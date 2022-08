كم يبلغ عمر كريم سيف عبد الرحمن ، لقد تسائل العديد من المتابعين والمعجبين بالفنان اللامع كريم سيف عبد الرحمن ، والذي حظية بإلهام لافت في الأوقات الأخيرة ، وهو من الأشخاص المعروفين وهو أحد أشهر ممثلي الدراما المصريين الذين يتمتعون بشهرة كبيرة في الوطن العربي، حيث يعتبر سيف عبد الرحمن من عمالقة الفن في الجمهورية المصرية ، تابعوا معنا .

من هو سيف عبد الرحمن من ويكيبيديا

سيف عبد الرحمن ممثل من أصول مصرية. ولد ونشأ في مصر في السابع عشر من مارس عام 1942 م. تخرج في كلية الآداب من قسم التاريخ. بدأت مسيرته الفنية عندما عمل مع الفرقة الوطنية للفولكلور، واكتشفها المخرج الراحل يوسف شاهين. ونال البطولة في فيلم فجر يوم جديد إلى جانب الممثلة سناء جميل، واستطاع أن يحقق نجاحًا كبيرًا منذ بدايته ليقدم العديد من الأعمال الفنية التي حققت شهرة كبيرة في الجمهورية المصرية.

سيرة سيف عبد الرحمن

في سياق الحديث عن الممثل سيف عبد الرحمن نقدم لكم أهم المعلومات عنه كالتالي

الاسم الكامل سيف الدين عبد الرحمن.

تاريخ الميلاد 17 مارس 1942 م.

مكان الميلاد مصر.

العمر عمره 80 سنة.

محل إقامته يسكن في القاهرة.

الجنسية الجمهورية المصرية.

الجنسية مصري.

الدين يعتنق الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوجة دينا واصف.

المؤهلات العلمية بكالوريوس من قسم التاريخ.

ألما ماتر كلية الآداب بجامعة القاهرة، مصر.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى اللهجة المصرية.

المهنة ممثل.

سنوات النشاط من عام 1965 حتى الآن.

كم عمر كريم سيف عبد الرحمن

الممثل المصري سيف عبد الرحمن يبلغ من العمر ثمانين عامًا، من مواليد عام 1942، وقد تنحدر أصوله من عائلة مصرية، ولد فيها ونشأ في مصر. كما عمل على دخول الوسط الفني في نهاية الستينيات من القرن الماضي، واستطاع أن يتألق منذ بداياته، وخاصة في Little Dreams و Underwater Inferno.

من هي رجاء حسين زوجة سيف عبد الرحمن

الفنانة رجاء حسين هي زوجة الممثل سيف الدين عبد الرحمن. تزوج الزوجان في سبعينيات القرن الماضي ولديهما طفلان. جدير بالذكر أن رجاء حسين ممثلة من أصل مصري وجنسية. ولدت في محافظة القليوبية في السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1937 م. مسيرتها الفنية عام 1954 عندما شاركت في فيلم Hearts of the People، وبعد ذلك استمر العمل الذي قدمته، وربما يعتبر فيلم Mouths and Rabbits من أشهر الأعمال التي قدمتها.

سبب طلاق رجاء حسين من سيف عبد الرحمن .. !!

سبب طلاق الفنانة رجاء حسين من زوجها الممثل سيف عبد الرحمن، أنهما عاشا فترة سيئة أدت في النهاية إلى طلاقهما، خاصة بعد وفاة نجلهما كريم. لكنها تحملت المصاعب من أجل أبنائها، وفي النهاية قررت الطلاق من زوجها سيف عبد الرحمن.

كم عدد ابناء سيف عبد الرحمن

بلغ عدد أبناء الممثل سيف عبد الرحمن اثنان من أبنائه أمل وكريم ولهما من زوجته الأولى رجاء حسين، وتوفيت نجله العقيد كريم عبد الرحمن إثر إصابته بانخفاض حاد في الدم. يقود سيارة؛ أدى ذلك إلى وقوع حادث مروري خطير ووفاته. تزوج الممثل سيف عبد الرحمن من المخرجة دنيا واصف، وأنجبا عدة أطفال لكن لا يعرفهم الإعلام.

وفي الختام تعرفنا على إحدى الشخصيات التي عرفت بعمالقة الفن داخل الجمهورية المصرية وهو زوج الفنانة الراحلة رجاء حسين ، وتحدثنا كم يبلغ عمر كريم سيف عبد الرحمن ، وتعرفنا على سيرته الذاتية والعديد من التفاصيل عن حياته الشخصية.