام، و طعنتين في الظهر، تابعوا معنا .

من هي سلمى الشوادات ويكيبيديا

سلمى الشواففي طالبة بكلية الإعلام بجامعة الشروق، قُتلت على يد زميلها في 9 أغسطس 2022 م. ولدت في جمهورية مصر العربية عام 2002 م. ترتدي الجالية الإسلامية الحجاب أثناء خروجها من المنزل، وهذا ينعكس إيجاباً على حياة هذه الشابة التي قُتلت غدراً.

سيرة سلمى الشوافدي

الطالبة بجامعة الشروق التي قتلت في جمهورية مصر العربية سلمى الشوادي وفيما يلي أبرز المعلومات الشخصية عنها

الاسم الكامل سلمى محمد محمد الشوادي.

اسم الأب محمد الشوادي.

اسم الأم غير معروف.

مكان الميلاد الزقازيق، مصر.

سنة الميلاد 2002 م.

تاريخ الوفاة 9 أغسطس 2022 م.

العمر قبل الموت توفيت عن عمر يناهز العشرين.

سبب الوفاة طعن زميل له في نفس الكلية.

مكان الوفاة في مدينة الزقازيق في مصر.

الجنسية مصري الجنسية.

الدين والمعتقد الدين الإسلامي.

المؤهل طالب في كلية الإعلام ولم يتخرج بعد.

الما المادة جامعة الشروق.

الحالة الاجتماعية غير متزوج (أعزب).

اللغة الأم العربية “اللهجة المصرية”.

المهنة تعمل في موقع على شبكة الإنترنت.

كم عمر سلمى الشوادفى

سلمى الشواففي طالبة بكلية الإعلام بجامعة الشروق تبلغ من العمر 20 عاما. ولدت عام 2002 في جمهورية مصر العربية وتحديداً في محافظة الزقازيق، وتقيم حالياً في أرض أبو حماد المدمرة. أنهت دراستها الثانوية بامتياز ونجاح وانضمت إلى حلم حياتها منذ طفولتها وهو يدخل مجال الإعلام. لكن حلمها العفوي والعمل الدؤوب لم يتحقق بعد أن قُتلت بدم بارد على يد زميلها في الكلية.

من هو قاتل سلمى الشوادفى

قاتل طالبة كلية الإعلام سلمى الشوادفى هو إسلام محمد فتحي محمد مصطفى، بعد أن غادرت أحد الأبنية السكنية في محافظة الزقازيق، واندلع حوار بينهما. في اللحظة، بعد ساعات من هروب الجاني إسلام، تمكنت السلطات المصرية من القبض على المتهم وإحالته إلى النيابة العامة لبدء التحقيق في القضية.

تعرفنا عبر السطور السابقة حول اهم المعلومات حول الفتاة الطالبة والتي قتلت بدم بارد على يد صديقها في الكلية اسلام محمد فتحي ، وشرحنا كم يبلغ عمر سلمى الشوادفي ، واهم المعلومات الشخصية حول سيرة سلمى الشوافدي .