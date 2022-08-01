كم يبلغ عمر مي كساب ، قد تسائل العديد من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال كم يبلغ عمر مي كساب ، حيث أثار اهتمام الجميع كونها من الشخصيات العاملة في المجال الفني على المستوى العربي والتي حازت بشهرة مما دفعت الى تصدر اسمها على الوسائل الاعلامية عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، تابعوا معنا .

من هي مي كساب ويكيبيديا

مي كساب ممثلة ومغنية مصرية من مواليد 1981 م بمحافظة طنطا المصرية. في المسلسل الكوميدي تامر وشوقية الذي حقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي، حيث كانت هذه السلسلة بداية جيدة للفنانة، وفتحت لها أبوابًا للعمل في عدة أعمال سينمائية ودرامية، بالإضافة إلى مشاركتها في العديد من الأفلام. وأشهرها فيلم بوبوس.

سيرة مي كساب

تعتبر مي كساب من أشهر الممثلات في الوطن العربي، ومن أبرز المعلومات المتعلقة بسيرتها الذاتية ما يلي

الاسم مي محمود حنفي كساب.

الاسم المستعار مي كساب.

تاريخ الميلاد 8 ديسمبر 1981 م.

العمر تبلغ من العمر 41 سنة.

محل الميلاد ولد بمحافظة طنطا / جمهورية مصر العربية.

الاقامة تعيش فى جمهورية مصر العربية.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

العرق عربي.

الدين حمل الدين الإسلامي.

الطائفة أهل السنة والجماعة.

التعليم درست الموسيقى في كلية التربية الموسيقية.

اللغة اللغة العربية.

المهنة ممثلة ومغنية.

الحالة الاجتماعية متزوج.

اسم الزوج محمد صلاح، المعروف بأوكا.

عدد الاطفال 3 اطفال.

أسماء الأولاد فريدة، داليدا، نوح.

سنوات النشاط من 2000 م حتى الوقت الحاضر.

كم عمر مي كساب

مي كساب تبلغ من العمر 41 عامًا. ولدت في 8 ديسمبر 1981 م في محافظة طنطا المصرية. نشأت مي في جمهورية مصر العربية في وسط أسرة تحب الغناء والفن، وهذا ما جعلها مولعة بالغناء منذ أن كانت طفلة صغيرة، فقد تميزت بصوت قوي ورائع عندما كانت صغيرة، لذلك قررت التسجيل في كلية التربية الموسيقية. ظهرت لأول مرة من خلال أغنية “غمد عينك”، ثم تحولت إلى الأعمال الفنية والدرامية.

اخر اخبار مي كساب واوكا

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خبر طلاق مي كساب من زوجها أوكا، خاصة بعد أن حذفت الأخيرة صورها عبر إنستجرام، لكن مي نفت صحة هذا الخبر، وأنها تعيش حياة سعيدة مع عائلتها، وهو أمر يستحق مشيرة إلى أن الفنانة مي تزوجت من مطرب المهرجانات محمد صلاح المعروف بأوكا، بعد تصوير فيلم، كلبي، دليلي، حيث بدأت العلاقة بينهما كأصدقاء ؛ ثم تحولت الصداقة إلى إعجاب، ثم اعترف أوكا بحبه لها ورغبته في الارتباط بها، وأدى هذا الزواج إلى إنجابها 3 أطفال.

أبرز أعمال مي كساب

قدمت مي كساب العديد من الأعمال الفنية منذ ظهورها الأول في السينما المصرية، ومن أشهر أعمالها الفنية ما يلي

مسلسل مي كساب

سلسلة لأعلى سعر.

مسلسل اريد رجلا.

مسلسل سرايا عابدين.

سلسلة حواء جراب.

سلسلة اللعبة.

فيلم The Good، the Bad، and the Playful.

افلام مي كساب

فيلم بالرصاص الصناعي.

فيلم خليج نعمة.

فيلم 8٪.

فيلم عائم البلطيق.

حسابات مي كساب الرسمية

تمتلك مي كساب العديد من الحسابات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتابعها الملايين من معجبيها في الوطن العربي، وحساباتها الرسمية على النحو التالي

يمكنكم متابعة مي كساب على حسابها على انستجرام.

يمكنكم متابعة الفنانة مي كساب عبر حسابها على تويتر “”.

وفي الختام لمقالنا هذا نكون قد تحدثنا لكم عبر السطور السابقة حول التعرف كم يبلغ عمر مي كساب ، و حسابات مي كساب الرسمية ، أبرز أعمال مي كساب ، و اخر اخبار مي كساب واوكا .