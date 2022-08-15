كم يبلغ عمر غادة مصلي ، قد أثار ضجة اعلامية عبر التواصل الاجتماعي والصحف والمجلات حول التعرف على الاعلامية غادة مصلي والتي تعد من أشهر الوجوه الإعلامية التي عرفت بشهرتها في الوطن العربي ، وهي صاحبة البرنامج الاعلامي صباح الخير يا عرب ، كما تعتبر غادة مصلي من الشخصيات الشعبية جدا ، وجاءت تلك التسائلات بعد الإعلان الرسمي عن خروجها من برنامج صباح الخير ، وتخصصها في برنامج جديد لم يتم الكشف عنه حتى الآن ، تابعوا معنا .

من هي غادة موصلي – ويكيبيديا

غادة موصلي صحفية ومقدمة برامج من أصل سعودي. ولدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. استطاعت غادة موصلي الحصول على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال ودبلوم علم الاجتماع، وعلى الرغم من حصولها على درجات علمية مختلفة، عملت كمقدمة برامج ودخلت المجال الإعلامي عام 2002. وكانت البرامج التي تقدمها روتانا كافية للاستمرار تقديم البرامج حتى عام 2022.

سيرة غادة موصلي

وتشتمل سيرة الإعلامية غادة موصلي على ما يلي

الاسم الكامل غادة عبد العزيز الموصلي.

الاسم المعروف غادة موصلي.

اسم الأب عبد العزيز الموصلي.

تاريخ الميلاد ولدت في 19 أكتوبر 1981 م.

مكان الميلاد جدة، المملكة العربية السعودية.

مكان الاقامة المملكة العربية السعودية.

الجنسية سعودي الجنسية.

الدين والمعتقد أسلم.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج سهيل أبو سمح.

المهنة صحفي ومقدم.

سنوات العمل من 2002 م إلى 2022 م.

كم عمر غادة موصلي

تبلغ الإعلامية غادة مصلي من العمر 40 عاما، من مواليد 19 أكتوبر 1981 م في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. تعتبر غادة مصلي من أشهر الإعلاميين السعوديين في المملكة. وكان آخرها برنامج صباح الخير العربي.

من هو زوج غادة مصلي

زوج الإعلامية غادة مصلي هو الطيار سمح سهيل أبو سمح. تزوجته غادة موصلي عام 2022 في تموز. يعتبر سهيل أبو سمح من أهم وأبرز الشخصيات السعودية في مجال الطيران والخطوط الجوية، فهو مؤسس ومالك شركة طيران أفياتور، حيث لم يتم ذكر معلومات عن شخصية سهيل أو سمح.

غادة مسلي تويتر

ظهرت الإعلامية غادة مصلي على برنامج صباح الخير يا عرب ضمن لقاء أخير لتوديعها من البرنامج، حيث استضاف البرنامج ولأول مرة زوج غادة مصلي وشقيقتها، حيث عبرت عن امتنانها لكونها محاطة بالكثيرين. شخصيات ملهمة في حياتها، ويمكن مشاهدة اللقاء على صفحة برنامج صباح الخير عرب على موقع تويتر “”.

إنستغرام غادة موصلي

ويمكن للأفراد متابعة الحساب الرسمي للإعلامية غادة مصلي عبر موقع إنستجرام، حيث يتابعها عدد كبير من المعجبين من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

كم يبلغ عمر غادة مصلي ، والتي عملت في تقديم العديد من البرامج التليفزيونية ، منها برنامج صباح الخير يا عرب والذي أعطاها شعبية كبيرة بين دول الوطن العربي ، وهي من أشهر الإعلاميين في الوطن العربي، على قناة MBC الفضائية.