كم يبلغ عمر كامافينجا لاعب ريال مدريد ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي ممن يتابعون كرة القدم حول معرفة عمر لاعب ريال مدريد كامافينجا ، وهو من احد أبرز اللاعبين موهبة في مجال كرة القدم ،وما دفع الى شهرته وزيادة جمهوره تألقه مع نادي رين الفرنسي قبل أن يحصل على فرصة ذهبية للانتقال إلى ريال مدريد ، تابعوا معنا .

من هو إدواردو كامافينجا

إدواردو كامافينجا هو لاعب كرة قدم فرنسي محترف يلعب كلاعب وسط لريال مدريد والمنتخب الفرنسي. بعد رحيله عن رين الصيف الماضي، انتقل اللاعب إلى ريال مدريد مقابل 33.5 مليون جنيه إسترليني، في صفقة تسمح له بالاستمرار في أحد أفضل الفرق في العالم، ومنذ ذلك الحين وجد لاعب خط الوسط الحياة تحت قيادة كارلو أنشيلوتي. كان محبطًا إلى حد ما، نظرًا لقلة ظهوره في البرنابيو، وكان أحد أكثر مظاهر كامافينغا لفتًا للنظر هو ظهوره كبديل في نصف النهائي الإياب 3-1 على مانشستر سيتي.

سيرة إدواردو كامافينجا

تمثل سيرة اللاعب الفرنسي إدواردو كامافينجا بالمعلومات الموثقة التالية

الاسم الكامل إدواردو سلمي كامافينجا.

تاريخ الميلاد 10 نوفمبر 2002 م.

مكان الميلاد ميكونغ، أنغولا.

الجنسية يحمل ثلاث جنسيات (الكونغو وأنغولا وفرنسا).

الطول 1.82 م (5 قدم 11.5 بوصة)

مركز اللعب وسط.

النادي الحالي ريال مدريد.

رقم القميص رقم القميص 16.

مسيرة الشباب من 2009 إلى 2022.

الحياة المهنية منذ 2022 – حتى الآن.

المنتخب منتخب فرنسا الأول.

معرف اللاعب يمكن الوصول إلى معرف اللاعب “”.

كم عمر كامافينجا

يبلغ العمر الحقيقي لإدواردو كامافينجا 19 عامًا، وولد كامافينجا في أنجولا عام 2002، وانتقل إلى فرنسا وهو في الثانية من عمره حيث مارس الجودو قبل لعب كرة القدم، وفي عام 2013 احترق منزل عائلته، مما أدى إلى تدمير الجميع. ممتلكاتهم في هذه الكارثة انضم كامافينجا إلى فريق رين للشباب في سن الحادية عشرة، قبل أن يوقع عقدًا احترافيًا في 2022، في سن 16، وبعد بدايته الاحترافية في أبريل 2022، قدم لاعب خط الوسط 88 مباراة مع رين قبل بيعه. إلى العملاق الإسباني ريال مدريد في صيف 2022.

الألقاب لإدواردو كامافينجا

فاز إدواردو كامافينجا بعدة ألقاب، ورغم صغر سنه، إلا أنه لا يزال في بداية مسيرته الرياضية والاحترافية، لكنه شارك في عدة تتويجات، ومن أبرز ألقاب كامافينجا نذكر ما يلي

مع ريال مدريد

الدوري الاسباني في موسم 2022–22.

كأس السوبر الإسباني في موسم 2022–22.

دوري أبطال أوروبا في موسم 2022–22.

كأس السوبر الأوروبي 2022.

ألقاب فردية

لاعب الشهر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي أغسطس 2022.

فريق العام للشباب تحت 20 سنة من الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم 2022، 2022.

إدواردو كامافينجا إنستغرام

يمتلك اللاعب الفرنسي كامافينجا حسابًا رسميًا على منصة التواصل الاجتماعي إنستجرام، يشارك من خلاله معظم أخباره الرياضية والاحترافية، وكذلك يشارك صوره في البطولات الرسمية والمباريات الحماسية، بالإضافة إلى أبعاد الصور الشخصية اليومية، و يتابع Camavinga أكثر من 4.6 مليون متابع من جميع أنحاء العالم، ويمكن متابعته من خلال حسابه الوحيد الموثّق على Instagram مباشرةً “.

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