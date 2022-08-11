كم يبلغ عمر كاظم الساهر ، لقد تسائل العديد من الأشخاص المتابعين والمعجبين بالفنان والمغني العراقي والمطرب كاظم الساهر ، والذي اشتهر وعرفة بمحبة الجماهير الذي لا يختلف في إعجابهم وحبهم لأسلوبه وفنه في مختلف مناطق الوطن العربي ، والذي حظية على إلهام لافت في الأوقات الأخيرة ، كونه يستعد لحضور حلقة فريدة مع المذيعة منى الشاذلي للحديث عن جوانب مهمة من حياتها ، تابعوا معنا .

من هو كاظم الساهر على ويكيبيديا

كاظم الساهر مغني وملحن من أصول عراقية. ولد الساهر في محافظة الموصل العراقية. كان ينتمي إلى عائلة فقيرة بعيدة عن الفن. واضطر الساهر للاعتماد على نفسه عندما كان شابا. اكتشف موهبته الغنائية في سن الثانية عشرة، في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي. لتقديم ألبوماته الأولى، قدم أغاني بلون خاص باللغة العربية الفصحى، وأصبح من أهم وأشهر المطربين العرب حتى يومنا هذا.

سيرة كاظم الساهر

يعتبر الفنان كاظم الساهر من أجمل المواد الصوتية العربية، وفيما يلي نذكر أهم معلوماته الشخصية

الاسم الكامل كاظم جبار ابراهيم السامرائي.

الإسم المستعار كاظم الساهر.

الألقاب قيصر الأغنية العربية – سفير الأغنية العراقية.

الاسم المستعار ابو وسام.

تاريخ الميلاد 12 سبتمبر 1957 م.

مكان الميلاد الموصل، جمهورية العراق.

العمر 65 سنة.

العلامة الفلكية برج العذراء.

الإرتفاع 1.82 م.

الوزن 70 كجم.

مكان الاقامة المغرب.

المؤهلات العلمية بكالوريوس في علوم الموسيقى.

ألما ماتر معهد دراسات الموسيقى.

اللغة الأم العربية.

اللغات الثانوية يجيد اللغتين الإنجليزية والفرنسية واللهجة العراقية.

الجنسية عراقي، كندي، قطري.

الدين والمعتقد مسلم.

الحالة العائلية متزوج.

الأبناء ولدان وسام وعمر.

المهنة مغني وملحن وممثل وكاتب.

نوع الصوت أوبرا.

الآلة المميزة العود.

سنوات العمل 1980 م – حتى يومنا هذا.

الآلات الموسيقية عود، جيتار، بيانو.

الجوائز والتكريمات حصل كاظم الساهر على درجة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية في بيروت.

كم عمر كاظم الساهر

يبلغ الفنان كاظم الساهر 64 عامًا، وسيحتفل الأخير قريبًا بعيد ميلاده الخامس والستين ؛ حيث ولد في الثاني عشر من سبتمبر 1957 م، وهو من برج العذراء الذي يتميز بالذكاء والقوة العقلية العالية، مما يجعله من الأشخاص الذين يستمتعون بطلاقة اللسان.

سيرة كاظم الساهر

قدم كاظم الساهر العديد من الأغاني البعيدة عن التقاليد، حيث اعتمد على كلمات عربية غنية، وألف العديد من قصائد نزار قباني. فيما يلي السيرة الفنية لكاظم الساهر

1980 م بدأ مشواره الفني بأول أغنية له “ورد العشق” ثم تبعها بأول ألبوم له “شجرة الزيتون”. تنوع إنتاج كاظم ما بين الأغنيات الفردية والألبومات، فغنى في نهاية الثمانينيات “عبر الشط”.

1990 م زادت شعبية كاظم الساهر، وأصدر عددًا من الألبومات منها “لا يا صديقي” و “بعد الحب”، بالإضافة إلى 14 ألبومًا آخر.

2000 م نشط الساهر في مطلع الألفية في مجال التأليف. قام بتأليف عدد من أغانيه بالإضافة إلى أغاني أخرى.

2010 م شارك في لجنة تحكيم عدد من البرامج لاكتشاف الأصوات العربية منها “ذا فويس” في النسخة العادية للأطفال.

2022 م أصدر عددًا من الأغاني، لكنه ركز على الحفلات الموسيقية، وما زال الساهر يحتفظ ببريقه الفني.

العنوان الفني لكاظم الساهر

العنوان الفني لكاظم الساهر هو قيصر الأغنية العربية، وتساءل جمهور الساهر عن سبب هذا العنوان، وكشف الصحفي ربيع هنيدي أنه كان السبب وراء هذا العنوان، حيث نشر صورة نادرة له. مع كاظم الساهر في شبابه في تسعينيات القرن الماضي، وذكر أن السبب وراء هذا العنوان هو أن الساهر كان نجمًا كبيرًا في تلك الفترة، لذا استحق هذا الاسم.

ديانة كاظم الساهر

المطرب العراقي كاظم الساهر من الديانة الإسلامية، وهو من أتباع المذهب السني على وجه الخصوص. ولد الساهر في مدينة الموصل بالعراق، لكن والده اضطر للانتقال إلى منطقة التحرير في العاصمة العراقية بغداد. يعتبر كاظم الساهر من الفنانين الذين صنعوا أنفسهم، حيث كانت حياته السابقة بسيطة للغاية.

عدد زوجات كاظم الساهر

تزوج كاظم الساهر مرتين، الأولى في التاسعة عشرة من عمرها، من ابنة عمه عروبة الساهر، ونتج عن هذا الزواج ولديه وسام وعمر. ناضجة بما فيه الكفاية، وكان الساهر قد أعلن في 2022 عودته لدخول القفص الذهبي من خلال خطوبته على الشابة التونسية سارة المقني.

من هي زوجة كاظم الساهر

زوجة كاظم الساهر الحالية شابة تونسية اسمها سارة المكني. ولدت سارة في مدينة صفاقس التونسية. درست إدارة الأعمال. أحببت سارة عالم الغناء حيث امتلكت أيضًا موهبة غنائية. درست الفن في الولايات المتحدة الأمريكية. جدير بالذكر أن زواج سارة المقني من كاظم الساهر. وحضر فقط المقربون منه، لكن الأخير لم يعلن رسميًا ولا عن ظهور زوجته سارة على مواقع التواصل الاجتماعي لتأكيد الخبر أو نفيه.

حسابات كاظم الساهر الرسمية

يمتلك الفنان كاظم الساهر حسابًا مليونًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وفيما يلي حساباته

تويتر كاظم الساهر 7.4 مليون متابع يتابعونه، ويدخلون حساب كاظم على تويتر “”.

إنستغرام كاظم الساهر لديه 3.8 مليون متابع، للوصول إلى الحساب “.

فايسبوك كاظم الساهر تستطيع الدخول مباشرة على حسابه “”.

وفي الختام تعرفنا عبر السطور السابقة حول التعرف على كم يبلغ عمر كاظم الساهر ، والذي يستعد الى لقاء مع المذيعة منى الشاذلي والتي تعتبر من الاعلاميات التي تميزت بالشهرة ، وشرحنا أهم المعلومات المتعلقة بشخصية كاظم الساهر وأهم الأعمال الفنية في سيرته الفنية وحساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.