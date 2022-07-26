كم يبلغ عمر مشعل الأحمد الجابر الصباح ، لقد ذاع إنتشار إسم أحد الأمراء والنبلاء في دولة الكويت العربية وهو من الشخصيات التي تميزت بالشهرة داخل الكويت ، حيث دفع العديد من الاشخاص بالسؤال عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام حول كم يبلغ عمر مشعل الأحمد الجابر الصباح ، وهو يشغل منصب نائب امير ولي العهد في الكويت وهو نواف الأحمد جابر ، تابعوا معنا .

من هو مشعل الأحمد الجابر الصباح

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، نائب أمير وولي عهد دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وهو الابن السابع للشيخ أحمد الجابر الصباح، من زوجته مريم ماريت الحويلة. تلقى الشيخ مشعل تعليمه الأكاديمي في كلية شرطة هندن في بريطانيا، حتى تخرج عام 1960 ثم التحق بوزارة الداخلية، حتى تولى منصب رئاسة المباحث العامة برتبة عقيد، ثم تم تعيينه. من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح رئيسا لديوان شعراء النبط حتى أصدر أمير الكويت مرسوما أميريا بتعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني بدرجة وزير.

سيرة مشعل الأحمد الجابر الصباح

فيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بأمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

الاسم العربي مشعل الأحمد الجابر الصباح.

الميلاد في 27 سبتمبر 1940.

العمر 81 سنة.

مكان الميلاد الكويت.

الجنسية الكويت.

الإسم المستعار أبو طلال.

دين الاسلام.

الزوجة نورية صباح السالم الصباح – منيرة بداح أبا الغنايم المطيري.

بنين 12.

الأب أحمد الجابر الصباح.

الأم مريم ماريت الحويلة.

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الأسرة الصباح.

ألما ماتر كلية شرطة هندون – المملكة المتحدة.

كم عمر مشعل الأحمد الجابر الصباح

الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يبلغ من العمر حوالي 81 عامًا، حيث ولد في 27 سبتمبر 1940 م. يذكر أن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يعمل نائبا للأمير ووليا للعهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

من هي زوجة مشعل الأحمد الجابر الصباح

زوجة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح هي الشيخة نورية صباح السالم الصباح، ولديهما عدد من الأبناء

الشيخة محاسن مشعل الأحمد الصباح.

الشيخة مكارم مشعل الأحمد الصباح.

الشيخة مفاتن مشعل الأحمد الصباح.

الشيخة الشيخة مشعل الأحمد الصباح.

الشيخة هالة مشعل الأحمد الصباح.

الشيخة نوف مشعل الأحمد الصباح.

الشيخ احمد مشعل الاحمد الصباح.

الشيخ طلال مشعل الأحمد الصباح.

الشيخة بيبي مشعل الأحمد الصباح.

الشيخ فهد مشعل الأحمد الصباح.

الشيخ جابر مشعل الأحمد الصباح.

الشيخ علي مشعل الأحمد الصباح.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف على أحد الشخصيات من النبلاء والامراء في دولة الكويت وهو كم يبلغ عمر مشعل الأحمد الجابر الصباح ، و من هي زوجة مشعل الأحمد الجابر الصباح ، و سيرة مشعل الأحمد الجابر الصباح .