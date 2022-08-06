كم يبلغ عمر فرح بسيسو ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال كم يبلغ عمر فرح بسيسو ، حيث أثارت اهتمام الجميع الفنانة الأردنية من أصل فلسطيني فرح بسيسو ، تتمتع بموهبة متميزة ذات طبيعة مختلفة جعلتها أشهر فنانة عربية في الوقت الحاضر ، تابعوا معنا .

من هي فرح بسيسو من ويكيبيديا

فرح بسيسو ممثلة ومقدمة برامج فنية من أصل فلسطيني. قدمت فرح العديد من الأعمال التلفزيونية والفنية الناجحة، ورغم أن فرح بسيسو من أصل فلسطيني، إلا أنها تحمل الجنسية الأردنية، وانتقلت فرح في بداياتها مع والديها الفلسطينيين إلى دولة الكويت، وبعد انتهاء الغزو العراقي للكويت، و هاجرت مع عائلتها إلى دمشق العاصمة السورية لمدة ثلاثة عشر عامًا، ودرست في المعهد العالي للفنون، ثم التحقت بالعمل الفني في سوريا.

سيرة فرح بسيسو

تتمثل أهم المعلومات عن فرح بسيسو في النقاط التالية

الاسم الكامل فرح حسام الدين بسيسو.

مولود 4 مايو 1965.

مكان الميلاد نابلس، فلسطين.

المهنة ممثلة، اعلامية ومقدمة برامج.

العمر سبعة وخمسون سنة.

الجنسية فلسطيني وأردني.

الحالة الاجتماعية متزوج.

عدد الأولاد بنتان.

كم عمر فرح بسيسو

الفنانة فرح بسيسو تبلغ من العمر حوالي سبعة وخمسين عاماً. ولدت في 4 مايو 1965 م في مدينة نابلس بفلسطين. عاشت فرح في الكويت فترة طويلة حتى انتقلت مع عائلتها إلى دمشق بسوريا، وتزوجت فرح من رجل أعمال مصري. الجنسية، والثنائي لديه ابنتان، والجدير بالذكر أن فرح بدأت مشوارها الفني عام 1993، وما زالت مستمرة حتى الآن.

أهم أعمال فرح بسيسو

تتمثل أهم أعمال فرح بسيسو في النقاط التالية

أهم مسلسلات فرح بسيسو (2014) حلاوة الروح. (2013) لعبة الموت. (2010) الحب الذي كان. (2010) سهل الأصايل. (2010) أبو جنتي (ملك التاكسي). (2010) الحبيب الأولي. (2009) موكا الذئب. (2009) الحب في هايد بارك. (2008) لعنة المرأة. (2008) موعد مع المطر. (2007) حكم العدل. (2006) بين أهداب الدمعة. (2006) ظلال الصمت. (2006) حارة الباشا. (2005) الطريق إلى كابول. (2004) قتل الربيع. (2004) حكاية الخريف.

أهم برامج فرح بسيسو البرنامج الديني “خلق الله” بمشاركة الفنان عباس النوري برنامج “لوحات من التاريخ” بمشاركة الفنان روحي الصفدي برنامج على شبكة أوربت ميديا ​​بروما تقديم برنامج كلام نواعم على ام بي سي 1.



إنستغرام فرح بسيسو

الفنانة الأردنية من أصل فلسطيني، فرح بسيسو، لها حساب رسمي على منصة إنستجرام، لكن هذا الحساب غير موثق، رغم أن لديها أكثر من 45 ألف متابع على ذلك الحساب، ومن خلاله تشارك مع متابعيها جميع المستجدات المتعلقة بها. إلى مسيرتها المهنية، بالإضافة إلى العديد من صوره، مثل صورها أثناء مشاهد الأعمال الفنية التي تقدمها، ويمكنك زيارة هذا الحساب مباشرة “”.

في الختام تعرفنا عبر السطور السابقة حول كم يبلغ عمر فرح بسيسو الفنانة الفلسطينية حيث تبين أنها تبلغ من العمر حوالي 57 عامًا ، وعاشت في مرحلة من حياتها في الكويت فترة طويلة حتى انتقلت مع عائلتها إلى دمشق بسوريا .