كم يبلغ عمر عبد الله تركماني ، لقد تسائل العديد من المتابعين والمعجبين بالفنان اللامع عبد الله تركماني ، والذي حظى على إلهام لافت في الأوقات الأخيرة ، كونه من الأشخاص المعروفين وهو أحد أشهر الفنانين في دولة الكويت، الذين يتمتعون بشهرة كبيرة في الوطن العربي ، وجاء ذلك لما يتمتع به من مهارات مميزة وقدرات تمثيلية ، تابعوا معنا للتعرف على كم يبلغ عمر عبد الله تركماني .

من هو عبدالله التركماني ويكيبيديا

عبد الله التركماني من أبرز وأشهر فناني دولة الكويت. يعمل كممثل ومخرج مع موهبة خام، تمكن من تطويرها من خلال دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية. الجدير بالذكر أن الفنان عبد الله تركماني بدأ مسيرته الفنية عام 2001 م كمساعد مخرج، وفي غضون ذلك اكتسب العديد من الخبرات التي مكنته من الظهور على شاشات التلفزيون من خلال مسلسل زفاف الدم عام 2007 م، حتى مشاركته. في مسلسل شاهين ومسلسل أنين.

سيرة عبدالله التركماني

تتمثل سيرة الفنان عبد الله تركماني في النقاط التالية

الاسم الحقيقي عبد الله عبد الحميد التركماني.

تاريخ الميلاد 5 ديسمبر 1981 م.

العمر 40 سنة.

الجنسية كويتي.

الجنسية الكويت.

الزوجة حبيبة العبد الله.

الأبناء عبد الحميد – سليمان.

المهنة ممثل.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى غير معروف.

اللهجة خليجية – كويتية.

سنوات النشاط 2001 – حتى الآن.

كم عمر عبد الله تركماني

يبلغ الفنان عبد الله تركماني نحو الأربعين من عمره. ولد في 5 ديسمبر 1981 م. الجدير بالذكر أنه بدأ مشواره الفني في سن العشرين وتحديداً عام 2001 م. يشار إلى أنه بدأ عمله الفني كمخرج حتى تمكن من اختراق مجال التمثيل.

جوائز عبدالله التركماني

حصل الفنان عبدالله التركماني على العديد من الجوائز عن أعماله الفنية العديدة، من أبرزها ما يلي

جائزة أفضل ممثل واعد – مهرجان الكويت للمساحة.

الجائزة الذهبية – مهرجان الأردن لأفضل أداء مسرحي.

جائزة الدولة التشجيعية – إبداع أعماله الفنية.

أهم أعمال عبدالله تركماني

قدم الفنان عبد الله تركماني العديد من الأعمال الفنية، من أهمها ما يلي

سلسلة زفاف الدم.

مسلسل شاهين.

تلعب التوقعات.

مسلسل عيون الحب والتنديل.

سلسلة صفقة حب أخرى.

سلسلة مشاهدة ليلية.

سلسلة جيدة من بعدك.

سلسلة اليوم.

سلسلة الحياة.

مسلسل لهفة الخاطر.

المسلسل يا رجل.

مسلسل دولة مناير.

اللعب الصامت.

سلسلة أوامر إخلاء جمان.

سلسلة جومان.

سلسلة أوامر الإخلاء.

سلسلة الروح وريا.

عبدالله التركماني انستغرام

يعتبر الفنان عبدالله التركماني من أكثر الفنانين نشاطا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث لديه أكثر من 111 ألف متابع عبر حسابه الرسمي والموثق على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، ويمكن الوصول إلى حساب عبدالله التركماني مباشرة إلى اتبعه “”.

وفي الختام تعرفنا على كم يبلغ عمر عبد الله تركماني ، وهو يعد من الفنانين الذي تميزوا بالشهرة اللامعة في دولة الكويت والوطن العربي اجمع ، وشرحنا لكم عن أبرز الإنجازات التي سجلتها في سيرته الذاتية ، وحساب عبدالله التركماني انستغرام .