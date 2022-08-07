كم يبلغ عمر عفاف فلمبان ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول الطبيبة عفاف فلمبان ، وجاء ذلك نتيجة خبر وفاتها أثناء محاولتهما إنقاذ فتاتين من الغرق على أحد الشواطئ في مدينة جدة السعودية ، مما اثار ذلك الخبر ضجة اعلامية داخل الشارع السعودي ، تابعوا معنا للتعرف على كم يبلغ عمر عفاف فلمبان .

من هي الدكتورة عفاف فلمبان – ويكيبيديا

عفاف فلمبان طبيبة سعودية متخصصة في أمراض النساء والتوليد والعقم. تمتلك العديد من الإنجازات المهنية والعلمية. لديها أيضًا قاعدة جماهيرية كبيرة جدًا في وطنها، المملكة العربية السعودية، بسبب مهاراتها الطبية المتفوقة. لذلك فمنذ إعلان وفاتها رسمياً قلوب كثير من أطفال المملكة العربية السعودية.

سيرة عفاف فليمبان

تتمثل أهم المعلومات المتعلقة بالطبيبة السعودية عفاف فلمبان في النقاط التالية

الاسم الكامل عفاف فلمبان.

تاريخ الميلاد غير مؤكد.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

الإقامة الرياض، المملكة العربية السعودية.

المهنة طبيب نسائي.

التخصص علاج العقم – اطفال انابيب وجراحة المناظير.

سنوات النشاط منذ 1999 – حتى 2022.

اللغة الأم العربية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج غير معروف.

تاريخ الوفاة 6 أغسطس 2022 م.

سبب الوفاة الغرق.

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كم عمر عفاف فلمبان

عمر الدكتورة السعودية عفاف فلمبان غير معروف على وجه الدقة ولكن يرجح أنها في الخمسينيات من عمرها، حيث تعتبر عفاف فلمبان من أمهر أطباء أمراض النساء والتوليد وأمراض العقم في المملكة العربية السعودية، وهي تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات الطبية ذات الأثر المتميز. .

قصة عفاف فيلمبان كاملة بالتفصيل

توفيت الدكتورة عفاف فلمبان مساء أمس الموافق 6 أغسطس 2022 م، غرقا برفقة صديقتها لينا طه، خلال رحلتها البحرية داخل أحد شواطئ جدة بالمملكة العربية السعودية، في محاولة من الثنائي لإنقاذ اثنين. فتيات من الغرق، ومنذ تأكيد الخبر رسمياً وملأ الحزن قلوب الكثير من أبناء المملكة يطالبون بالرحمة والمغفرة ولأهلها الصبر والسلوان.

ردود الفعل على قصة عفاف فيلمبان

منذ تأكيد نبأ وفاة الدكتورة عفاف فلمبان وصديقتها لينا طه رسميًا، وضج العديد من منصات التواصل الاجتماعي بالعديد من المنشورات والتغريدات التي تعبر عن حزن كثير من الناس في المملكة العربية السعودية على فقدان القيمة العلمية. والمكانة، مثل الدكتورة عفاف فلمبان، ومن أبرز ردود الفعل ما يلي

قالت السيدة زينب أبو طالب

كما قال أحد المغردين

وفي الختام تعرفنا على كم يبلغ عمر عفاف فلمبان ، وهي الطبيبة التي عرفت بسبقها لفعل الخير وحازت على محبة الكثير من الأشخاص داخل المملكة العربية السعودية ، كما تعاملنا معها أكثر ردود فعل بارزة حول قصة د. عفاف فلمبان.