كم يبلغ عمر لينا الهاني ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي عن الناشطة لينا الهاني شقيقة الفنانة سارة الهاني حول كم يبلغ عمر لينا الهاني في وقتنا الحاضر ، وجاء ذلك نتيجة خبر وفاتها الذي أثار ضجة كبيرة داخل بعض الدول العربية من قبل المتابعين للفنانة سارة الهاني ، وبالتالي سنتحدث عن كم يبلغ عمر كم يبلغ عمر لينا الهاني في أيامنا هذه ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا لينا الهاني

لينا الهاني ناشطة اجتماعية لبنانية، اشتهرت بتقديم محتوى مرتبط بعالم الموضة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلة شعبيتها فيه، والتركيز في ذلك المحتوى على الإطلالات العصرية والأكثر شعبية. . اشتهرت بذوقها المميز في اختيار وتنسيق الألوان، كما أنها شغلت منصب مدير العلاقات في مؤسسة Luxuria التي تنشط في تقديم خدمات أسلوب الحياة العصرية والمؤثرة، وهي شقيقة الفنانة اللبنانية الشهيرة سارة. الهاني.

سيرة لينا الهاني

اهتمت لينا العاني بعالم الموضة منذ طفولتها، ومع بداية شهرتها على مواقع التواصل قررت أن تحقق حلمها كنموذج من خلال النشاط في العالم الافتراضي، وفي الفصول التالية أهم سيرة الراحلة لينا الهاني وهي

الاسم والنسبة لينا الهاني.

الاسم باللغة الإنجليزية هو “لينا الهاني”.

الأهل غير معروف.

تاريخ ومكان الميلاد الكويت عام 1988 م.

الاقامة دولة الكويت.

تاريخ الوفاة 10 أغسطس 2022 م.

العمر عند الوفاة 34 سنة.

الجنسية لبناني.

الحالة العائلية متزوج.

عدد الأبناء ولدان.

المؤهلات العلمية غير معروف.

اللغة الرسمية العربية – لهجة لبنانية ولهجة كويتية.

اللغات الثانوية الإنجليزية.

المهنة ناشطة اجتماعية.

كم عمر لينا الهاني

توفيت الناشطة لينا الهاني عن عمر يناهز 34 عاما، مساء أمس الأربعاء 10 أغسطس 2022 م. ولدت في دولة الكويت عام 1988 م. لم يعرف التاريخ الدقيق لميلاد لينا الهاني أو علامتها الفلكية، لكن الراحلة كانت من الشخصيات المحبة للحياة والحيوية والاجتماعية والمتواضعة والحساسة، لكن الموت اختطف تلك الصفات الحسنة وترك لينا بعيدة عن جمهورها. .

توفيت لينا الهاني

أعلنت وسائل إعلام محلية كويتية، وفاة النجمة لينا الهاني إثر حادث مروري مروع، أثناء عودتها من المنزل، وفي التفاصيل، أكدت مصادر مطلعة أن الهاني لفظت أنفاسها الأخيرة في المستشفى القريب. التي تم نقلها إليها، من إصاباتها الناجمة عن اصطدام السيارة التي تم نقلها إليها. كانت تأخذها من قبل أخرى على أحد الطرق السريعة في الكويت، وبمجرد إعلان الخبر عبر محبوها عن صدمتهم بوفاتها، داعين الله أن يرحمها ويغمر أهلها الصبر والسلوان.

ديانة لينا الهاني

لينا الهاني تعتنق الدين الاسلامي. وهي من طائفة الموحدين الدرزية. تنحدر من عائلة لبنانية تقيم في الكويت منذ ثمانينيات القرن الماضي. وتتكون من خمسة أشقاء، بينهم الفنانة اللبنانية الشهيرة سارة الهاني، والتي غالبًا ما كانت ترافقها في المحتوى الذي تشاركه مع محبيها، مما زاد من سنها بنحو عامين تقريبًا.

سارة هاني ويكيبيديا

سارة الهاني مغنية لبنانية صاعدة، 36 سنة، من مواليد الكويت في 28 نيسان 1986، حاصلة على شهادة ممارسة الموسيقى والغناء من صفوف المعهد العالي للموسيقى في لبنان. صُنفت على أنها أصغر خريجة المعهد في سن السادسة عشرة، والتي درستها على يد وليد. غلمية، رئيسة المعهد في ذلك الوقت، ظهرت لأول مرة في استوديو الفن، إصدار 2001-2002، وحصلت على المركز الأول في فئة الأغنية الطربية. كانت بدايتها الفنية في عام 2007 من خلال Alum Karar.

سارة الهاني انستغرام

الراحلة لينا الهاني كان لها حساب رسمي على مواقع التواصل الاجتماعي انستجرام، كان متابعوها قريبين من عتبة سبعين ألفًا، عادت لمشاركة محتوى غني بإطلالات يومية فريدة وحديثة، كان الأحدث مع أحدث صيحات الموضة. وكذلك بعض اليوميات والخصوصية، وشهد الحساب نشاط لينا قبل وفاتها من خلال مشاركة أضواءها من المكان الذي كانت فيه قبل لحظات من وفاتها، ويمكن متابعة أحدث منشورات الهاني من خلال زيارة موقعها على الإنستغرام مباشرة.

وفي الختام تعرفنا على أهم المعلومات حول الفنانة والاشطة الاجتماعية لينا الهاني والسيرة الذاتية التي تتعلق بها ، وتحدثنا حول كم يبلغ عمر لينا الهاني ، و تفاصيل خبر وفاتها ، وكل ما يتعلق بسيرتها المهنية والشخصية ، وحساب سارة الهاني انستغرام .