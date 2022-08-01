كم يبلغ عمر طارق النهري ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال كم يبلغ عمر طارق النهري ، حيث أثار اهتمام الجميع الممثل والمخرج المصري الذي ظهر اسمه بعد صدور العفوا بحقه من الرئاسة ليخرج من السجن وهو ضمن الشخصيات العاملة في المجال الفني على المستوى العربي والتي حازت بشهرة كبيرة ، تابعوا معنا .

من هو طارق النهري

طارق النهري ممثل ومخرج تعود أصوله إلى جمهورية مصر العربية. ولد طارق النهري ونشأ في العاصمة القاهرة. بدأ حياته بعيدًا عن الفن حيث تخرج من كلية التجارة. تلقى تعليمه في قسم الإخراج عام 1978. لبدء العمل في التمثيل أولاً، ثم في الإخراج، قدم النهري أعمالاً ناجحة، من أهمها “الشوارع الخلفية” و “الطريق إلى إيلات”.

السيرة الذاتية طارق النهري

يعتبر الفنان طارق النهري من الفنانين القلائل الذين فازوا باللقب الأول في مسابقة الوجود الجديد، لذلك نقدم أهم معلوماته من خلال النقاط التالية

الاسم الحقيقي طارق النهري حازم حسن.

الاسم المستعار طارق النهري.

الاسم الانكليزي طارق النهري.

تاريخ الميلاد من مواليد 8 أكتوبر 1952 م.

مكان الميلاد العاصمة المصرية – القاهرة.

مكان الإقامة الحالي القاهرة.

الجنسية مصري.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الاطفال غير معروف.

المؤهلات بكالوريوس تجارة واقتصاد – بكالوريوس تمثيل، إخراج أفلام.

الما الأم جامعة أسيوط – المعهد العالي للسينما بالقاهرة.

اللغة الرسمية العربية – لهجة مصرية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة ممثل ومخرج ومؤلف.

سنوات العمل من 1973 م حتى 2017.

كم عمر طارق النهري

طارق النهري يبلغ من العمر 69 عامًا تقريبًا. ولد بالقاهرة في 8 أكتوبر 1952 م. إلا أنه عمل في مجال التمثيل والإخراج وهو في العشرين من عمره، ويقدر عمره المهني بنحو خمسين عامًا. يذكر أن طارق النهري لم يكمل مسيرته الفنية بسبب الأحداث السياسية في جمهورية مصر العربية منذ 2013.

من هي زوجة طارق النهري

زوجة طارق النهري غير معروفة في وسائل الإعلام، لم تظهر قط حتى بعد سجن زوجها في جمهورية مصر العربية، لكن النهري لديها ابنة واحدة اسمها جيسي ظهرت للدفاع عن والدها بعد انتشار شائعات عن اعتقاله. وقال جيسي طارق النهري إن هذه الأنباء مجرد شائعات، وأن والدها لا يزال في المنزل ولم يتم القبض عليه مكبل اليدين. الجدير بالذكر أن جيسي النهري لم تدخل المجال الفني، لكن شهرتها بدأت عندما دافعت عن والدها.

حقيقة وفاة طارق النهري

بعد أحداث 2012 في جمهورية مصر العربية، انتشرت أنباء عن وفاة طارق النهري بعد اتهامه بالتحريض ضد ضباط الأمن المصريين. مجرد شائعات لا أساس لها.

سبب حبس طارق النهري

وسبب حبس طارق النهري اتهامه في قضية “أحداث مجلس الوزراء وحرق المجمع العلمي” بالتظاهر وحيازة أسلحة نارية. اعتقلته قوات الأمن عام 2017 في منطقة السيدة زينب، بعد أشهر من الملاحقة، ليحكم عليه في سبتمبر 2022 غيابيا بالسجن المؤبد، لكن المحامي استطاع الدفاع أن يخفف العقوبة إلى 15 عاما فقط. يُذكر أن طارق النهري قد أطلق سراحه الآن بعد أن أصدر رئيس جمهورية مصر العربية قرارًا بالعفو عن عدد من المواطنين الذين عوقبوا بأحكام نهائية.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف كم يبلغ عمر طارق النهري ، و السيرة الذاتية طارق النهري ، و سبب حبس طارق النهري ، و من هي زوجة طارق النهري ، وحقيقة وفاة طارق النهري .