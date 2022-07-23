كم يبلغ عمر سليمان الملا ، لقد ذاع إنتشار إسم الفنان والملحن الكويتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول كم العمر الذي بلغهعمر سليمان الملا ، حيث غرف بشهرته الملحن سليمان الملا وذلك نتيجة خبرته الطويلة والعميقة في عالم الموسيقى واللحن وسوف نتحدث لكم عن أبرز المعلومات حول الملحن سليمان الملا وسيرته في حياته الشخصية التي عاشها ، تابعوا معنا .

من هو سليمان الملا

يُعرف الكويتي سليمان الملا بأنه من أشهر الملحنين والمغنيين في دولة الكويت. ونتيجة لخبرته في الموسيقى، تدرّس ألحانه في المعهد العالي للموسيقى الكويتي. كما ألّف لكبار الفنانين الكويتيين. ولد في العاصمة الكويت ودرس في الكلية الصناعية وحصل على دبلوم صناعي عام. 1972 م، عين مهندس صوت في التلفزيون الكويتي التربوي، وكان اهتمامه بالموسيقى منذ طفولته. شجعه أحد أقاربه “الفنان يوسف بكر”. تلقى سليمان الملا تعليمه على يد أحمد علي، وهو خبير في الموسيقى والتراث الغنائي الكويتي، ساهم في تنمية قدراته الفنية في العزف على الكمان وكتابة النوتات الموسيقية.

سيرة سليمان الملا

وتمثلت سيرة الفنان والموسيقي الكويتي سليمان الملا بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل سليمان راشد محمد عبدالله الملا.

تاريخ الميلاد عام 1953 م

مكان الميلاد الكويت، الكويت.

تاريخ الوفاة 20 يوليو 2022 م.

مكان الدفن مدينة الكويت، الكويت.

الجنسية يحمل الجنسية الكويتية.

المهنة ملحن، ملحن، مغني.

نوع الموسيقى موسيقى الخليج.

الآلات الموسيقية عود، كمان.

سنوات النشاط منذ عام 1973 حتى 2022 م.

كم عمر سليمان الملا

يبلغ عمر الملحن الكويتي سليمان الملا 69 عاما، حتى تاريخ وفاته اليوم 20 يوليو 2022 م، ويذكر أن الملا هو الوحيد من عائلته الذي سلك طريق فن. أن يكون ملحنًا ومغنيًا، واستمر حتى وصل إلى مرتبة متقدمة في العزف على العود والكمان بالإضافة إلى الغناء والتلحين، وبعد ذلك دخل الملا فرقة الإذاعة الموسيقية في الكويت، واستمر في العزف عليها حتى الثامنة. سنوات مضيفة تلك الخبرة لتوازنه الفني.

سبب وفاة سليمان الملا

أعلنت صحف كويتية، اليوم الأربعاء، 20 يوليو 2022، وفاة الفنان والملحن الموسيقي سليمان الملا عن عمر يناهز 69 عاما، بسبب نكسة نتيجة إصابته بالالتهاب الرئوي الحاد، وبالتالي تم نقله إلى المستشفى في مدينة الكويت. مركز جابر، وبقي في العناية المركزة لمدة أسبوع. قبل وفاته اليوم، لأن جسده لم يعد يقبل الأدوية المضادة للالتهابات، مما أدى إلى وفاته.

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