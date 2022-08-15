كم يبلغ عمر فينيسيوس جونيور ، من أبرز أحداث كأس السوبر الأوروبي كان فينيسيوس جونيور الذي قدم أداءً رائعًا هناك وبعد المباراة قال إن أمامه 15 عامًا أخرى ليفوز بألقاب مع ريال مدريد أكثر مما يعتقده النادي. مع حقيقة أنه سيواصل مسيرته الكروية حتى النهاية ، فليس من المستغرب أن يتم إدراج اسم فينيسيوس في قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية ، تابعوا معنا .

من هو فينيسيوس جونيور – ويكيبيديا

فينيسيوس جونيور لاعب كرة قدم برازيلي محترف، يمثل ريال مدريد والمنتخب البرازيلي، وهو معروف بمهاراته في المراوغة والسرعة العالية والقوة والتسديد. في عام 2017، عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا، وفي صفقة بقيمة 38 مليون جنيه إسترليني انتقل إلى ريال مدريد، أصبح الانتقال ساريًا بعد عيد ميلاده الثامن عشر، مع ظهور فينيسيوس لأول مرة في النادي في 2022-19، وبحلول موسمه الرابع، كان فينيسيوس قد أسس نفسه باعتباره لاعب متميز. في فريق ريال مدريد.

كم عمر فينيسيوس جونيور

أكمل اللاعب البرازيلي “فينيسيوس جونيور” 22 عامًا، خلال عيد ميلاده في 12 يوليو الماضي. ولد في مدينة ساو جونكالو البرازيلية عام 2000 م، وبدأت مشواره الكروي عام 2006، عندما اصطحبه والده إلى المكاتب. من فرع فلامنجو في حي موتوا، في ساو غونزالو، حيث كان يعيش، وتم قبوله في مركز الظهير الأيسر، جاء فينيسيوس من عائلة فقيرة، وذهب للعيش في أبوليسو مع عمه يوليسيس، لتقصير فترة المسافة إلى Ninho de Orobo، وبدأت في تلقي المساعدة المالية من Flamengo ؛ وكذلك المساعدة من رجال الأعمال.

سيرة فينيسيوس الابن

سيرة اللاعب البرازيلي فينيسيوس ممثلة بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل فينيسيوس خوسيه بايكساو دي أوليفيرا جونيور.

مولود 12 يوليو 2000.

مكان الميلاد ساو غونكالو، البرازيل.

محل الإقامة الحالي مدريد، إسبانيا.

الجنسية يحمل الجنسية البرازيلية.

الطول 1.76 م (5 قدم 9.5 بوصة).

مركز اللعب جناح.

النادي الحالي ريال مدريد.

رقم القميص رقم 20.

شباب مارس 2005-2017 (مع فلامينجو).

مسيرة مهنية منذ عام 2017 – حتى الآن.

المنتخب منتخب البرازيل الأول.

معرف اللاعب يمكن الوصول إلى معرف اللاعب “”.

vinicius junior instagram

للاعب الشاب فينيسيوس جونيور حساب رسمي وموثق على منصة إنستجرام، يشارك من خلاله البرازيلي معظم أخبار مسيرته الكروية، كما يشارك صوره في المباريات الحماسية، وفي احتفالات التتويج المختلفة مع الريال. مدريد، ويتبعه أكثر من 22 مليون متابع من جميع أنحاء العالم. تابعوه عبر حسابه الوحيد والموثق على انستجرام مباشرة ““.

كم يبلغ عمر فينيسيوس جونيور ، ويعتبر فينيسيوس جونيور أحد لاعبين كرة قدم المحترفين من أصل برازيلي ، حيث يمثل اللعب في نادي ريال مدريد والمنتخب الدولي البرازيلي ، وهو عرف بمهاراته في المراوغة والسرعة العالية والقوة والتسديد ، وأوضحنا رابط حسابه الرسمي على منصة إنستجرام.