كم يبلغ عمر طلال مداح ، لقد ذاع إنتشار إسم الفنان طلال امداح وهو من الشخصيات التي تميزت بالشهرة منذ الثمانينات ، حيث دفع العديد من الاشخاص بالسؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول كم يبلغ عمر طلال مداح ، حيث عرف بشهرته الأعمال الغنائية وساهم في انتشار بعض الأغاني في عدة دول عربية وذلك نتيجة خبرته الطويلة والعميقة في عالم الموسيقى واللحن ، تابعوا معنا .

من هو طلال مداح

طلال مداح فنان ومغني سعودي. ولد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية عام 1940 م. بدأ المداح حياته الفنية منذ طفولته. حاول بكل قوته تعلم الموسيقى منذ أن كان في المراحل الأساسية، لكن مسيرته الفنية الحقيقية بدأت عندما كان يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا واستمرت في مسيرته الفنية حتى وفاته، كان طلال مداح من أوائل الفنانين الذين ساهموا إلى انتشار الأغاني السعودية خارج المملكة، وتميز بعدة صفات منها البساطة والكرم، إضافة إلى صوته المميز والقوي.

سيرة طلال مداح

يعتبر طلال مداح من أشهر الشخصيات الغنائية في الوطن العربي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرته الذاتية ما يلي

الاسم الكامل طلال بن عبد الشيخ بن أحمد بن جعفر الجابري.

الاسم الانكليزي طلال بن عبد الشيخ بن أحمد بن جعفر الجابري.

الاسم المستعار طلال مداح.

الاسم المستعار مداح.

الإسم المستعار أبو عبد الله.

تاريخ الميلاد من مواليد 5 أغسطس 1940 م.

مكان الميلاد مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

تاريخ الوفاة 11 أغسطس 2000 م.

سبب الوفاة قصور القلب المفاجئ.

العمر عند الوفاة 60 سنة.

مكان الدفن جدة، المملكة العربية السعودية.

الدين والمعتقد على الدين الإسلامي.

جنسيتي سعودية.

الحالة العائلية متزوج.

– اسم وجنسية الزوجة الأولى أم عبد الله من الطائف.

الزوجة الثانية وجنسيتها ماجدة أم رشا مغربية الأصل.

– اسم وجنسية الزوجة الثالثة مها عبد العزيز من أصل مصري

عدد الأبناء أحد عشر ولداً وبنتاً.

اللغة الأم العربية.

المهنة مغني – موسيقي – مؤلف.

الة موسيقية عود.

سنوات العمل من 1955 م – حتى 2000 م.

كم عمر طلال مداح

كان طلال مداح يبلغ من العمر 60 عامًا عندما توفي. ولد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية في 5 أغسطس 1940 م. توفيت والدته منذ صغره وتهتمت عمته بتربيته. كان من محبي الغناء في طفولته، فبدأ بممارسة هذه الهواية مع صديقه، وهو مرتبط بهذا الفن منذ ذلك الوقت. شارك المداح في عدة مناسبات وحفلات أقامتها المدرسة ليبدأ في تنمية موهبته حتى حصل على أفضل مطرب في الوطن العربي.

سبب وفاة طلال مداح

توفي الفنان طلال مداح متأثراً بنوبة قلبية، حيث كان يعاني من مشاكل في القلب خلال حياته، ودائماً ما نصحه الأطباء بالراحة وعدم التدخين ؛ لأن حالته الصحية كانت خطيرة للغاية، وبينما كان يستعد للغناء في إحدى الحفلات المسرحية بمهرجان أبها السياحي، أصيب بنوبة قلبية وتوفي فجأة، ومع وفاته فقد الفن العربي مكانته الفنية البارزة، ومدة دفن في مكة المكرمة ودفنه جمهوره وفنانيه من خارج وداخل المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية.

طلال مداح صافي الثروة

لم يذكر الفنان طلال مداح أي تفاصيل تتعلق بثروته الحقيقية، إلا أنه ذكر في مقابلة تلفزيونية أجريت معه عندما سأله المذيع عن مقدار رصيده في البنك، فأجاب أن رصيده كبير جدًا وهنا كان يقصد رصيده من حب محبيه وعشاقه، حيث اعتبر هذا الحب أفضل وأكبر وأكبر رصيد، أما ماله في البنك، فقال لا شيء فيه إلا الحجاب، وهذا يدل على أنه ليس لديه مال في البنك “. وبعد إصرار المذيع على معرفة رصيده البنكي، قال مداح إنه لا يحمل في جيبه ولا ريالات.

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